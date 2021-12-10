برونزية تويوتا… سيارة تويوتا لاندكروزر العائلية شوف مواصفاتها واسعارها موديل 2022 في السعودية

برونزية تويوتا… سيارة تويوتا لاندكروزر العائلية شوف مواصفاتها واسعارها موديل 2022 أعلن معرض جدة الدولي للسيارات بالكشف عن سيارة تويوتا لاندكروزر 2022 الجديدة كليًا وعن عيوبها ومميزاتها من قبّل شركة عبد اللطيف جميل للسيارات في المملكة العربية السعودية وتتميز السيارة بعدة مميزات رائعة وهيكلها المميز اللامع وتسمع بالرحلات العائلية وتتميز بحجمها الكبير وتستطيع حمل حوالي 7 أفراد وتتميز السيارة بمقصورتها الداخلية الأنيقة والمقاعد المصنوعة من المواد الفخمة وهي من السيارات الأكثر مصداقية لأنها يابانية المنشأ وتابعة لشركة تويوتا اليابانية الرائدة في صناعة السيارة.

تبلغ سعة محرك السيارة حوالي 3500 سي سي (3.5 لتر) وقوته الحصانية تبلغ 409 حصان.

تدور السيارة بعزم تبلغ حوالي 650 نيوتن لكل متر ومتصل بناقل حركة يعمل أوتوماتيكيًا مكون من 6 أسطوانات.

تسارع السيارة يبدأ من الصفر حتى قطع مسافة 100 كيلو متر في مدة زمنية تبلغ 6.5 ثواني.

جنوط العجلات الرياضية مقاسها 20 بوصة.

مصابيح السيارة الخلفية مضيئة إلى حد كبير وتحتوي على الليد.

غطاء المحرك مصنوع من مادة قوية ومتينة.

كاميرا السيارة تعمل بزاوية 360 درجة مئوية لكشف كل الطريق أمام السائق مما يزيد من أمانه وسلامه.

طول السيارة يبلغ حوالي 4.97 متر بينما يبلغ العرض 1.99 متر وارتفاعها يصل إلى 1.86 متر.

يبلغ طول قاعدة عجلات السيارة حوالي 2.9 متر.

وزن السيارة الحالي 2.619 كيلو جرام حيث أنه يقل عن الفئات السابقة لها بحوالي 200 كيلو جرام.

تدعم خاصية الهواتف الذكية الحديثة مثل خاصية الآبل كار بلاي والأندرويد أوتو.

شاشتها المعلوماتية والترفيهية تعمل مقاسها 12.3 بوصة.

وتحتوي على شاشة معلوماتية أخرى تعمل باللمس مقاسها 9 بوصة.

النظام الصوتي للسيارة من النوع JBL .

نظام الملاحة الذكي.

الفرامل مانعة للانغلاق.

كشف النقطة العمياء.

خاصية الدخول الذكي.

مقعد الصف الثالث يتميز بأنه ضيق مقارنة بالمنافسين.

استهلاكها كبير نسبيًا في الوقود.

المكابح التي تعمل باللمس بطيئة الاستجابة مما تعيق إيقاف السيارة بشكل سريع.

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يبلغ سعر السيارة الجديدة من تويوتا في سوق السيارات السعودي أسعار تتراوح من 321,000 إلى 322,000 ريال سعودي.