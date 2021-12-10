برخص التراب.. سيارة شيرى تيجو الصينية في السعودية 2022 بمواصفات واسعار جبارة وخيالية

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برخص التراب.. سيارة شيرى تيجو الصينية في السعودية ، تقدم لكم شركة شيري الصينية لصناعة السيارات النسخة الأحدث من طراز شيري تيجو موديل 2022 الجيل الثاني، وتنتمي تلك السيارة إلى فئة سيف الرياضية متنوعة الأغراض، كما أنها تتميز بكثير من التطويرات الحديثة والرائعة للتصميم الداخلي والخارجي بالإضافة إلى مواصفاتها ومميزاتها ومظهرها المتميز والخطير حيث تكون من السيارات الصينية التي تمتلك أحدث التقنيات التي تساعد السائق ومزودة بكثير من وسائل الترفيه والراحة والأمان.
برخص التراب.. سيارة شيرى تيجو الصينية في السعودية
السيارة متوفرة في المملكة عن طريق التواصل مع شركة سنابل وي الوكيل المحلي لماركة سيري في السعودية ويمكن لكل من يريد الحصول على السيارة الذهاب والتعرف عليها عن قرب، وقد تعتمد السيارة على منظومة الجر بالعجلات الأمامية حيث أنها تجمع ما بين القوة والصلابة وتمنح السائق تجربة قيادة غير عادية تتصف الراحة والاطمئنان، كما أنها واحدة من أهم السيارات التي تتنافس بالتحديد مه سيارة هافال جوليان وأم جي وشانجان سي سي 55.مواصفات سيارة شيرى تيجو 2022
تمتلك السيارة مجموعة غير عادية من المواصفات التي يكون بحاجة إليها السائق، كما أن كل شخص يقبل على شراء أحد أنواع السيارات يقوم أولاً بالبحث عن مواصفات ومميزات لكي يكون على علم كافي بما تحتويه ومن أبرز مواصفات سيارة شيري تيجو 2022 ما يلي:
- تأتي السيارة بسعة شحن بمقاعد الصف الثاني تصل إلى 414 لتر.
- طول السيارة 4.505 متر وعرض 1.837 متر وارتفاع 1.670 متر.
- تتمتع السيارة بتصميم جانبي انسيابي بالإضافة لقضبان السقف العرضية مع جنوط رياضية يبلغ حجمها 18 بوصة ليتم تحسين القدرة للتحكم في السيارة خلال فترة القيادة.
- كما جاءت السيارة بتصميم عصري ومصابيح ليد في الخلف تكون متصلة بخط إضاءة حجمه بعرض شنطة المركبة الخلفية وسبويلر خلفي.
- السيارة مدعمة بـ 3 خيارات من المحركات فالأول منها يكون محرك رباعي الاسطوانات تم تزويده بشاحن توربيني ليعمل بأداء عالي تبلغ سعته 1.5 لتر وقوة 145 حصان وقوة عزم دوران 210 نيوتن متر متصل بناقل حركة يعمل أوتوماتيكي بحوالي 9 سرعات.
- يقوم المحرك بإرسال قوة للعجلات تصل سرعتها القصوى 186 كيلو متر بالساعة.
- أما الثاني فيكون محرك توربيني سعته 1.5 لتر يعمل بقوة 156 حصان وقوة دوران 230 نيوتن متر.
- والثالث محرك توربيني بسعة 1.6 لتر بقوة 197 حصان.
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برخص التراب.. سيارة شيرى تيجو الصينية في السعودية ، تقدم لكم شركة شيري الصينية لصناعة السيارات النسخة الأحدث من طراز شيري تيجو موديل 2022 الجيل الثاني، وتنتمي تلك السيارة إلى فئة سيف الرياضية متنوعة الأغراض، كما أنها تتميز بكثير من التطويرات الحديثة والرائعة للتصميم الداخلي والخارجي بالإضافة إلى مواصفاتها ومميزاتها ومظهرها المتميز والخطير حيث تكون من السيارات الصينية التي تمتلك أحدث التقنيات التي تساعد السائق ومزودة بكثير من وسائل الترفيه والراحة والأمان.
برخص التراب.. سيارة شيرى تيجو الصينية في السعودية
السيارة متوفرة في المملكة عن طريق التواصل مع شركة سنابل وي الوكيل المحلي لماركة سيري في السعودية ويمكن لكل من يريد الحصول على السيارة الذهاب والتعرف عليها عن قرب، وقد تعتمد السيارة على منظومة الجر بالعجلات الأمامية حيث أنها تجمع ما بين القوة والصلابة وتمنح السائق تجربة قيادة غير عادية تتصف الراحة والاطمئنان، كما أنها واحدة من أهم السيارات التي تتنافس بالتحديد مه سيارة هافال جوليان وأم جي وشانجان سي سي 55.مواصفات سيارة شيرى تيجو 2022
تمتلك السيارة مجموعة غير عادية من المواصفات التي يكون بحاجة إليها السائق، كما أن كل شخص يقبل على شراء أحد أنواع السيارات يقوم أولاً بالبحث عن مواصفات ومميزات لكي يكون على علم كافي بما تحتويه ومن أبرز مواصفات سيارة شيري تيجو 2022 ما يلي:
- تأتي السيارة بسعة شحن بمقاعد الصف الثاني تصل إلى 414 لتر.
- طول السيارة 4.505 متر وعرض 1.837 متر وارتفاع 1.670 متر.
- تتمتع السيارة بتصميم جانبي انسيابي بالإضافة لقضبان السقف العرضية مع جنوط رياضية يبلغ حجمها 18 بوصة ليتم تحسين القدرة للتحكم في السيارة خلال فترة القيادة.
- كما جاءت السيارة بتصميم عصري ومصابيح ليد في الخلف تكون متصلة بخط إضاءة حجمه بعرض شنطة المركبة الخلفية وسبويلر خلفي.
- السيارة مدعمة بـ 3 خيارات من المحركات فالأول منها يكون محرك رباعي الاسطوانات تم تزويده بشاحن توربيني ليعمل بأداء عالي تبلغ سعته 1.5 لتر وقوة 145 حصان وقوة عزم دوران 210 نيوتن متر متصل بناقل حركة يعمل أوتوماتيكي بحوالي 9 سرعات.
- يقوم المحرك بإرسال قوة للعجلات تصل سرعتها القصوى 186 كيلو متر بالساعة.
- أما الثاني فيكون محرك توربيني سعته 1.5 لتر يعمل بقوة 156 حصان وقوة دوران 230 نيوتن متر.
- والثالث محرك توربيني بسعة 1.6 لتر بقوة 197 حصان.
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