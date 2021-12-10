سيارات مستعملة للبيع تويوتا لاندكروزر 2021 وكامري بالتقسيط المريح وبأقل قسط

تويوتا لاندكروزر 2021 وكامري من أنجح السيارات في السعودية، ويبحث الكثيرون من السعوديين عن سيارات مستعملة للبيع بالتقسيط من هذه الموديلات نظرا لجودتها واعتماديتها وإمكانية إعادة بيعها في أسرع وقت، وتعد سيارات تويوتا من أقوى السيارات وأكثرها قوة وذلك يتضح في تحقيق العلامة اليابانية لأعلى نسبة مبيعات في السعودية. سيارات مستعملة للبيع تويوتا لاندكروزر وكامري بالتقسيط المريح هناك لاندكروزر 2021 لتكملة الاقساط ممشى 77 ألف كيلومتر، تورنق جي اكس ار، اللون أبيض لؤلؤي.

وفي الوقت نفسه غيار الزيت في الوكالة، السيارة تابعة لبنك الراجحي، حالة البودي جيدة، حالة المحرك نظيفة.

سعر السيارة كاش 270 ألف ريال، القسط الشهري 4211 ريال وتم دفع 14 قسط، السيارة أوتوماتيك.

السيارة حالتها من الداخل وكالة وهي تقع في أبها. سيارات للبيع مستعملة تويوتا بالتقسيط في المملكة العربية السعودية هناك تويوتا كامري 2021 مستعملة بالقسط للبيع، القير اتوماتيك، اللون رمادي، نوع الوقود بنزين.

وفي الوقت نفسه الممشى 27 ألف كيلومتر وهو ممشى جيد، القسط الشهري 1636 ريال تم دفع 6 شهور.

حالة بودي السيارة جيد ولكن هناك صدمة في الرفرف الايمن.

وتعد تويوتا كامري واحدة من أكثر السيارات تحقيقا للنجاح في المملكة العربية السعودية، وتعد السيارة من نوع السيارات الرفاهية.

حالة السيارة من الداخل وكالة وتم عمل جميع الصيانات في الوكالة.

موقع السيارة في الرياض، السيارة حالتها جيدة ولكن يجب مراجعة الحالة جيدا لعدم التفاجئ بأي اعطال. سيارات مستعملة للبيع تويوتا لاندكروزر وكامري بالتقسيط المريحسيارات للبيع مستعملة تويوتا بالتقسيط في المملكة العربية السعودية تويوتا لاندكروزر 2021 وكامري مستعملة للبيع بالتقسيط بأقل الأسعار هناك حالة سيارة كامري 2021، نوع الوقود هايبر، ممشى السيارة قليل ويبلغ 17 ألف كيلومتر.

وفي الوقت نفسه القير اوتوماتيك، ونسبة ربح نظام تمويل السيارة هي 1.99%.

السيارة تتبع بنك الراجحي وقسطها 1880 ريال سعودي، المدفوع 10 أشهر.

حالة السيارة من الخارج وكالة ومن الداخل جيدة وجميع مشتملاتها متواجدة داخلها. تويوتا لاندكروزر 2021 وكامري مستعملة للبيع بالتقسيط بأقل الأسعار ملحوظة: يجب مراجعة كافة أوراق السيارة المستعملة التي يتم بيعها بنظام التقسيط وخاصة أوراق البنك. وفي الوقت نفسه يجب على المشتري معرفة كافة تفاصيل الأقساط المتبقية. وكذلك يجب مراجعة حالة السيارة جيدا بمعرفة متخصصين وكذلك عن طريق الفحص عبر جهاز الكمبيوتر. الوسوم

تويوتا لاندكروزر 2021 وكامري من أنجح السيارات في السعودية، ويبحث الكثيرون من السعوديين عن سيارات مستعملة للبيع بالتقسيط من هذه الموديلات نظرا لجودتها واعتماديتها وإمكانية إعادة بيعها في أسرع وقت، وتعد سيارات تويوتا من أقوى السيارات وأكثرها قوة وذلك يتضح في تحقيق العلامة اليابانية لأعلى نسبة مبيعات في السعودية. سيارات مستعملة للبيع تويوتا لاندكروزر وكامري بالتقسيط المريح هناك لاندكروزر 2021 لتكملة الاقساط ممشى 77 ألف كيلومتر، تورنق جي اكس ار، اللون أبيض لؤلؤي.

وفي الوقت نفسه غيار الزيت في الوكالة، السيارة تابعة لبنك الراجحي، حالة البودي جيدة، حالة المحرك نظيفة.

سعر السيارة كاش 270 ألف ريال، القسط الشهري 4211 ريال وتم دفع 14 قسط، السيارة أوتوماتيك.

السيارة حالتها من الداخل وكالة وهي تقع في أبها. سيارات للبيع مستعملة تويوتا بالتقسيط في المملكة العربية السعودية هناك تويوتا كامري 2021 مستعملة بالقسط للبيع، القير اتوماتيك، اللون رمادي، نوع الوقود بنزين.

وفي الوقت نفسه الممشى 27 ألف كيلومتر وهو ممشى جيد، القسط الشهري 1636 ريال تم دفع 6 شهور.

حالة بودي السيارة جيد ولكن هناك صدمة في الرفرف الايمن.

وتعد تويوتا كامري واحدة من أكثر السيارات تحقيقا للنجاح في المملكة العربية السعودية، وتعد السيارة من نوع السيارات الرفاهية.

حالة السيارة من الداخل وكالة وتم عمل جميع الصيانات في الوكالة.

موقع السيارة في الرياض، السيارة حالتها جيدة ولكن يجب مراجعة الحالة جيدا لعدم التفاجئ بأي اعطال. سيارات مستعملة للبيع تويوتا لاندكروزر وكامري بالتقسيط المريحسيارات للبيع مستعملة تويوتا بالتقسيط في المملكة العربية السعودية تويوتا لاندكروزر 2021 وكامري مستعملة للبيع بالتقسيط بأقل الأسعار هناك حالة سيارة كامري 2021، نوع الوقود هايبر، ممشى السيارة قليل ويبلغ 17 ألف كيلومتر.

وفي الوقت نفسه القير اوتوماتيك، ونسبة ربح نظام تمويل السيارة هي 1.99%.

السيارة تتبع بنك الراجحي وقسطها 1880 ريال سعودي، المدفوع 10 أشهر.

حالة السيارة من الخارج وكالة ومن الداخل جيدة وجميع مشتملاتها متواجدة داخلها. تويوتا لاندكروزر 2021 وكامري مستعملة للبيع بالتقسيط بأقل الأسعار ملحوظة: يجب مراجعة كافة أوراق السيارة المستعملة التي يتم بيعها بنظام التقسيط وخاصة أوراق البنك. وفي الوقت نفسه يجب على المشتري معرفة كافة تفاصيل الأقساط المتبقية. وكذلك يجب مراجعة حالة السيارة جيدا بمعرفة متخصصين وكذلك عن طريق الفحص عبر جهاز الكمبيوتر.

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