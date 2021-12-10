انطلاق وحش تويوتا.. سيارة تويوتا رايز 2022 الجديدة كليا بمواصفات ومميزات جبارة

الكروس اوفر الجديدة.. سيارة تويوتا رايز 2022 تم الكشف عن واحدة من أهم السيارات المشاركة في معرض جدة الدولي الخاص بالسيارات، وقد عملت على عرض سيارة تويوتا موديل ٢٠٢٢ وقد تتميز السيارة بأنها تضم مجموعة مختلفة من التصميمات المختلفة والمميزة التي تتناسب مع الإصدار الخاص بها، بالإضافة إلى احتوائها على إمكانيات صرف الوقود التي تتمتع بها والتي تميزها عن غيرها من السيارات الأخرى، فهي مزودة بالعديد من الإمكانيات التي تتمثل في الجري الديناميكي وشكل الشبكة الخاص بها والفريد من نوعه. مميزات سيارة تويوتا رايز 2022 تضم السيارة باقة من المميزات المتنوعة المتمثلة في شكل السيارة من الخارج من حيث الطول والعرض والإرتفاع.

حيث يصل طولها إلى ٤٫٠٣٠مم، ويصل عرض السيارة ١٫٧١٠مم

وطول القاعدة الخاص بالسيارة يصل إلى ٢٫٢٥٢مم، وارتفاعها يصل إلى ١٫١٧٠مم. سيارة تويوتا رايز 2022 سيارة تويوتا رايز 2022 تتمتع سيارة تويوتا بأنه مصممة بشكل عصري من الداخل والخارج، بالإضافة إلى أنها من السيارات الرائدة في وسط السيارات المدمجة ذات الحجم الصغير، كما انها تتمتع بالتقنيات التالية: تحتوي السيارة على تقنية الاتصال الإلكتروني الذي يتم فيما بين الجوال وبين بيانات السيارة

تضم زجاج أمامي كبير الحجم متوفر من أجل الرؤية الواضحة أثناء القيادة حتى يكون من السهل التحكم بها

تحتوي على صندوق كبير الحجم من أجل تخزين الأمتعة بسعة ٣٦٩ لتر. إمكانيات سيارة تويوتا رايز 2022 إمكانيات تتمتع السيارة الجديد بإمكانية المحرك القوي الذي يصل سرعته إلى ١٤٠ نيوتن، ومتوفر بثلاث أسطوانات مختلفة متوفرة بسعة ١٫٠ لتر وقوة ٩٨ حصان.

بالإضافة إلى الشكل المميز نت الخارج حيث ظهور الصدامات البارزة وأقواس العجلات الكبيرة الحجم، وأيضا المصابيح الخلفية الموجودة وسط شعار الماركة. سيارة تويوتا 2022 مصابيح نهارية تعمل بتقنية الليد وعجلات مصنوعة من الألومنيوم بقياس ١٧ انش.

2022 مصابيح نهارية تعمل بتقنية الليد وعجلات مصنوعة من الألومنيوم بقياس ١٧ انش. ومجموعة من المزايا المختلفة التي تكون على هيئة مرايا تعمل بتقنية كهربائية.

تحتوي على مقاعد مصنوعة من القماش ومزودة بأزرار خاصة بالتحكم في السيارة بأكملها.

وبها ناقل حركة مصنوع من مادة الجلد الطبيعي.

تحتوي على نظام تكييف يعمل بكفاءة عالية، وبها منفذ يو اس بي الوسوم

الكروس اوفر الجديدة.. سيارة تويوتا رايز 2022 تم الكشف عن واحدة من أهم السيارات المشاركة في معرض جدة الدولي الخاص بالسيارات، وقد عملت على عرض سيارة تويوتا موديل ٢٠٢٢ وقد تتميز السيارة بأنها تضم مجموعة مختلفة من التصميمات المختلفة والمميزة التي تتناسب مع الإصدار الخاص بها، بالإضافة إلى احتوائها على إمكانيات صرف الوقود التي تتمتع بها والتي تميزها عن غيرها من السيارات الأخرى، فهي مزودة بالعديد من الإمكانيات التي تتمثل في الجري الديناميكي وشكل الشبكة الخاص بها والفريد من نوعه. مميزات سيارة تويوتا رايز 2022 تضم السيارة باقة من المميزات المتنوعة المتمثلة في شكل السيارة من الخارج من حيث الطول والعرض والإرتفاع.

حيث يصل طولها إلى ٤٫٠٣٠مم، ويصل عرض السيارة ١٫٧١٠مم

وطول القاعدة الخاص بالسيارة يصل إلى ٢٫٢٥٢مم، وارتفاعها يصل إلى ١٫١٧٠مم. سيارة تويوتا رايز 2022 سيارة تويوتا رايز 2022 تتمتع سيارة تويوتا بأنه مصممة بشكل عصري من الداخل والخارج، بالإضافة إلى أنها من السيارات الرائدة في وسط السيارات المدمجة ذات الحجم الصغير، كما انها تتمتع بالتقنيات التالية: تحتوي السيارة على تقنية الاتصال الإلكتروني الذي يتم فيما بين الجوال وبين بيانات السيارة

تضم زجاج أمامي كبير الحجم متوفر من أجل الرؤية الواضحة أثناء القيادة حتى يكون من السهل التحكم بها

تحتوي على صندوق كبير الحجم من أجل تخزين الأمتعة بسعة ٣٦٩ لتر. إمكانيات سيارة تويوتا رايز 2022 إمكانيات تتمتع السيارة الجديد بإمكانية المحرك القوي الذي يصل سرعته إلى ١٤٠ نيوتن، ومتوفر بثلاث أسطوانات مختلفة متوفرة بسعة ١٫٠ لتر وقوة ٩٨ حصان.

بالإضافة إلى الشكل المميز نت الخارج حيث ظهور الصدامات البارزة وأقواس العجلات الكبيرة الحجم، وأيضا المصابيح الخلفية الموجودة وسط شعار الماركة. سيارة تويوتا 2022 مصابيح نهارية تعمل بتقنية الليد وعجلات مصنوعة من الألومنيوم بقياس ١٧ انش.

2022 مصابيح نهارية تعمل بتقنية الليد وعجلات مصنوعة من الألومنيوم بقياس ١٧ انش. ومجموعة من المزايا المختلفة التي تكون على هيئة مرايا تعمل بتقنية كهربائية.

تحتوي على مقاعد مصنوعة من القماش ومزودة بأزرار خاصة بالتحكم في السيارة بأكملها.

وبها ناقل حركة مصنوع من مادة الجلد الطبيعي.

تحتوي على نظام تكييف يعمل بكفاءة عالية، وبها منفذ يو اس بي

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