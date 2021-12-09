سيارات متنوعة 2020 – 2021 للتقبيل بقسط بسيط وبدون أي مقابل لنقل الملكية، حيث توفرت اليوم سيارة هيونداي اكسنت 2021 بنزين فئة سمارت للتنازل بدون مقابل، محرك اقتصادي (18.1 كيلو متر لكل لتر) 4 سلندر 1400 سي سي يولد 100 حصان، قير أوتوماتيك ونظام الدفع أمامي والممشى 30 ألف كيلو متر. السيارة باللون البني تتواجد في مدينة الخبر للتنازل بدون مقابل على شركة تمويلي، السيارة معها تأمين شامل وبها إضافة ارضية بلاستيك عازل لحمايتها من الاوساخ، إلى جانب إضافة تلبيس الكراسي بالقماش باللون الاسود والاحمر. لا توجد شروط للتنازل قيمة السيارة 62 ألف و524 ريال، قيمة القسط الشهري 1193 ريال وعدد الأقساط المتبقية 54 شهر والدفعة الأخيرة 25 ألف ريال.

سيارات مستعملة للتقبيل بقسط بسيط

تتوفر للتنازل بدون مقابل في جازان سيارة هيونداي سوناتا 2020 بنزين فئة نص فل، ماكينة 4 سلندر سعة 2500 سي سي والجير أوتوماتيك وعدادها 30 الف كيلو متر، صيانة السيارة بالكامل في الوكالة وعليها صيانة مجانية حتى 40 ألف كيلو متر، السيارة للتقبيل على الراجحي بدون مقابل وقيمة القسط الشهري 1252 ريال، عدد الأقساط المتبقية 53 قسط والدفعة الأخيرة 40 ألف و300 ريال. تتميز بجنوط مكحلة مقاس 18 إنش و إضاءات ليد بالكامل وفتحة سقف بانوراما، كاميرا خلفية يمكنك مراقبتها من خلال الشاشة الوسطية التي تدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو، تكييف أوتوماتيك مع فتحات تكييف خلفية وحساسات مع إمكانية الدخول والتشغيل الذكي، التحكم من خلال عجلة القيادة في مثبت السرعة.

توفرت في جدة تويوتا كامري هايبرد موديل 2022 لون رمادي للتنازل بدون مقابل، السيارة فئة GLE X فل كامل بمحرك دفع أمامي 4 سلندر سعة 2500 سي سي، الجير أوتوماتيك 8 سرعات والممشى أقل من 500 متر. السيارة اقتصادية جداً بمعدل استهلاك للوقود يصل إلى 17.9 كيلو متر لكل لتر، وتتميز بحساسات أمامية وخلفية وإضاءات ليد بالكامل مع كاميرا خلفية، نظام تثبيت سرعة ذكي، فتح السيارة بالريموت، أقفال آلية للأبواب، نوافذ كهربائية وكافة مواصفات الفل الكامل.

حيث تتميز كذلك بتحكم كامل من عجلة القيادة متعددة الأغراض، مرايا جانبية كهربائية ومكيف أوتوماتيك، شاشة وسطية تدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو و 9 مكبرات للصوت بابالإضافة إلى فتحة سقف،السيارة عليها حماية بالكامل من الوكالة نانو 4 طبقات وعازل حراري مع ضمان، إضافة إلى عرض صيانة وتغيير زيت مجاناً حتى 10 آلاف كيلو متر وبعدها صيانة عليك وصيانة علينا، التمويل تابع لبنك الراجحي و قيمة القسط الشهري 1870 ريال.

تويوتا للتنازل بدون مقابل

تتوفر في الاحساء للتقبيل بدون دفع أي رسوم سيارة تويوتا يارس سبورت 2021 بنزين، محرك دفع أمامي 4 سلندر سعة 1500 سي سي والقير أوتوماتيك CVT، معدل استهلاك الوقود هو 20 كيلو متر لكل لتر والممشى 4000 كيلو متر. تتميز السيارة بحساسات خلفية، فتح السيارة بالريموت، أقفال آلية للأبواب، نوافذ كهربائية ومكيف يدوي، اتصال يو اس بي، مدخل AUX و4 مكبرات الصوت، بالاضافة إلى كافة مواصفات الأمان المعروفة، السيارة الإحساء للتنازل بدون مقابل على البنك الأهلي التجاري وقيمة السيارة 64 ألف و500 ريال، قيمة القسط الشهري 937 ريال وعدد الأقساط المتبقية 58 قسط والدفعة الأخيرة 10 آلاف ريال.