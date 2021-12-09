كشف الستار عن الوحش الأمريكي سعر سيارة كاديلاك اسكاليد 2022 في السعودية ومواصفاتها الجبارة

سيارة كاديلاك اسكاليد 2022 التي انطلقت في الأسواق لتكون محط الأنظار، فهي سيارة عائلية SUV ذات مظهر جذاب ولديها مواصفات خيالية، وتتميز بمقصورة أنيقة في الشكل ومتطورة تجعلها تجربة مريحة لكل من يقتنيها، ويتواجد منها الكثير من الفئات والأنواع والإصدارات المتنوعة لعام 2022، كما أن الأسعار تتغير حسب الفئة بالقليل من المال، وطبقاً للمواصفات التي توجد بالسيارة، ومن فئات هذه السيارة كاديلاك بلاتينيوم وسبورت وإسكاليد وكلاديك وبريميوم لأكشري، ونوفر لكم من خلال هذا المقال سعرها وأبرز المواصفات التي تتحلى بها.

سيارة كاديلاك اسكاليد 2022

تعد سيارة كاديلاك اسكاليد 2022 من أكثر السيارات التي يرغب الكثير في اقتنائها، حيث تتميز بالحداثة والتطور الكبير لما بها من مزايا تجعلها من العلامات التجارية الشهيرة والمميزة في جميع أنحاء العالم، كما تتميز بالقوة والصلابة التي تجعلها تتغلب على كافة الصعوبات، وكذلك تصنف هذه السيارة ضمن السيارات الرياضية والتي سوف تعزو السوق السعودي بقوة، لأنها تتناسب جداً مع الطرق الجبلية مثل التي توجد بالمملكة العربية السعودية.

تتمتع سيارة كاديلاك اسكاليد 2022 بشكل قياسي مع مقاعد صف ثاني ومقاعد تتسع لحوالي سبع أفراد.

وتأتي السيارة بحجم عائلي كبير من الداخل يناسب الكثير من الأشخاص.

كما يتوفر بها مصابيح ليد صغيرة عمودية.

بينما يمكن رفع سعة المقاعد بها إلى ثمانية من خلال التبديل لمقعد متوسط الطول بكل سهولة.

وكذلك يتوفر بها مساند أمامية مريحة للغاية، مع توفير التدفئة والتعديلات الكهربائية بحوالي 12 اتجاه وأكثر.

كما يتوافر بها شاشة عرض رقمية بثلاث شاشات بمعدل 38 بوصة.

والسيارة من الخلف مزودة بكاميرا قيادة متطورة منحنية بمقاس 38 بوصة.

بينما يعد جنوط السيارة بمقاس 22 إنش وإطارات بريد جستون.

كما يوجد بالخلف باب يعمل بالكهرباء.

والسيارة مزودة بفتحة سقف بانورامية.

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مواصفات كاديلاك اسكاليدأسعار سيارة كاديلاك اسكاليد 2022

تحمل النسخة البلاتينية من سيارة كاديلاك اسكاليد 2022 على العديد من الألوان، التي تجعلها من الخيارات المميزة لعام 2022 في السعودية كما أنها ذات واجهة من الكروم، وتعد النسخة البلاتينية هي الأغلى حيث يصل سعرها إلى381,543 ريال سعودي، وتعتبر هذه السيارة الأكثر تداولاً من قبل المستخدمين لما تتميز به من وظيفة الدفع الرباعي.