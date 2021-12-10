أسطورة وفخامة هيونداي… مواصفات هيونداي إلنترا إم دي السيارة الاكثر مبيعا في الاسواق

أسطورة وفخامة هيونداي… مواصفات هيونداي إلنترا إليكم سيارة تمثل فرصة عظيمة للراغبين في شراء سيارة جديدة بسعر مناسب ويمكنه إعادة بيعها بكل سهولة وهي سيارة هيونداي إلنترا إم دي وتتميز هذه السيارة بأنها لا تتعرض لأعطال فنية كثيرة وهي من السيارات الأكثر طلبًا في أسواق السيارات سواء العالمية والمحلية وموثوقيتها عالية جدًا وخاصة لأنها منتج كوري المنشأ وهي واحدة من أفضل السيارات الإعتمادية وتتميز بشكلها المثالي والجذاب حتى عند إعادة بيعها لن تخسر في سعرها الكثير اقرأ معنا هذا المقال لمعرفة تفاصيل أكثر عن السيارة.

تبلغ سعة محركها حوالي 1600 سي سي (1.6 لتر) وقوته الحصانية تبلغ حوالي 130 حصان.

يرتبط محرك السيارة بناقل حركة يعمل أوتوماتيكيًا مكون من 6 سرعات.

وزن السيارة يبلغ 1153 كيلو جرام وهو أقل بحوالي 18 كيلو جرام عن الفئات السابقة.

طول السيارة يبلغ 4530 مللي متر وعرضها 1775 مللي متر بينما ارتفاعها يبلغ 1445 مللي متر.

سعة وحجم الحقيبة الخلفية للسيارة تبلغ 402 لتر وطول قاعدة عجلاتها يصل إلى 2700 مللي متر.

متوفرة بشكل كبير جدًا في سوق السيارات المستعملة الذي يجد إقبال كبير جدًا من المشترين وخاصة في جمهورية مصر العربية.

صيانتها سهلة جدًا نظرًا لعدم انتشار الأعطال وزيادتها.

حساسات أمامية وخلفية تحمي وتوقف السيارة عند الأمطار والظروف المناخية الصعبة.

استجابة الآليات داخل السيارة سريعة جدًا مما تعمل على رائحة السائق.

حجم المقصورة الداخلية مناسب ومريح للركاب حيث يتمتع بالمساحة الرحبة.

قطع غيار السيارة ليست متوفرة بالشكل الكافي وخاصة في المراكز المعتمدة لصيانتها في جمهورية كوريا.

نظرًا لأن قطع غيارها غير متوفرة ولذلك فإنها غالية الثمن إلى حد ما.

تسارعها بطئ وخاصة في السرعات العالية.

المواد الداخلية للمقصورة والمقاعد رديئة نسبيًا وخاصة مقارنة بالمنافسين للسيارة من نفس الفئة وجيلها.

مواصفات السيارة الأكثر بيعًا في الأسواق هيونداي إلنترا إم ديمميزات سيارة هيونداي MD الجديدة في الأسواقعيوب سيارة هيونداي MD الجديدة في الأسواقأسعار سيارة هيونداي MD الجديدة في سوق السيارات السعودي

تبدأ أسعارها في سوق السيارات السعودية من سعر 70 إلى 75 ألف ريال سعودي ومتوفرة بشكل كبير في المملكة العربية السعودية.