مواصفات سيارة لكزس الجديدة 2021 تعرف على مواصفات وسعر سيارة الكروس اوفر!

مواصفات سيارة لكزس الجديدة 2021 ، سيارة لكزس RX 2021 أصبحت متاحة الآن في السعودية لدى وكيلها الرسمي عبد اللطيف جميل، حيث تتميز سيارة الكروس أوفر بتصميم عصري وتقنية متطورة مع احتفاظها بالسلاسة المعهودة بها، واليوم في تلك المقالة سوف نتعرف على أبرز مميزات السيارة فتابعونا في الأسطر القادمة.

مواصفات سيارة لكزس الجديدة 2021

تتميز Lexus في هذا الموديل بتصميم خارجي جرئ. حيث أنها في ذلك الموديل تظهر وتتميز بموديلها الديناميكي الفخم وتتباهى بالإطلالة الفريدة التي تلفت الانتباه. حيث تمثل تعبيراً جديداً لفخامة سيارة لكزس.

كما أن السيارة تحصل السيارة على :

السيارة تحتوي على جنوط مقاس 20 إنش.

على الرغم من أن مصابيحها الأمامية LED الأساسية.

أما بالنسبة للمصابيح الخلفية فتضاء المصابيح الخلفية LED على شكل الحرف L.

ومعنى ذلك أنها تمثل تعبير أنيق لرمز Lexus.

كما أن السيارة تحتوي على فتحة سقف ورف للأمتعة.

لكزس 2021 الشكل الجديد

مواصفات سيارة لكزس الجديدة 2021 لكزس الجديدة تتميز بتقنيات متطورة لتجارب قيادة فريدة. كما حصلت السيارة على الكثير من التقنيات والتكنولوجيا في داخلية السيارة مثل:

حصلت السيارة على شاشة 8 إنش باللمس. لكي يتم عرض معلومات النظام السمعي (دون نظام ملاحة) مع وحدة التحكم عن بعد.

السيارة بها 8 اتجاهات لتعديل المقاعد الأمامية.

كما أن هناك ذاكرة لوضعية مقعد السائق.

كذلك المقود جلد وبه قبضات مبدل السرعة.

كراسي السيارة مقاعد جلد ناعم Smooth Leather أما المقاعد الأمامية بتهوية.

أما بالنسبة للنظام الصوتي للكزس فهو 9 سماعات. راديو، DVD بــ4 مداخل USB + نظام أبل كار بلاي ونظام أندرويد أوتو.



Lexues

سيارة لكزس RX موديل 2021 بها الكثير من وسائل الأمان لضمان رحلة قيادة آمنة للركاب ومن هذه الأنظمة:

Rear Cross Traffic Alert وهو نظام التنبيه عند القيادة للخلف.

Blind Spot Monitor المرايا الجانبية وفيها حساس للنقاط العمياء.

كذلك تأتي سيارة لكزس RX 2021 بمحرك به تقنيات تسمى توقيت الصمامات المزدوج الذكي المتغير.

أما بالنسبة للمحرك فيأتي محرك سيارة لكزس بسعة 3.5 لتر 6 سلندرات. كما أن المحرك بقوة 296 حصان. عزم دوران 370 نيوتن.متر

بسعة 3.5 لتر

العربة فئة RX 350 AA إيليجنت 230.920 ريال سعودي.

أما فئة RX 350 BB إكسيلانس 265.650 ريال سعودي.

لكزس فئة RX 450h BH هايبرد 273.355 ريال سعودي.

وفئة RX 450hL H3 هايبرد لونج 275.885 ريال سعودي.

أسعار فئات لكزس RX 2021

وفي النهاية نتمنى ان تكون مقالتنا عن مواصفات سيارة لكزس الجديدة 2021 و سيارة لكزس قد نالت إعجابكم.