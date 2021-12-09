أرخص عروض التقسيط ….. ب600 ريال عرض تقسيط سيارة تويوتا كورولا 2022 من عبد اللطيف جميل لمدة 60 شهر وأحدث مواصفات وأسعار السيارة

عرض تقسيط سيارة تويوتا كورولا 2022، تعتبر ماركة تويوتا من أشهر ماركات السيارات وبالأخص في أنحاء ومناطق المملكة العربية السعودية، كما أنها تعد من أهم أنواع السيارات والأكثر طلباً بالسعودية، حيث أنها من بين السيارات ذات جودة عالية ولها القدرة الهائلة لتتعامل مع كافة الظروف المناخية المتغيرة، وتمتلك سيارة تويوتا كورولا 2022 العديد من المواصفات والمزايا منها أن السيارة تتمكن من السير على الطرق الصعبة والشوارع الضيقة، كما أنها ذات تصميم داخلي يرضي كافة العملاء. عرض تقسيط سيارة تويوتا كورولا 2022 عبد اللطيف جميل يتم تقسيط سيارة كورولا من خلال شركة عبد اللطيف جميل دون دفع مقدم ولمدة 5 سنوات لموديل 2022.

دون دفع مقدم ولمدة 5 سنوات لموديل 2022. وقد تصل قيمة القسط الشهري للسيارة حتى 600 ريال سعودي.

كما أن يتم تقسيط السيارة حتى 60 شهر.

وقد يصل سعر سيارة تويوتا كورولا 2022 بعد التقسيط حوالي 70,300 ألف ريال سعودي. مواصفات سيارة تويوتا كورولا 2022 تأتي السيارة بسعة محرك يصل حتى 1600 سي سي.

يوجد في السيارة من الداخل ناقل حركة أتوماتيك يعمل بـ5 سرعات.

سيارة تويوتا تتميز بحق الوقود بشكل إلكتروني.

كما أن سعة خزان الوقود الداخلية قد تصل حتى 55 لتر.

كما أن سرعة سيارة تويوتا كورولا 2022 القصوى قد تصل إلى 185 كم/ ساعة.

القصوى قد تصل إلى 185 كم/ ساعة. يوجد في سيارة تويوتا كورولا 2022 مصابيح ضباب أمامية وأيضاً خلفية.

كما أن السيارة تدعم النظام الذكي بركن السيارة. مزايا سيارة تويوتا كورولا 2022 من أهم ما تتميز به السيارة أن كافة قطع الغيار متوفرة بالسوق المحلي.

كما أن سيارة تويوتا كورولا 2022 لها الفعالية بالثبات الكلي على الطرق عند السرعة العالية وبالأخص عند السير على بعد 100 كيلو.

لها الفعالية بالثبات الكلي على الطرق عند السرعة العالية وبالأخص عند السير على بعد 100 كيلو. قد تم تصنيع السيارة بجودة عالية وتدعم أنظمة ضد الأعطال لفترة طويلة للغاية.

السيارة تتميز بتصميم خارجي يشبه السيارات الرياضية.

يوجد في السيارة شاشة إلكترونية تعمل بنظام اللمس وذات مقاس 6.7 بوصة.

سيارة تويوتا كورولا 2022 تحتوي على أنظمة للحماية الفائقة ضد الحوادث مع الاستخدام بشكل متكرر، لأن الآلة الخاصة بالسيارة تتميز بجودة عالية.

تحتوي على أنظمة للحماية الفائقة ضد الحوادث مع الاستخدام بشكل متكرر، لأن الآلة الخاصة بالسيارة تتميز بجودة عالية. تتسم سيارة تويوتا كورولا 2022 بتوزيع مكابح إلكترونية ويتم التحكم الإلكتروني بالثبات. رابط تسجيل دخول توكلنا Ta.sdaia.gov.sa عرض تقسيط سيارة تويوتا كورولا 2022 عبد اللطيف جميلمواصفات سيارة تويوتا كورولا 2022مزايا سيارة تويوتا كورولا 2022

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