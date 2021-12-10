سيارة بي ام دبليو الفئة السابعة bmw 7 series 2022 الفاخرة المواصفات والأسعار

بي ام دبليو الفئة السابعة bmw 7 series 2022 الغنية عن التعريف، اسم يدل على الفخامة، والرفاهية، لي محبي سيارات الحجم الكبير، مركبة قوية خرافية، عند النظر إليها تشعر بالانبهار، متعددة الاستخدامات، مليئة بالمفاجئات، ذو إمكانيات متطورة جداً، إمتلاك تلك الأسطورة حلم عشاق السيارات، تتضمن أقوي أنظمة الأمان والسلامة في العالم، تم إضافة بعض التحسينات على فئات 2022 فما هي أهم مواصفات بي ام دبليو 7 series والاسعار بالتفصيل.

سيارة بي ام دبليو الفئة السابعة bmw 7 series 2022 الفاخرة

تأتي بي ام دبليو 2022 بخمس فئات مذهلة، التركيز من قبل الشركة في الطرازات الجديدة على المساحة الكبيرة، بحيث تناسب الجميع، مركبة مريحة، ومرنة في التعامل، قيادتها ممتعة، وآمنة، وأحترافية على أصعب الطرقات التي تتعامل معها بكل ثبات، يصل ارتفاعها إلى 1،478 مم، وطول 5،247 مم، الشكل الخارجي لها عصري ومبهر بمعني الكلمة، تأتي بمجموعة من الألوان الراقية، تدعم تقنية الدفع الرباعي والخلفي معا، ونظام ثبات السرعة عند المنعطفات.

تصميم bmw 7 series 2022 الداخلي

المقصورة الداخلية مذهلة مصنوعة من خامات فاخرة، مقاعد جلدية عالية الجودة، أسقف صلبة ومتينة تقاوم الاصطدامات، تدعم مقاعد الصف الأول 19 موضوع للحصول على أقصى درجات الراحة، ونظام للتدفئة، وللمزيد من الشكل الجمالي فتحة سقف كبيرة من النوع البانورامي، يوجد أيضا أنظمة ترفيهية متطورة من شاشة 10،2 بوصة، ونظام صوتي يدعم 16 مكبر من Harman kardon.

تدعم سيارة bmw 7 series 2022 مجموعة من الكماليات المذهلة ومنها الردار، وربط بالأقمار الصناعية، والعديد من الاستشعارات وأنظمة السلامة ومراقبة الطريق لمساعدة السائق على القيادة الآمنة من نقطة عمياء، ونظام تعليق هوائي، ووقوف السيارات في الخلف.

محرك bmw 7 series 2022 الفئة السابعة

محرك سيارة bmw 7 series الأساسي سداسي الأسطوانات يمنحها قوة هائلية تصل إلى 234 حصان، مع ناقل حركة سريع جداً، يتنقل بين السرعات العشرة بكل سلاسة، سعة التحزين 4 لتر، تدعم وجود شاحن توربيني ومحرك كهربائي هجين تصل قوة المحركين معا إلى 340 حصان، مع مخرجين للشحن الأول بقوة 120 فولت لكنه يشحن البطارية خلال 10 ساعات، والأخر خلال 3 ساعات بقوة 240 فولت.

تأتي السيارة الأسطورية بأكثر من فئة في الأسواق السعودية، يتراوح سعر الطراز الأساسية منها مابين ال 398،00 ريال، إلى 420،000 ريال.

أسعار الفئة الثانية والثالثة والرابعة تبدأ من 507،000 ريال، تصل إلي 660،000 ريال.

أسعار بي ام دبليو الفئة السابعة 2022 السعودية