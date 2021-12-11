سيارة مرسيدس بنز جي ال إيه Mercedes-Benz Gla 2022 المواصفات والأسعار

إذا كنت تبحث عن سيارة قوية الأفضل بين سيارة الدفع الرباعي مرسيدس بنز جي إل إيه Mercedes-Benz Gla 2022 هي الخيار المناسب بالتأكيد، النسخة الأولي منها تم إطلاقها في الأسواق عام 2014 كمنافس لي BMW x2، ولكزس UX وغيرها من سيارة الكروس أوفر ذات الأداء الصلب والقوي، وفي ظل المنافسة الشرسة، بين عمالقة السيارات، كان لابد أن تدخل شركة مرسيدس تعديلات جذرية على GLA، وتتلاشي عيوب الإصدارات السابقة، وبالفعل بدأت ذلك من عام 2020، ومازال التطور ملحوظ في الفئة الحالية.

سيارة مرسيدس بنز جي ال إيه Mercedes-Benz Gla 2022

التصميم الخارجي لها رائع، هيكل صلب ومتين، يتحمل أصعب الصدمات بكل ثبات، سيارة أنيقة، راقية رائعة الجمال، تم زيادة حجم الشباك الأمامية وخلفية السيارة، لتتمشى مع زيادة حجم المركبة، وأيضا المقصورة الداخلية، أصبحت أكثر إتساعاً، تأتي بأحدث أنظمة الترفيه تقنية MBUX، مع شاشة تعمل باللمس سهلة التعامل قياس 10.3 بوصة، تدعم أكثر من طريقة للتحكم بالسيارة، سواء بإستخدام الصوت أو شاشة اللمس، ونظام صوت الأقوى من نوعه هو BURMESTER.

تصميم Mercedes-Benz Gla 2022 الداخلي

تم تطوير المقصورة الداخلية بالكامل، لأن من ضمن العيوب القديمة التي كانت تأخذ على سيارة مرسيدس GLA مساحتها الضيقة بالداخل، بجانب زيادة المساحة الداخلية لبنز تم تعديل موضع مقاعد الصف الأمامي لتمنح المزيد من المساحة لركاب الصف الخلفي، ليس ذلك فقط بل يمكن تعديل وضع مقاعد الخلف للحصول على المزيد من الأريحية بمعدل 5,5 بوصة.

كل تفصيلة في التصميم الداخلي تم صنعها بكل رقي، مقصورة فاخرة وممتعة، قمة الرفاهية، والترفيه في مرسيدس بنز 2021، تم زيادة مساحة الشحن، مع إمكانية الحصول على مساحة أكبر عند طي المقاعد الخلفية عن الحاجة.

قوة أداء مرسيدس Benz Gla 2022

مرسيدس جي إل إيه مزودة بمحرك قوي من النوع التوربيني، تصل قوته إلى 221 حصان، رباعي الأسطوانات، تصل سرعة السيارة إلى 100 كيلو خلال 5.8 ثواني، يدعمه وجود ناقل حركة سريع ثماني السرعات أوتوماتيكي، يدعمها نظام تعليق جديد ذو دعامات ماكفرسون أمامية، الدفع الرباعي اختياري في الفئة الأساسية.

أسعار مرسيدس GLA 2021 السعودية

تأتي السيارة بضمان محدود لمدة 4 سنوات، يشمل أيضا نظام نقل الحركة، أو حتى بلوغ السيارة معدل 50،000 ميل، يأخذ عليها أنها لا تأتي بنظام صيانة مجاني مجدول على غرار BMW، سعر الفئة الأساسية بالمملكة تقريباً 140،000 ريال، أما النسخة الأعلى يصل السعر إلى 148،000 ريال.