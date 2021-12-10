بسعر خيالي… سيارة سوزوكي فيتارا 2022 ارخص سيارة بمواصفات وامكانيات جبارة

بسعر خيالي… سيارة سوزوكي فيتارا 2022 ارخص سيارة من أشهر السيارات التي تم الإعلان عنها من قبل الشركة المصنعة في البيانات، فقد تتميز بأنها واحدة من السيارات الرياضية المختلفة الاستخدامات والتي تتميز بالعديد من التقنيات والأدوات المختلفة التي تتواجد فيها وتجلها سيارة مميزة للغاية لجميع الركاب، وقد أكدت المصادر المعلنة عن السيارة أنها تتميز بنظام السلامة والأمان الموجود لديها، بالإضافة إلى أنه قد تم الإعلان عن كافة المواصفات التي تميزها والعيوب التي توجد في السيارة والتي تم التعرف عليها واكتشافها أثناء التجربة تابعوا معنا من خلال مقالنا.

مميزات سيارة سوزوكي فيتارا 2022

تتميز السيارة بالعديد من الإمكانيات المختلفة التي جعلت السيارة تحتل مكانة كبيرة بين غيرها من السيارات من نفس الفئة والامكانيات، فهي سيارة يابانية تحتوي على الكثير من الإمكانيات المختلفة التي تجعلها طلب الكثير من المستخدمين ومحبي القيادة، فقد تتميز بالتالي:

تحتوي السيارة على محرك قوته أكثر من 120 حصان.

كما أن السيارة تتمتع بالشكل الرياضي المميز

وتم تصميم السيارة من الخارج بالشكل الرياضي.

تتمتع بالإمكانيات المختلفة حيث أنها مقسمة إلى ست سرعات تدريجية.

يحتوي النظام على عزم دوران يبلغ 155 نيوتن لكل واحد متر.

والسيارة لديها بمحرك سعته 1500 سي سي

تتمتع السيارة من الخارج بارتفاع مناسب ينال إعجاب الكثير من القياديين لهذه السيارة

حيث أنها ترتفع عن الأرض ب 1610 مل متر

والعرض الخاص بالسيارة تبلغ 1775 مل متر

كما أنها تتميز من الدخل بمقاعد مزودة بالعديد من وسائل الصدمات

وتتوفر بالعديد من الحساسات المختلفة التي تتميز بأنها من النوعية الأمامية للركن.

سعة التانك الخاص بالبنزين 47 لتر.

ولكن مستهلك البنزين للسيارة يصل إلى 5.5 لتر لكل 100 كيلو.

الشكل الخارجي لسيارة سيارة سوزوكي فيتارا 2022سعر سيارة سوزوكي فيتارا 2022

تتمتع سيارة سوزوكي فيتارا 2022 بالإمكانيات التي تجعل من سعرها مناسب لهذه الفئة، فهي تتمتع بالطراز الرفيع والأنيق بين غيرها من الماركات المختلفة بالإضافة إلى الموديلات المميز والحديث المنتشر في الأسواق العربية.

وقد تتوفر سيارة سوزوكي فيتارا 2022 في السوق المصري بسعر ثلاثمائة وخمسون ألف جنيها مصري فقط لا غير