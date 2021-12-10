مواصفات واسعار تويوتا بيلتا أقوى سيارة هندية للمهام الصعبة ومواصفات ممتازة واسعار رائعة، سيارة تويوتا بيلتا هي سيارة سيدان مدمجة من أصل هندي، تم تصنيعها بالكامل في الهند في مصانع سوزوكي، حيث يتم تقديم السيارة في السوق المصري من خلال تويوتا مصر، يتم تقديمها في فئتين من حيث الاسعار والمواصفات، وتتميز السيارة بقوة المحرك كذلك تتميز السيارة بالكفاءة العالية والأداء المتميز، وسوف نقدم لكم سيارة تويوتا بيلتا الاسعار والمواصفات.

مواصفات واسعار تويوتا بيلتا 2022

تم تقديم وطرح تويوتا بيلتا 2022 في فئتين، وفيما يلي أسعار ومواصفات تويوتا بيلتا 2022 .

تويوتا بيلتا الفئة الذكية: 275 ألف جنيه.

فئة نشطة تويوتا بيلتا 2022 ب 235 الف جنيه.

يعتبر محرك تويوتا بيلتا 2022، من محركات السيارات الاقوى على الاطلاق.

حيث ينتج 103 حصان في 6000 دورة.

كما إنه محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر.

يتم دمج المحرك مع ناقل حركة أوتوماتيكي.

حيث ينقل الحركة إلى نظام الدفع بالعجلات الأمامية.

EBD نظام توزيع طاقة الفرامل الإلكترونية.

وسادة هوائية أمامية.

ABS مكافحة قفل الفرامل.

كما أن بها نظام مضاد للسرقة.

مرايا جانبية بإشارات.

مرايا جانبية كهربائية.

كما تحتوي على مصابيح هالوجين أمامية.

تعديل مستوى المصباح اليدوي.

عجلات 15 بوصة.

مآخذ تكييف الهواء للمقعد الخلفي.

حامل أكواب.

تكييف يدوي.

المرايا الداخلية دليل.

عجلة القيادة متعددة المهام.

القماش مقاعد.

6 مكبرات صوت.

مواصفات محرك سيارة تويوتا بيلتاتويوتا بيلتا 2022 أكتيف كلاس.مواصفات تويوتا بيلتا 2022 الفئة سمارت

مواصفات تويوتا بيلتا 2022 الفئة الذكية، حيث أن الفئة الذكية لديها نفس المواصفات الفئة النشطة اكتف كلاس، ويتم تعزيزها من خلال عدة مواصفات نذكر منها الاتى :

أضواء ليد الأمامية.

الصمام أضواء تشغيل النهار.

أضواء ليد الخلفية.

كما تحتوي مصابيح الضباب LED 5.

تعديل المستوى 6 التلقائي.

كما أن زر تشغيل/إيقاف المحرك.

شاشة تعمل باللمس بوصة.

أبل كار بلاي و أندرويد 9.

مستشعرات الزاوية الخلفية.

كما يوجد بها كاميرا الرؤية الخلفية.

تكييف هواء السيارات.

عرض المعلومات.

نظام تثبيت السرعة.

كما يوجد بها عجلة قيادة جلدية.

مقاعد جلدية.

واقي من الشمس خلفى.

كما تحتوي على مرايا مدمجة قوس كهربائي.

مفتاح بصمة.

تعد سيارة تويوتا بيلتا من السيارة المميزة فى الاسواق ، حيث تتميز بسعرها الاقتصادي كما تتميز بمواصفات عديدة تجذب العديد من الأشخاص لشرائها، قدمنا اليكم سيارة تويوتا بيلتا الاسعار والمواصفات.