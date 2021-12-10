انطلاق الأسطورة.. سيارة تويوتا كامري 2022 الجديدة كليا في السعودية بأسعار ومواصفات ولا في الأحلام

سعر ومواصفات سيارة تويوتا كامري 2022 من أكثر ما يبحث عنه الكثير من الناس من يفضلون الاقتناء لأفضل الأنواع من السيارات وهي الماركة والموديل الأفضل حيث تعتبر تويوتا كامري واحدة من أنواع السيارات والتي لها ميزات عديدة، ومن خلال الآتي من الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات عن السيارة بكل تجهيزاتها ومواصفاتها وتكلفة شرائها من الأسواق، حيث تعتبر السيارة من موديل طراز ياباني عالي المستوى نتعرف على تفاصيله من خلال الآتي في السطور القادمة.

سعر ومواصفات سيارة تويوتا كامري 2022

سعر ومواصفات سيارة تويوتا كامري 2022 البحث دائم عنها من خلال كل من يفضل الاطلاع على كل نوعيات السيارات، وأفضلها، ومن خلال الآتي توضيح لأهم المعلومات عن السيارة والتي تتسم بأن تصميمها رحب من الداخل، والتصميم من الخارج يعد هيكلي قوي والسيارة تجهيزاتها ومواصفات مكوناتها الداخلية تكون كما يلي في الفقرة التالية:

مواصفات سيارة تويوتا كامري 2022

مواصفات السيارة تويوتا كامري 2022 تمتاز بما يلي ذكره في النقاط القادمة:

المحرك متوفر بالسعة التي تبلغ ألفين وخمسمائة سي سي.

التسارع الخاصة بالسيارة منذ بداية تدوير السيارة حتى مائة متر في تسع ثواني.

القوة الخاصة بمحرك سيارة من نوع تويوتا كامري يبلغ مائة ثمانية وسبعين حصان.

العزم لدوران المحرك يبلغ مائتين واحد وثلاثين نيوتن لكل متر.

الحجم الخاص بالسيارة من النوع المتوسط سيدان.

السيارة محتوية على مساحة تخزينية كبيرة في صندوقها الخلفي.

المساحة تصل لأربعمائة سبعة وعشرين لتر.

السيارة من النوع الموفر للوقود.

التصميم مميز ومتسم بكونه عصري.

السيارة من النوع المتوفر بمصر وتكلفة الشراء بشتى المعارض العالمية بأسعار للفئة الأولى تبلغ ما قيمته أربعة وعشرين ألف دولار وهذا للسيارة من النوع إل إي.

السيارة من الفئة إس إي تتوفر بالمعارض العالمية بالسعر ستة وعشرين ألف دولار.

من الفئة نايت شاد إس إي تتوفر السيارة بالسعر سبعة وعشرين ألف دولار أمريكي.

السيارة من الفئة تي آر دي بدايتها من السعر اثنين وثلاثين ألف دولار، يمكنكم شراءها بسهولة من عبد اللطيف جميل

التكلفة السعرية للسيارة