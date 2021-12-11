35,900 ألف ريال سعودي أرخص السيارات في السعودية بمواصفات ومميزات جبارة

أرخص السيارات في السعودية بمواصفات، يحلم العديد من الناس بشراء سيارة لتساعدهم في تنقلاتهم ما بين الأماكن المختلفة، ولكن نظرا لارتفاع أسعار السيارات يلجأ البعض إلى شراء سيارة بالتقسيط أو شراء سيارة مستعملة أو البحث عن السيارات في السوق السعودي الذي يكون سعرها زهيد مقارنة بالسيارات التي تنتشر في السوق، فما هي أرخص السيارات في السوق السعودي وما إمكاناتها وأسعارها؟ أرخص السيارات في السعودية بمواصفات سياره رينو داستر موديل 2021 أرخص السيارات في السعودية بمواصفات سياره رينو داستر موديل 2021 تعمل السيارة رينو داستر موديل 2021 عن طريق محرك بقوة والله ما 135 حصان بينما تصل إلى أقصى سرعه للسيارة إلى 178 كيلو متر في الساعة بينما يبلغ معدل تسارع السيارة في مده 11.5 ثانيه مسافة حتى 100 كيلو.

سَعَة المحرك 2000 سي سي، بينما يبلغ عزم الدوران 195 نيوتن/ متر ومحرك السيارة يعمل بواسطة 4 أسطوانات. سعر سياره رينو داستر موديل 2021 تباع سيارة رينو داستر موديل 2021 بأسعار تبدأ من 59,290 ريال سعودي. السيارة اليابانية ميتسوبيشي ميراج سعر سياره رينو داستر موديل 2021السيارة اليابانية ميتسوبيشي ميراج تبدأ أسعار هذه السيارة من 30 ألف ريال وتتميز بعدة مواصفات من بينها: محرك السيارة اليابانية يعمل بقوة 77 حصان و أقصى سرعه يمكن أن تصل إليها السيارة 170 كيلو متر في الساعة.

تتميز بأنها اقتصادية في استهلاك الوقود كما تعمل بواسطة ناقل حركة أوتوماتيكي وتتنافس السيارة اليابانية مع عدة سيارات أخري علي أفضل سيارة بأرخص سعر.

السيارة الصينية أم جي 360

تتميز السيارة بمحركها القوي الذي تصل قوته إلى 107 حصان. كم أنها مزوده بناقل حركة أوتوماتيكي وبتصميم جذاب.

سعر السيارة اليابانية ميتسوبيشي ميراج

سعر السيارة اليابانية ميتسوبيشي ميراج يصل سعر السيارة الصينية أم جي 360 في السوق السعودي إلى 35,900 ريال سعودي، سيارة رينو سيمبول صممت سياره رينو سيمبول على الطراز الفرنسي وهي مناسبه فئه الشباب لسن الشباب بسبب مظهرها العصري.

تعمل سيارة رينو سيمبول عن طريق محرك تبلغ قوته 102 حصان.

تبلغ السرعة القصوى لسيارة رينو سيمبول حوالي 180 كيلومتر في الساعة الواحدة وتتميز بأنها لا تستهلك الكثير من الوقود فهي سيارة اقتصادية. سعر سيارة رينو سيمبول وتعدي سيارة رينو سيمبول من أرخص السيارات التي تباع في السوق السعودي، حيث يبدأ سعرها من 38,900 ريال سعودي. سيارة رينو سيمبولسعر سيارة رينو سيمبول الوسوم

أرخص السيارات في السعودية بمواصفات، يحلم العديد من الناس بشراء سيارة لتساعدهم في تنقلاتهم ما بين الأماكن المختلفة، ولكن نظرا لارتفاع أسعار السيارات يلجأ البعض إلى شراء سيارة بالتقسيط أو شراء سيارة مستعملة أو البحث عن السيارات في السوق السعودي الذي يكون سعرها زهيد مقارنة بالسيارات التي تنتشر في السوق، فما هي أرخص السيارات في السوق السعودي وما إمكاناتها وأسعارها؟ أرخص السيارات في السعودية بمواصفات سياره رينو داستر موديل 2021 أرخص السيارات في السعودية بمواصفات سياره رينو داستر موديل 2021 تعمل السيارة رينو داستر موديل 2021 عن طريق محرك بقوة والله ما 135 حصان بينما تصل إلى أقصى سرعه للسيارة إلى 178 كيلو متر في الساعة بينما يبلغ معدل تسارع السيارة في مده 11.5 ثانيه مسافة حتى 100 كيلو.

سَعَة المحرك 2000 سي سي، بينما يبلغ عزم الدوران 195 نيوتن/ متر ومحرك السيارة يعمل بواسطة 4 أسطوانات. سعر سياره رينو داستر موديل 2021 تباع سيارة رينو داستر موديل 2021 بأسعار تبدأ من 59,290 ريال سعودي. السيارة اليابانية ميتسوبيشي ميراج سعر سياره رينو داستر موديل 2021السيارة اليابانية ميتسوبيشي ميراج تبدأ أسعار هذه السيارة من 30 ألف ريال وتتميز بعدة مواصفات من بينها: محرك السيارة اليابانية يعمل بقوة 77 حصان و أقصى سرعه يمكن أن تصل إليها السيارة 170 كيلو متر في الساعة.

تتميز بأنها اقتصادية في استهلاك الوقود كما تعمل بواسطة ناقل حركة أوتوماتيكي وتتنافس السيارة اليابانية مع عدة سيارات أخري علي أفضل سيارة بأرخص سعر.

السيارة الصينية أم جي 360

تتميز السيارة بمحركها القوي الذي تصل قوته إلى 107 حصان. كم أنها مزوده بناقل حركة أوتوماتيكي وبتصميم جذاب.

سعر السيارة اليابانية ميتسوبيشي ميراج

سعر السيارة اليابانية ميتسوبيشي ميراج يصل سعر السيارة الصينية أم جي 360 في السوق السعودي إلى 35,900 ريال سعودي، سيارة رينو سيمبول صممت سياره رينو سيمبول على الطراز الفرنسي وهي مناسبه فئه الشباب لسن الشباب بسبب مظهرها العصري.

تعمل سيارة رينو سيمبول عن طريق محرك تبلغ قوته 102 حصان.

تبلغ السرعة القصوى لسيارة رينو سيمبول حوالي 180 كيلومتر في الساعة الواحدة وتتميز بأنها لا تستهلك الكثير من الوقود فهي سيارة اقتصادية. سعر سيارة رينو سيمبول وتعدي سيارة رينو سيمبول من أرخص السيارات التي تباع في السوق السعودي، حيث يبدأ سعرها من 38,900 ريال سعودي. سيارة رينو سيمبولسعر سيارة رينو سيمبول

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 35,900 ألف ريال سعودي أرخص السيارات في السعودية بمواصفات ومميزات جبارة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.