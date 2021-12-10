سيارات موديل 2020 للتنازل بدون مقابل وبدون دفعة أولى .. فرص ذهبية لن تتكرر

سيارات موديل 2020 للتنازل بدون مقابل وبدون دفعة أولى وفرص ذهبية لن تتكرر، تتوفر للتقبيل بدون مقابل سيارة شيفروليه سبارك 2020 بنزين، محرك 4 سلندر 1400 سي سي قير أوتوماتيك والممشى 43 ألف كيلو متر، السيارة تتميز بمثبت سرعة ومزايا سبارك المعروفة وعليها تضليل نانو سيراميك ضمان 6 سنوات، وطبقه نانو مع طبقة زجاجية على البودي ضمان 3 سنين، جنوط مقاس 15 إنش وكفرات جديدة مع وجود كفرات الوكاله تم إستخدامها 5 ايام فقط، شاشه أندرويد من دون تجريح بالإضافة إلى وجود مسجل الوكاله. السيارة للتنازل بدون مقابل في مدينة جدة قيمة المبلغ في حال السداد المبكر 34 ألف و888 ريال، السيارة بحالة ممتازة بودي وماكينة على الشرط تعاني فقط من كسر في الزجاج الامامي الاصلي من الوكاله، التمويل لصالح بنك الراجحي للتنازل من دون مقابل قيمه القسط 656 ريال شهريا وعدد الأقساط المتبقية عام تقريبا.

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تتوفر للتقبيل سيارة جي ام سي تيرين 2020 بنزين، 4 سلندر 2000 سي سي قير أوتوماتيك والممشى 38400 كيلو متر، تتميز السيار بمثبتسرعه وكاميرا خلفية بالإضافة إلى شاشة تدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو، بطارية جديدة بالضمان استخدام اسبوع فقط، كاسيت تاتش وتكييف تاتش وفرش جلد وحمايه للسيارة بالكامل من الوكاله، مع إمكانية تشغيل السيارة عن بعد وفتح وغلق السيارة عن بعد. السيارة للتنازل بدون مقابل عن طريق البنك الاهلي وموجودة بالمنطقة الشرقيه وقيمة القسط الشهري 1941 ريال، تم سداد 15 قسط وباقي 45 قسط والدفعة الاخيرة 26 الف ريال ويمكن تكييشها للبنك بمبلغ 92500 ريال، لا يوجد متأخرات حيث أن آخر قسط مدفوع 30 نوفمبر2021.

تتوفر للتقبيل تقسيط بدون مقابل سيارة كيا اوبتيما 2020 ستاندر، محرك تيربو 4 سلندر 2000 سي سي قير أوتوماتيك والممشى 32 ألف كيلو متر، السيارة شبه وكاله خالية من الخدوش والصدمات، تتميز بمرايات جانبية كهربائية بها إشارات الالتفاف مع سنتر لوك وعدد 2 وسائد هوائية، جنوط من الألمونيوم مقاس 16 بوصة ومصابيح ضباب امامية. السيارة للتنازل بمدينة جدة لدى شركة التيسير وقيمة القسط الشهري 1731 ريال تم دفع 11 قسط، في حال التكييش للشركة يمكنك السداد المبكر بقيمة 73 ألف ريال، شروط التنازل رخصة سارية المفعول، تعريف بالراتب وكشف حساب بنكي آخر 3 شهور.

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تتوفر للتنازل بدون مقابل سيارة تويوتا هايلاندر GLE 2021 هايبرد، محرك هحين 4 سلندر 2500 سي سي تعمل بنظام الدفع الرباعي والممشى 7000 كيلو متر فقط، السيارة تتميز بإضاءات ليد بالكامل أمامية وخلفية بالإضافة إلى كشافات ضباب، فتحة سقف وحساسات خلفية، كرسي السائق كهربائي، زجاج كهربائي اوتو لمسة واحده ومرايا كهربائية بخاصية الطي، مثبت سرعة وكاميرا خليفة بالإضافة إلى شاشة تدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو، السياره وكالة بحالة ممتازة تمويل من مصرف الراجحي القسط الشهري 2529 ريال، تم دفع 6 أقساط وباقي 44 قسط ومبلغ الدفعه الاخيره 60 الف.ريال، قيمة كاش السيارة في الوكالة 163 ألف ريال.