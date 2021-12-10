برخص التراب.. سيارة شيرى تيجو الصينية في السعودية 2022 بمواصفات واسعار جبارة وخيالية

برخص التراب.. سيارة شيرى تيجو الصينية في السعودية ، تقدم لكم شركة شيري الصينية لصناعة السيارات النسخة الأحدث من طراز شيري تيجو موديل 2022 الجيل الثاني، وتنتمي تلك السيارة إلى فئة سيف الرياضية متنوعة الأغراض، كما أنها تتميز بكثير من التطويرات الحديثة والرائعة للتصميم الداخلي والخارجي بالإضافة إلى مواصفاتها ومميزاتها ومظهرها المتميز والخطير حيث تكون من السيارات الصينية التي تمتلك أحدث التقنيات التي تساعد السائق ومزودة بكثير من وسائل الترفيه والراحة والأمان.

برخص التراب.. سيارة شيرى تيجو الصينية في السعودية

السيارة متوفرة في المملكة عن طريق التواصل مع شركة سنابل وي الوكيل المحلي لماركة سيري في السعودية ويمكن لكل من يريد الحصول على السيارة الذهاب والتعرف عليها عن قرب، وقد تعتمد السيارة على منظومة الجر بالعجلات الأمامية حيث أنها تجمع ما بين القوة والصلابة وتمنح السائق تجربة قيادة غير عادية تتصف الراحة والاطمئنان، كما أنها واحدة من أهم السيارات التي تتنافس بالتحديد مه سيارة هافال جوليان وأم جي وشانجان سي سي 55.

مواصفات سيارة شيرى تيجو 2022

تمتلك السيارة مجموعة غير عادية من المواصفات التي يكون بحاجة إليها السائق، كما أن كل شخص يقبل على شراء أحد أنواع السيارات يقوم أولاً بالبحث عن مواصفات ومميزات لكي يكون على علم كافي بما تحتويه ومن أبرز مواصفات سيارة شيري تيجو 2022 ما يلي: