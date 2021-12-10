سيارة الأحلام.. سيارة تويوتا فورتشنر موديل 2022 في السعودية بمواصفات وأسعار روعة

سيارة تويوتا فورتشنر موديل 2022 في السعودية، السيارة تويوتا فورتشنر من أجود أنواع السيارات والتي تتواجد الآن بمختلف المعارض الكبرى للسيارات، حيث تعتبر من الماركات العالمية وأحدث الموديلات والتي يكثر البحث المتواصل عنها، ومن خلال الآتي من الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات عن السيارة من الموديل فورتشنر والممتاز بالرحابة والتصميم الفخم مع توفر العديد من التجهيزات المتميزة المتواجدة في السيارة، مع الكثير من التجهيزات التي تتسم بكونها أهم التجهيزات التي تمنح عوامل السلامة أثناء رحلة القيادة للسيارة من الموديل العالمي من الطراز الياباني تويوتا فورتشنر، وفيما يلي أهم التفاصيل عن السيارة.سيارة تويوتا فورتشنر موديل 2022 في السعودية
الطراز الياباني بمواصفاته القياسية هي أفضل ما تتسم به السيارة من الموديل العالمي فور تشنر، والسيارة ممتلكة للعديد من المواصفات والتي تؤهلها كي تكون الموديل الأول الأكثر مبيعا وطلبا من قبل العملاء، ويسارع الكثيرون لحجز سياراتهم من هذا الموديل نظرا لكون الموديل يحمل عددا من المواصفات، والتي من أبرزها ما يلي في الآتي من فقرتنا القادمة:مواصفات سيارة تويوتا فورتشنر موديل 2022
من أهم المواصفات لسيارة تويوتا فورتشنر من هذا التصميم الفريد سواء من الهيكل الخارجي للسيارة أو التصميم الخاص بمقصورتها الداخلية والتي تتسم برحابتها وتعد من المقصورات المريحة، والمحتوية على عدد من المقاعد المريحة بالإضافة للآتي من المواصفات التالية:
- المقصورة قد أتت بلونها الأسود الجديد، والكونسول والعجلة الخاصة بالقيادة تتوفر في الموديل بالنمط الخشبي واللون الرمادي.
- الحساسات الخاصة بالركن من ناحية الأمام والخلف بموديل فورتشنر.
- مقبض ناقل للسرعات والذي يتواجد بعجلة القيادة.
- المصابيح الليد تتوفر بالسيارة من الأمام ومن الخلف.
- تتوفر اللوحة من النوع الذكي والخاصة بالعدادات واللون أزرق لامع.
تتوفر الشاشة من الحجم ثمانية بوصة في السيارة.
- المرايات المتواجدة بالجان تتوفر بخاصية الطي بالطاقة الكهربائية.
- الفرامل من النوع القابل لمانع للانغلاق.
- السيارة تتوفر بعدة فئات وكل فئة يكون لها المحرك بمواصفات خاصة، والفئة الأولى نوع محركها هو الرباعي الاسطوانات، مع طاقة كبيرة للسيارة تصل لنحو مائة ثلاثة وستين حصان.
- العزم لدوران محرك تويوتا فور تشنر يبلغ ثلاثمئة ستٍ وسبعين نيوتن.
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سيارة تويوتا فورتشنر موديل 2022 في السعودية، السيارة تويوتا فورتشنر من أجود أنواع السيارات والتي تتواجد الآن بمختلف المعارض الكبرى للسيارات، حيث تعتبر من الماركات العالمية وأحدث الموديلات والتي يكثر البحث المتواصل عنها، ومن خلال الآتي من الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات عن السيارة من الموديل فورتشنر والممتاز بالرحابة والتصميم الفخم مع توفر العديد من التجهيزات المتميزة المتواجدة في السيارة، مع الكثير من التجهيزات التي تتسم بكونها أهم التجهيزات التي تمنح عوامل السلامة أثناء رحلة القيادة للسيارة من الموديل العالمي من الطراز الياباني تويوتا فورتشنر، وفيما يلي أهم التفاصيل عن السيارة.سيارة تويوتا فورتشنر موديل 2022 في السعودية
الطراز الياباني بمواصفاته القياسية هي أفضل ما تتسم به السيارة من الموديل العالمي فور تشنر، والسيارة ممتلكة للعديد من المواصفات والتي تؤهلها كي تكون الموديل الأول الأكثر مبيعا وطلبا من قبل العملاء، ويسارع الكثيرون لحجز سياراتهم من هذا الموديل نظرا لكون الموديل يحمل عددا من المواصفات، والتي من أبرزها ما يلي في الآتي من فقرتنا القادمة:مواصفات سيارة تويوتا فورتشنر موديل 2022
من أهم المواصفات لسيارة تويوتا فورتشنر من هذا التصميم الفريد سواء من الهيكل الخارجي للسيارة أو التصميم الخاص بمقصورتها الداخلية والتي تتسم برحابتها وتعد من المقصورات المريحة، والمحتوية على عدد من المقاعد المريحة بالإضافة للآتي من المواصفات التالية:
- المقصورة قد أتت بلونها الأسود الجديد، والكونسول والعجلة الخاصة بالقيادة تتوفر في الموديل بالنمط الخشبي واللون الرمادي.
- الحساسات الخاصة بالركن من ناحية الأمام والخلف بموديل فورتشنر.
- مقبض ناقل للسرعات والذي يتواجد بعجلة القيادة.
- المصابيح الليد تتوفر بالسيارة من الأمام ومن الخلف.
- تتوفر اللوحة من النوع الذكي والخاصة بالعدادات واللون أزرق لامع.
تتوفر الشاشة من الحجم ثمانية بوصة في السيارة.
- المرايات المتواجدة بالجان تتوفر بخاصية الطي بالطاقة الكهربائية.
- الفرامل من النوع القابل لمانع للانغلاق.
- السيارة تتوفر بعدة فئات وكل فئة يكون لها المحرك بمواصفات خاصة، والفئة الأولى نوع محركها هو الرباعي الاسطوانات، مع طاقة كبيرة للسيارة تصل لنحو مائة ثلاثة وستين حصان.
- العزم لدوران محرك تويوتا فور تشنر يبلغ ثلاثمئة ستٍ وسبعين نيوتن.
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