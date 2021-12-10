الفخامة والتميز.. سيارة تويوتا لاند كروزر 2022 Toyota land cruiser في السعودية بمواصفاتها ومميزاتها الجبارة

أعلنت شركة تويوتا لاند كروزر عن الإصدار الخاص بعام 2022 من السيارة، وشركة تويوتا من الأسماء الرائدة حول العالم وهي يابانية الأصل، ولكنها تمتلك فروع في كل دول العالم، ومشهور إستخدام سيارات تويوتا في الدول المعروفة بالخليج العربي، وبعد ان أعلن وكيل الشركة في السعودية أنه تم توفير الإصدار الحديث من السيارة بمواصفاتها الرائعة، تداولت عمليات البحث عن تكاليف شراء الإصدار الحديث من سيارة تويوتا لاند كروزر 2022, وما هي الصفات المميزة لها عن أي نوع سيارة أخري.

ما هي الصفات المميزة لسيارة تويوتا لاند كروزر 2022

هناك مجموعة من الصفات المميزة للإصدار الحديث لسيارة تويوتا لاند كروزر ومن هذه المميزات الاتي: –

السيارة كبيرة الحجم وتناسب الخروج مع العائلة، والمقاعد مريحة والأقمشة والجلد المغلف للمقاعد ناعم وعالي الجودة.

زجاج السيارة كهربائي والمرايات تعكس الصورة بشكل واضح.

محرك السيارة عالي القوة ويستهلك الوقود بشكل اقتصادي، والسيارة تعمل بخاصية الدفع الامامي والخلفي أيضًا وهي من أهم مميزاتها.

الفرامل الخاصة بالسيارة تتميز بانها مانعة الغلق، وموزعة الكترونيًا وهو ما يجعل السيارة أكثر ثباتًا وتقليل فرص تعرض السيارة للانزلاق.

تحتوي السيارة على شاشة الكترونية عالية الجودة ووصلة USB, وبها سماعات صوت موزعة في أجزاء مختلفة من السيارة وتعمل بنظام البلوتوث وتنقل الصوت بجودة عالية دون أي تشويش.

السيارة بها بعض الأنظمة الحديثة التي توافرت حديثًا منها نظام المفتاح الذكي، ونظام يعمل على حساب ضغط الهواء داخل الإطارات الخاصة بالسيارة.

أسعار الإصدار الحديث من سيارة تويوتا لاند كروزر 2022

الإصدار الحديث من سيارة لاند كروزر به العديد من الفئات يصل عددهم إلي 11 فئة كل فئة لها سعر خاص بها ولها صفات مميزة لها عن الفئات الأخرى، ويتراوح سعر الفئات من بداية 210 ريال سعودي ويصل الي 350 ريال سعودي، واهتمامات شركة تويوتا في التصميم الحديث على إضافة مظهر جمالي الي الشكل الخارجي للسيارة بالإضافة الي كونه تصميم عملي وهو ما جعل مظهر السيارة فخم ومميز عن أي سيارة دفع رباعي اخري ، تعتبر سيارة تويوتا من أفخم أنواع السيارات التي يفضلها الكثيرون وقد ذكرنا جميع المواصفات والاسعار في المقال لكي تتمكن من إختيار الأنسب لك.