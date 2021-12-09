Toyota Land Cruiser Sport تويوتا لاندكروزر 2022 أفضل سيارات الدفع الرباعي

Toyota Land Cruiser Sport تويوتا لاندكروزر 2022 تعتبر من ضمن السيارات المميزة الرياضية، وقد حققت مبيعات عالية في الأسواق العالمية والعربية نظرا لأنها تحتوي على العديد من المميزات والكماليات من الداخل والخارج، وسوف نتناول فى هذا المقال المعلومات عن هذه السيارة ومواصفاتها بالتفصيل كما سوف نذكر مميزاتها وأسعارها في السوق السعودي والمصري والإماراتي والكويتي.

Toyota Land Cruiser Sport تويوتا لاندكروزر 2022

سيارة تويوتا لاند كروزر الجديدة واحدة من أكثر السيارات شهرة في سوق سيارات الدفع الرباعي يالعالن كله. وإذا كنت تريد شراء واحدة منها الآن ، فستكون هناك احتمالات كبيرة بأن تضطر إلى الانتظار لمدة عام تقريبًا للحصول على واحدة منها.

تويوتا لاندكروزر 2022 من السيارات الرياضية الرائعة حيث يبلغ طولها 5145 مليمتر، ويصل عرضها إلى حوالي 1980 متر وارتفاعها يبلغ 1890 مليمتر،

لسيارة تحتوي على تكييف هواء قوي بشكل كبير، ويوجد بهذه السيارة شاشة تعمل باللمس حجمها 12 بوصة، كما يتوفر بها USB وراديو ومعايير السلامة والأمان بها رائعة فهي تحتوي على وسائد هوائية لحماية السائق في حالة التعرض للحوادث، كما يوجد بها أحزمة أمان وستائر جانبية، وتستطيع من خلال قيادتها رؤية النقط العمياء، والفرامل بها مانع الانزلاق، وبها نظام الثبات الإلكتروني ونظام مراقبة ضغط الهواء في داخل العجلات.

مواصفات محرك سيارة Toyota Land Cruiser الرياضيىة

تضم السيارة الجديدة محرك بنزين توربيني مزدوج بمساحة 3.5 لترًا هذه السيارة تتميز بأن وزنها 3230 كجم والمحرك له ست اسطوانات وسعته تبلغ 3500 سي سي، وقوة المحرك تصل لحوالي 409 حصان. عزم الدوران في هذه السيارة 650 نيوتن لكل متر، وهذه السيارة تعمل بشكل أوتوماتيكي، وهي تستخدم نظام الدفع كلي، ويتوافر بها جنوط رياضية يبلغ مقاسها 22 بوصة، وتدعم أنظمة وتجهيزات ذات كفاءة عالية، وهي مصنوعة بأجود الخامات من الداخل والخارج.سيكون هناك أيضًا محرك ديزل V6 جديد سعة 3.3 لتر والذي سينتج 302 حصانًا و 700 نيوتن متر من عزم الدوران.

مميزات Toyota Land Cruiser Sport 2022

تحتوي على انذار وسنتر لوك ومثبت للسرعات وزجاج كهربائي ومرايات كهربائية، ومشغل DVD وبها فوانيس إضاءة ضبابية وحساسات أمامية ويوجد بها نظام التحكم في عجلة القيادة.

أسعار السيارة تويوتا لاندكروزر 2022 في الأسواق العربية

يتساءل الكثير من الاشخاص الذين يعشقون السيارات الرياضية عن أسعار تويوتا الجديدة وتأتي السيارة بأسعار مختلفة حسب الفئة الحاصة بها وسوف نطرح عليكم أسعارها في أشهر الدول العربية.

سعر Toyota Land Cruiser 2022 في جمهورية مصرية العربية يبدأ من 120000 جنية ويضل إلى 4000 جنية.

وسعرها في الإمارات العربية المتحدة يصل إلى 312 الف درهم.

سعر سيارة تويوتا لاندكروزر 2022 في المملكة السعودية 318 SAR.

وسعرها بالكويت يصل إلى 25 الف دينار.

في ختام هذا المقال نكون قد ذكرنا مواصفات سيارة تويوتا لاندكروزر 2022 كما ذكرنا مميزاتها، وسعرها في العديد من الدول وقوة المحرك بها.