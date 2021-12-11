ارخص واروع سيارة ..لكزس أل أكس 600 في السعودية الجديدة كليا الاكثر قوة وفخامة للطرق الوعرة

ارخص واروع سيارة ..لكزس أل أكس 600 في السعودية ، نستعرض لكم اليوم أهم مواصفات ومميزات لكزس أل أكس 600 في المملكة السعودية، حيث أنها من أفضل السيارات التي تم اصدارها خلال الفترة الماضية وتمتلك المركبة العديد من المواصفات والمميزات ومن أهمها امتلاك السيارة محرك مزدوج الشاحن التوربيني تصل سعته 3.4 لتر، وتعد من إحدى السيارات التي اطلقتها شركة لكزس وتأتي بتصميم أكثر من رائع فهي متطورة للغاية وبمحرك يعمل بأعلى كفاءة وقوة.

ارخص واروع سيارة ..لكزس أل أكس 600 في السعودية

تحتوي سيارة لكزس أل أكس 600 على مجموعة كبيرة جداً من المواصفات التي تجعلها من السيارات الأكثر تميزاً وإقبالاً من العملاء الذين يرغبون الحصول على أحدث السيارات ومن أهمها التالي:

تمتلك المركبة نظام صوتي مارك ليفنسون بحوالي 25 مركب صوت.

كما يوجد بها 2 شاشة بقياسات مختلفة 7 بوصة و12.3 بوصة بالإضافة إلى الإعدادات فالشاشة الأكبر حجماً تقوم بالتركيز على عرض الكاميرا وإعدادات الصوت، أما الأصغر حجماً فيتم استخدامها في التحكم بتامعلومات الخاصة بالسيارة والمناخ.

يأتي النظام الترفيهي للسيارة بمساعد صوتي وملفات تعريف المستخدم بجانب دعم السحابة والتحديثات من خلال الهواء.

يوجد في سيارة لكزس أل أكس 600 أفضل نظام إنذار قبل حدوث الاصطدام الأمامي.

وتحتوي على مساعد خاص بالتوجيه عند حالات الطوارئ ومساعد إشارات الطريق.

تتمتع السيارة بوجد محرك v6 مزدوج التوربو يبلغ سعته 3.5 لتر يقوم بتوليد قوة 409 حصان وقوة عزم دوران 649 نيوتن متر.

المحرك الخاص بالسيارة يكون متصل بناقل حركة يعمل أوتوماتيكي مكون بـ 10 سرعات مزود بنقلة أولى منخفض.

مميزات سيارة لكزس أل أكس 600

عندما يقدم أحدهم على شراء سيارة حديثة وجديدة يبدأ في البحث عن مميزاتها ومواصفاتها حتى يكون لديه دراية بالسيارة ويقدر بعد ذلك أن يقرر إذا كان يريد أن يشتريها أم لا، ولكن سيارة لكزس أل أكس 600 تحتوي على كثير من المزايا فمن أهمها أنظمة الأمان التي وضعتها لحماية كل من يكون داخل السيارة بجانب أنها مزودة بكثير من وسائل الترفيه كالشاشات التي تعرض ما تريد.

اسعار سيارة لكزس أل أكس 600 في السعودية

يتساءل الجميع وبالتحديد الذين يحبون شراء السيارات العالمية الحديثة عن اسعارها في سوق السيارات بالمملكة حيث يكون سعر السيارة عالمياً 90,000 دولار أمريكي ما يعادل 337,5 ريال سعودي.