عروض كيا الجبر حتى نهاية العام بأقل قسط شهري وبدون مقدم على موديلات 2022، قامت مؤسسة الجبر للسيارات وكيل كيا بالسعودية بإطلاق عرض جديد ضمن عروضها المميزة على موديلات كيا 2022. بدأت هذه العرض منذ منتصف نوفمبر الماضي وينتهي 31 ديسمبر الجاري، وتشمل طرازات كيا المتنوعة سونيت، سيلتوس، سبورتاج، سيراتو، تيلورايد بالاضافة إلى سورينتو. هذا العرض مقدم بالتعاون مع الجبر للتمويل الذي يقدم خدمة التمويل وبإمكانك اختيار السيارة الانسب لك، وذلك بأقل قسط شهري وبدون الحاجة لسداد دفعة أولى.

عروض كيا الجبر حتى نهاية العام

يتضمن العرض سيارة كيا سونيت LX 2022 والتي تتميز بمحرك 4 سلندر 1500 سي سي قير أوتوماتيك CVT، تعمل السيارة بنظام الدفع الأمامي ومعدل إستهلاك البنزين يبلغ 17.3 كيلو متر لكل لتر فئة 91. تتميز نوافذ كهربائية، تحكم من عجلة القيادة ومكيف يدوي، اتصال يو اس بي وبلوتوث، مقاعد مخمل بالإضافة إلى كاميراخلفية وشاشة تدعم أبل كاربلاي، جنوط مقاس 16 إنش، حساسات خلفية وعدد 2 وسائد هوائية، تتوفر سونيت 2022 ضمن عروض كيا الجبر بدون مقدم بقسط شهري 1110 ريال لمدة 60 شهر.

وشملت عروض التمويل من كيا الجبر سيارة سيلتوس LX 2022 بمحرك 4 سلندر 1600 سي سي وقير أوتوماتيك، نظام الدفع أمامي ومعدل استهلاك الوقود هو 16.3 كيلو متر لكل لتر، تتميز السيارة نظام تثبيت سرعة ذكي، أقفال آلية للأبواب، نوافذ كهربائية وتحكم كامل من خلال المقود ومكيف يدوي، نظام آمان وسائل ترفيه مميزة و4 مكبرات الصوت. السيارة بها حساس لمراقبة ضغط الهواء في الإطارات وفرامل مانعة للانغلاق، حساسات خلفية وعدد 2 وسائد هوائية، المقاعد مخمل ولجنوط مقاس 16 إنش، تتوفر السيارة ضمن عروض كيا الجبر بدون مقدم بقسط شهري 1040 ريال على 5 سنوات.

تمويل سيارات كيا موديل 2022

تضمنت عرض الجبر للتمويل بدون مقدم سيارة كيا سبورتاج LX 2022 بمحرك 4 سلندر 1600 سي سي وقير أوتوماتيك، ويبلغ القسط الشهري 1266 ريال لمدة خمس سنوات. كما توفرت كيا سيراتو موديل 2022 بقسط شهري يبلغ 1005 ريال لمدة 60 شهر، وكيا تيلورايد بقسط شهري يبلغ 2005 ريال على نفس المدة، أما العرض الأخير فقد توفر على كيا سورينتو بدون دفعة أولى وبقسط شهري 1890 ريال ضمن عروض كيا الجبر حتى نهاية العام.