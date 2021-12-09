تخفيض %13 على تويوتا اف جي كروزر FJ 1 2022 نص فل الأكثر مبيعا تعرف على المواصفات والسعر الجديد، السيارة المميزة بالمملكة العربية السعودية صاحبة الإقبال الأكثر إنضمت الآن إلى سلسلة التخفيضات المقامة مؤخرا بالمملكة، نتناول اليوم كافة مواصفات السيارة والشركة التي يتوفر بها العرض المذهل، تخفيض %13 على تويوتا اف جي كروزر FJ 1 2022 نص فل الأكثر مبيعا تعرف على المواصفات والسعر الجديد.

تخفيض %13 على تويوتا اف جي كروزر 2022

تتميز السيارة بمحرك 4000 سي سي 6 سلندر بنزين قير اوتوماتيك 5 سرعات ونظام الدفع رباعي قوة 268 حصان، وقد انضمت سيارة تويوتا اف جي كروزر FJ 1 2022 نص فل إلى سلسلة التخفيضات المقامة في مؤسسة عبد اللطيف جميل للسيارات، حيث أصبحت تتوفر بسعر 137 ألف و 700 ريال عبد اللطيف جميل بدلا من 158 ألف ريال، تخفيض مذهل 13% السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

تويوتا اف جي كروزر 2022 الأكثر مبيعا

تتميز فئة اف جي 1 كروزر نص فل بجنوط مقاس 17 انش و 2 تانك بنزين، كشافات ضباب امامية و أنوار على المرايا الجانبية ذو خاصية الطي الكهربائي أوتوماتيك، تتميز سيارة تويوتا اف جي كروزر FJ 1 2022 نص فل وطاية جانبية و حساسات خلفية، كافة مواصفات الأمن والسلامة فرامل ABS، نظام الثبات الإلكتروني، حساس كفرات، عدد 2 ايرباج و عدد خمس أحزمة أمان.

اف جي كروزر FJ1 2022 نص فل

تتميز السيارة بريموت ومقاعد مخمل فاخرة بالإضافة إلى زجاج كهربائي بالكامل، مرايا كهربائية خارجية و مرايا تعتيم، مشغل سي دي، مدخل AUX، بلوتوث، نظام آمان، ابل كار بلاي و8 مكبرات الصوت، تتميز سيارة تويوتا اف جي كروزر FJ 1 2022 نص فل بمقود مكسو بالجلد يمكنك من خلاله التحكم في مثبت السرعة، بوصلة مقياس ميلان و كاميرا خلفية على المرايا بالإضافة إلى شاشة تدعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو.

تتميز كذلك بمثبت سرعة، منفذ USB و مسند وسطي للسائق بالإضافة إلى سنترلوك في باب الراكب، أقفال آلية للأبواب ومكيف يدوي مراقبة ضغط الهواء في الإطارات، فرامل مانعة للانغلاق، التحكم في الثبات، التحكم في الانزلاق وتقنية دعم المكابح، هذا وقد قدمنا لكم تخفيض مذهل %13 على تويوتا اف جي كروزر 2022 الأكثر مبيعا تعرف على السعر الجديد.