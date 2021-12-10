هيونداي سيارات مهمة جدًا في السوق السعودي. منها سيارات مستعملة للتقبيل في المملكة العربية السعودية. وهذا النظام يكون عبارة عن التنازل والتقبيل بكل سهولة حيث يتنازل صاحب السيارة عن سيارته ويعطيها للمشتري، وهو يقوم بدفع الأقساط. وعادة ما تكون أسعارها مريحة وجيدة ومناسبة. واليوم سننشر مجموعة من السيارات أعلنها أصحابها على المواقع الإلكترونية المتخصصة للسيارات.

هيونداي سوناتا 2018.

لتوضيح دافع مقدم في السياره 10250 ريال وقد تم سداد 23 دفعه.

علما بان المتبقي من حساب السياره مع الدفعه الاخيره 68000 ريال.

واخيرا السياره جاء عليها سوم 10000 ريال قبل سنه وشهرين.

اسم البنك او شركة التمويل: بنك الراجحي.

قيمة السيارة: 101,000 ريال.

قيمة القسط الشهري: 1,060 ريال.

عدد الاقساط المتبقية: 27.

الدفعة الاخيرة: 26,000 ريال.

سيارات مستعملة للتقبيل بـ السعودية هيونداي بسعر جيد ومريح

سيارات مستعملة للتنازل في السعودية تويوتا بأسعار رخيصة ومريحة

هيونداي أزيرا 2020.

ازيرا نص فل ٦ سلندر مكينه ٣.٥.

شاشه مقاعد جلد داخليه بيج كميرا شنطه ذكيه.

مقابل التنازل ٢٠٠٠ ريال فقط وتنقل الاقصاد من البنك على اسمك.

اسم البنك او شركة التمويل: بنك الراجحي.

قيمة السيارة: 164,000 ريال.

قيمة القسط الشهري: 2,000 ريال سعودي.

عدد الاقساط المتبقية: 126000.

الدفعة الاخيرة: 45,000 ريال.

هيونداي أزيرا 2020 سيارات مستعملة للتقبيل بـ السعودية هيونداي بسعر جيد ومريح

هيونداي أزيرا 2017 مستعملة للتنازل. ناقل الحركة أوتوماتيك. والمسافة المقطوعة عند عرض السيارة للتنازل هي 39,999-30,000 لون السيارة الخارجي أبيض السيارة متواجدة حاليا في الرياض. اسم البنك او شركة التمويل: شركة تأجير. قيمة السيارة: 96,000 ريال. قيمة القسط الشهري: 2,000 ريال. عدد الاقساط المتبقية: 40. الدفعة الاخيرة: 22 ريال سعودي.

هيونداي أزيرا 2017 للتنازل في السعودية

السيارة مستعملة.

سيدان.

اللون أبيض.

نوع القير: أوتوماتيك.

الممشى: 40000-49999.

يوجد طقة بالرفرف الخلفي + حكة بالصدام الخلفي.

اسم البنك او شركة التمويل: ايجارة.

قيمة السيارة: 114,875 ريال.

قيمة القسط الشهري: 2,078 ريال.

عدد الاقساط المتبقية: 38.

الدفعة الاخيرة: 29,640 ريال.

هيونداي أزيرا موديل 2020 للتنازل.

اسم المركز /شركة اتوماكس لبيع السيارات

#بيع فقط اقساط لا توجد كاش

السيارة : هونداي

الموديل : 2020

الفئة : جي ال اس

وارد :ناغي

اللون :أبيض

عداد :19901

السعر:75900#بيع فقط اقساط لا توجد كاش

ضمان 3 سنوات او 60 الف كيلو (شركة الحماية )

مكينة -جير -كمبروسر-علبة فرامل -علبة دركسون-ثلاجة المحرك

دفرنس كمبيتوتر السيارة مقصات العلوية والسفلية والمساعدات واليايات

مكينة جير شاسيه ارباق سليمه

سبب البيع /تعثر سداد

رجيع عبداللطيف جميل

ملاحظه

*البدي غير معروفه يرجى زيارة الموقع للمعاينه وفحص البدي

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مواصفات السياره

* محرك 2000 سي سي 4 سلندر بنزين

* جير اوتوماتيك

* دفع امامي

* كشافات ضباب

*جنوط 18

* اشارات مرايا

* حساسات خلفية

* دخول ذكي

* تشغيل ذكي

* زجاج كهربائي

* مرايا كهربائية مع زر خاصية الطي

* نقطة عمياء

* مقاعد قماش

* كرسي السائق كهربائي

* مثبت سرعة

* تحكم دركسون

* شاشة معلومات

* كاميرا

* بلوتوث

* شاحن لا سلكي

* مدخل usb

* عداد الرحلات

* فرامل abs

* نظام الثبات الألكتروني

* ارباج للسائق ارباج للراكب

* حساس كفرات

* عدد 5 حزام امان

هيونداي كونا 2020 بيع تمويل فقط