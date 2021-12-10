بسعر خيالي… سيارة سوزوكي فيتارا 2022 ارخص سيارة بمواصفات وامكانيات جبارة

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بسعر خيالي… سيارة سوزوكي فيتارا 2022 ارخص سيارة من أشهر السيارات التي تم الإعلان عنها من قبل الشركة المصنعة في البيانات، فقد تتميز بأنها واحدة من السيارات الرياضية المختلفة الاستخدامات والتي تتميز بالعديد من التقنيات والأدوات المختلفة التي تتواجد فيها وتجلها سيارة مميزة للغاية لجميع الركاب، وقد أكدت المصادر المعلنة عن السيارة أنها تتميز بنظام السلامة والأمان الموجود لديها، بالإضافة إلى أنه قد تم الإعلان عن كافة المواصفات التي تميزها والعيوب التي توجد في السيارة والتي تم التعرف عليها واكتشافها أثناء التجربة تابعوا معنا من خلال مقالنا.
مميزات سيارة سوزوكي فيتارا 2022
تتميز السيارة بالعديد من الإمكانيات المختلفة التي جعلت السيارة تحتل مكانة كبيرة بين غيرها من السيارات من نفس الفئة والامكانيات، فهي سيارة يابانية تحتوي على الكثير من الإمكانيات المختلفة التي تجعلها طلب الكثير من المستخدمين ومحبي القيادة، فقد تتميز بالتالي:
- تحتوي السيارة على محرك قوته أكثر من 120 حصان.
- كما أن السيارة تتمتع بالشكل الرياضي المميز
- وتم تصميم السيارة من الخارج بالشكل الرياضي.
- تتمتع بالإمكانيات المختلفة حيث أنها مقسمة إلى ست سرعات تدريجية.
- يحتوي النظام على عزم دوران يبلغ 155 نيوتن لكل واحد متر.
- والسيارة لديها بمحرك سعته 1500 سي سي
- تتمتع السيارة من الخارج بارتفاع مناسب ينال إعجاب الكثير من القياديين لهذه السيارة
- حيث أنها ترتفع عن الأرض ب 1610 مل متر
- والعرض الخاص بالسيارة تبلغ 1775 مل متر
- كما أنها تتميز من الدخل بمقاعد مزودة بالعديد من وسائل الصدمات
- وتتوفر بالعديد من الحساسات المختلفة التي تتميز بأنها من النوعية الأمامية للركن.
- سعة التانك الخاص بالبنزين 47 لتر.
- ولكن مستهلك البنزين للسيارة يصل إلى 5.5 لتر لكل 100 كيلو.
تتمتع سيارة سوزوكي فيتارا 2022 بالإمكانيات التي تجعل من سعرها مناسب لهذه الفئة، فهي تتمتع بالطراز الرفيع والأنيق بين غيرها من الماركات المختلفة بالإضافة إلى الموديلات المميز والحديث المنتشر في الأسواق العربية.
وقد تتوفر سيارة سوزوكي فيتارا 2022 في السوق المصري بسعر ثلاثمائة وخمسون ألف جنيها مصري فقط لا غير
الوسوم
بسعر خيالي… سيارة سوزوكي فيتارا 2022 ارخص سيارة من أشهر السيارات التي تم الإعلان عنها من قبل الشركة المصنعة في البيانات، فقد تتميز بأنها واحدة من السيارات الرياضية المختلفة الاستخدامات والتي تتميز بالعديد من التقنيات والأدوات المختلفة التي تتواجد فيها وتجلها سيارة مميزة للغاية لجميع الركاب، وقد أكدت المصادر المعلنة عن السيارة أنها تتميز بنظام السلامة والأمان الموجود لديها، بالإضافة إلى أنه قد تم الإعلان عن كافة المواصفات التي تميزها والعيوب التي توجد في السيارة والتي تم التعرف عليها واكتشافها أثناء التجربة تابعوا معنا من خلال مقالنا.
مميزات سيارة سوزوكي فيتارا 2022
تتميز السيارة بالعديد من الإمكانيات المختلفة التي جعلت السيارة تحتل مكانة كبيرة بين غيرها من السيارات من نفس الفئة والامكانيات، فهي سيارة يابانية تحتوي على الكثير من الإمكانيات المختلفة التي تجعلها طلب الكثير من المستخدمين ومحبي القيادة، فقد تتميز بالتالي:
- تحتوي السيارة على محرك قوته أكثر من 120 حصان.
- كما أن السيارة تتمتع بالشكل الرياضي المميز
- وتم تصميم السيارة من الخارج بالشكل الرياضي.
- تتمتع بالإمكانيات المختلفة حيث أنها مقسمة إلى ست سرعات تدريجية.
- يحتوي النظام على عزم دوران يبلغ 155 نيوتن لكل واحد متر.
- والسيارة لديها بمحرك سعته 1500 سي سي
- تتمتع السيارة من الخارج بارتفاع مناسب ينال إعجاب الكثير من القياديين لهذه السيارة
- حيث أنها ترتفع عن الأرض ب 1610 مل متر
- والعرض الخاص بالسيارة تبلغ 1775 مل متر
- كما أنها تتميز من الدخل بمقاعد مزودة بالعديد من وسائل الصدمات
- وتتوفر بالعديد من الحساسات المختلفة التي تتميز بأنها من النوعية الأمامية للركن.
- سعة التانك الخاص بالبنزين 47 لتر.
- ولكن مستهلك البنزين للسيارة يصل إلى 5.5 لتر لكل 100 كيلو.
تتمتع سيارة سوزوكي فيتارا 2022 بالإمكانيات التي تجعل من سعرها مناسب لهذه الفئة، فهي تتمتع بالطراز الرفيع والأنيق بين غيرها من الماركات المختلفة بالإضافة إلى الموديلات المميز والحديث المنتشر في الأسواق العربية.
وقد تتوفر سيارة سوزوكي فيتارا 2022 في السوق المصري بسعر ثلاثمائة وخمسون ألف جنيها مصري فقط لا غير
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