أسعار رينو كوليوس RENAULT KOLEOS 2021 الاقتصادية في الكويت والسعودية والامارات

سيارة رينو كوليوس RENAULT KOLEOS 2021 في ظل إرتفاع أسعار السيارات بشكل مبالغ فيه، يقع على الراغبون في إمتلاك سيارة جديدة عناء البحث، من أجل تحقيق المعادلة الصعبة، بين الإمكانيات العالية، والسعر المناسب، ييسر عملية البحث تحديد الفئة السعرية، والغرض من إمتلاك المركبة، إذا كنت ترغب في سيارة عملية، وعائلية بسعر إقتصادية، إليك مواصفات وأسعار فئات سيارة رينو كوليوس 2021 الإقتصادية.

سيارة رينو كوليوس RENAULT KOLEOS 2021 الاقتصادية

رينو من أشهر السيارات الإقتصادية في الشرق الأوسط، فرنسية الصنع، السيارات المنافسة لها في الأسواق على غرار نيسان وشيفرولية، متاح منها المانيوال والاتوماتيك، الشكل الخارجي جذاب وفاخر، هيكل متين، يتحمل الصدمات بكل ثبات وقوة، يغطي الكروم معظم الواجه، سيارة اقتصادية، وقطع غيارها متوافرة، في الأسواق بأسعار مناسبة، سيارة مريحة في الاستخدام والقيادة، تأتي بجنوط قياس 19 إنش.

تصميم RENAULT KOLEOS 2021

البساطة عنوان الجمال، ذلك ماتشعر به عند الدخول إلى المقصورة الداخلية للمركبة، تجمع بين البساطة والرفاهية، مقاعد مريحة من أجود خامات الجلد الصناعي، تتسع ل 5 أشخاص، الجلوس بمنتهي الأريحيه عند القدم والرأس، تدعم نظام التهوية، تأتي بأنظمة معلوماتية يسهل التعامل معها، وكذلك الترفيهية للحصول على مزيج رائع من الرفاهية، عند التجول في الطرقات.

تأتي بشاشة عرض7 بوصة، عجلة القيادة يغطيها الجلد الحبيبي، نظام صوت ممتاز ب BOSE، تدعم خاصية معرفة الصوت، مساحة الشنطة الخلفية كبيرة جداً، ويمكن زيادة المساحة بطي المقاعد الخلفية، نوافذ سيارة RENAULT KOLEOS 2021 كهربائية، أما التكييف أوتوماتيكي قوي يصل إلى جميع أركان السيارة.

محرك رينو كوليوس 2021 الموفر

تاتي السيارة بمحرك إقتصادي من الدرجة الأولي سعة 2،5 لتر، تصل قوته إلى 170 حصان، رباعي الأسطوانات، تدعم نظام الدفع الثنائي أو الكلي، مع ناقل حركة سريع جداً أوتوماتيك نوعه اكس ترونيك.

سعر كوليوس 2021 في الكويت يبدأ ب 6،250 دينار للفئة الأساسية، والأعلى تتراوح مابين ال 7،750 دينار، إلى 9،250 درهم.

السعر في السعودية يبدأ ب 76،500 ريال، يصل إلى 103،000 ريال.

سعر رينو كوليوس 2021 في الامارات، يبدأ ب 75،000 درهم، يصل إلى 104،000 درهم.

أسعار رينو كوليوس 2021