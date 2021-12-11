وحش السيارات الياباني في السعودية أسعار ومواصفات تويوتا ياريس 2021 بإطلالة مميزة بالإمكانيات المختلفة

أسعار ومواصفات تويوتا ياريس 2022 الإصدار الجديد من تويوتا ياريس موديل 2022، كشفت شركة تويوتا اليابانية عن أخر إصداراتها من السيارة ياريس، الأمر الذي كان بمثابة مفاجأة كبيرة حيث كان الإصدار السابق 2021 قد تم عرضه بالاسواق في شهر مارس الماضي، وحققت نجاح باهر ونسب مبيعات عالية حيث شهد العملاء لها بالجودة والكفاءة، وتجمع السيارة تويوتا ياريس 2022 بين التصميم الرياضى المتكامل والقدرة على التحكم في سرعة السيارة لتناسب مع القيادة داخل المدينة، نظام أداء ديناميكي يساعد في عمل السيارة وفقاً لأعلى كفاءة بالإضافة إلى هيكل معدني يتخذ شكل التصميمات الرياضية غاية في القوة والصلابة .مواصفات السيارة تويوتا ياريس 2022
وتتفوق السيارة ياريس 2022 عن الموديلات المماثلة لها من نفس الفئة من حيث المواصفات المطورة كليا وتوفر قطع الغيار بسهولة وأسعار معقولة ونظام توفير الوقود الذي يجعلها سيارة اقتصادية وتنافس بقوة السيارات أبيزا وفورد فوكس وفيات تيبو، ذلك بالإضافة إلى التمتع بأنظمة الأمان، ووسائل الترفيه والتحكم الإلكتروني في المقاعد والمرايات والأنظمة الذكية فالسيارة، اهم مواصفات تويوتا ياريس 2022 الفنية:
سعة المحرك 1500 سي سي
قوة المحرك 123 حصان
أقصي عزم 153 نيوتن . متر
سعة خزان الوقود 42 لتر
عدد الأسطوانات 3 أسطوانات
ناقل الحركة أوتوماتيك CVT
زمن التسارع 10.2 ثانية لقطع 100 كيلو متر من الثبات
السرعة القصوى 180 ك / س
متوسط استهلاك الوقود 5.5 لتر
وسائل أمان
أنظمة مراقبة للسيارة، نظام إنارة تنبيه لعمل الفرامل ، وسائد هوائية، تشغيل إلكتروني للفرامل التحكم في ثبات السيارة، نظام منع انغلاق المكابح، زجاج ملون زجاج داكن تصميم انسيابي .
وسائل الترفيه نظام مكيف الهواء يعمل مانيوال و أوتوماتيك، بالإضافة نظام معلومات ترفيهي 7 بوصة
نظام تشغيل آبل كار وأندرويد وراديو 4 سماعات 6 سماعات، بلوتوث مدخل USB ومداخل 12v.
وصرحت تويوتا إيجيبت عن توفر فئتين من السيارة الجديدة وسعر الفئة الأولى تبلغ 345 ألف جنية،الفئة الثانية من السيارة ياريس 375 ألف جنيه.أسعار تويوتا ياريس 2022 في السعودية
ويتوفر من السيارة تويوتا ياريس الجديدة في المملكة العربية السعودية 3 فئات من السيارة ويبلغ سعر الفئة الأولى 57 الف ريال والفئة الثانية 58 الف يال وسعر الفئة الثالثة 60 ألف ريال
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أسعار ومواصفات تويوتا ياريس 2022 الإصدار الجديد من تويوتا ياريس موديل 2022، كشفت شركة تويوتا اليابانية عن أخر إصداراتها من السيارة ياريس، الأمر الذي كان بمثابة مفاجأة كبيرة حيث كان الإصدار السابق 2021 قد تم عرضه بالاسواق في شهر مارس الماضي، وحققت نجاح باهر ونسب مبيعات عالية حيث شهد العملاء لها بالجودة والكفاءة، وتجمع السيارة تويوتا ياريس 2022 بين التصميم الرياضى المتكامل والقدرة على التحكم في سرعة السيارة لتناسب مع القيادة داخل المدينة، نظام أداء ديناميكي يساعد في عمل السيارة وفقاً لأعلى كفاءة بالإضافة إلى هيكل معدني يتخذ شكل التصميمات الرياضية غاية في القوة والصلابة .مواصفات السيارة تويوتا ياريس 2022
وتتفوق السيارة ياريس 2022 عن الموديلات المماثلة لها من نفس الفئة من حيث المواصفات المطورة كليا وتوفر قطع الغيار بسهولة وأسعار معقولة ونظام توفير الوقود الذي يجعلها سيارة اقتصادية وتنافس بقوة السيارات أبيزا وفورد فوكس وفيات تيبو، ذلك بالإضافة إلى التمتع بأنظمة الأمان، ووسائل الترفيه والتحكم الإلكتروني في المقاعد والمرايات والأنظمة الذكية فالسيارة، اهم مواصفات تويوتا ياريس 2022 الفنية:
سعة المحرك 1500 سي سي
قوة المحرك 123 حصان
أقصي عزم 153 نيوتن . متر
سعة خزان الوقود 42 لتر
عدد الأسطوانات 3 أسطوانات
ناقل الحركة أوتوماتيك CVT
زمن التسارع 10.2 ثانية لقطع 100 كيلو متر من الثبات
السرعة القصوى 180 ك / س
متوسط استهلاك الوقود 5.5 لتر
وسائل أمان
أنظمة مراقبة للسيارة، نظام إنارة تنبيه لعمل الفرامل ، وسائد هوائية، تشغيل إلكتروني للفرامل التحكم في ثبات السيارة، نظام منع انغلاق المكابح، زجاج ملون زجاج داكن تصميم انسيابي .
وسائل الترفيه نظام مكيف الهواء يعمل مانيوال و أوتوماتيك، بالإضافة نظام معلومات ترفيهي 7 بوصة
نظام تشغيل آبل كار وأندرويد وراديو 4 سماعات 6 سماعات، بلوتوث مدخل USB ومداخل 12v.
وصرحت تويوتا إيجيبت عن توفر فئتين من السيارة الجديدة وسعر الفئة الأولى تبلغ 345 ألف جنية،الفئة الثانية من السيارة ياريس 375 ألف جنيه.أسعار تويوتا ياريس 2022 في السعودية
ويتوفر من السيارة تويوتا ياريس الجديدة في المملكة العربية السعودية 3 فئات من السيارة ويبلغ سعر الفئة الأولى 57 الف ريال والفئة الثانية 58 الف يال وسعر الفئة الثالثة 60 ألف ريال
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