بسعر رائع.. كيا سبورتاج الاسطورة الفخمة فالسعودية سريعة جدا بمواصفات جبارة لاول مرة

بسعر رائع.. كيا سبورتاج الاسطورة الفخمة فالسعودية ، انتشرت سيارة كيا سبورتاج بشكل كبير ولاقت شعبية واسعة في الأسواق العربية وخاصة في أسواق المملكة العربية السعودي ومصر، فهي تتمتع بقوة كبيرة وتستطيع تحمل الكثير من الصدمات التي قد تتعرض إليها أثناء قيادتك لسيارتك، ولذا يفضلها الكثير من عشاق السيارات ولذا طورت منها عدة موديلات منها لعام 2022 وستظهر بحولي خمس فئات وهي سيارة كورية مميزة ولها عدد كبير من المواصفات التي جعلتها تتصدر أولي السيارات التي تحتوي على عدد كبير من المميزات التي يحتاج إليها ويبحث عنها كل مالك سيارة، كما سنتعرف خلال مقالنا على الكثير من مميزاتها وأهم المواصفات الخاصة بالسيارة وكذلك أسعارها في السوق السعودي فتابعنا. بسعر رائع.. كيا سبورتاج الاسطورة الفخمة فالسعودية بسعر رائع.. كيا سبورتاج الاسطورة الفخمة فالسعودية سنتعرف خلال السطور التالية حول الكثير من مواصفات كيا سبورتاج وهي كالتالي: لديها محرك رباعي، يمكن أن يعمل بقوة 140 حصانًا وتلك السيارة بها مثبت سرعة وكاميرا خلفية ومستشعرات وقوف السيارات لسهولة ركن السيارة، كما تتمتع بعدة انطمة عالية الجودة تساعد السائق على تجاوز كافة المرتفعات.

يتواجد بها فتحة سقف، وزر تشغيل وتوقف المحرك بصمة الإصبع، وكذلك يتواجد بها عجلة قيادة مميزة وشاشة عرض للوسائط المتعددة.

لديها نظام أمان عالي مثل الوسائد الهوائية التي تقلل من حدوث أي نوع من المخاطر أو الإصابات عند وقوع الحوادث.

تتميز بوجود إطارات رياضية كبير الحجم.

لديها شكل وطراز خارق ويتميز بالقوة كما تم إخفاء عوادم السيارة مما أعطى السيارة جاذبية وأناقة.

لوحة عدادات تاتش وأزرار تحكم بنظام التكييف الداخلي اضافة الى نظام ملاحة متطور.

مقاعد رياضية ويستطيع السائق التحكم في وضعيات المقعد لديه لعدة اتجاهات. سعر سيارة كيا سبورتاج بحث العديد من الأشخاص عن سعر سيارة كيا سبورتاج والتي حازت على إعجاب الملايين من الأشخاص ومحبين السيارات، ولذلك سنضع إليك الحدود التي أعلنت عنها الشركه المنفذة لهذه السيارة واعلنت عن أنه سعرها يتراوح ما بين 94،000 إلى 128،000 ريال سعودي، وسعر كل فئة هو: سعر الفئة LX 2022 حوالي 93.148 ريال سعودي.

بينما يبلغ سعر فئة Night Fall 2022 حوالي 105.338 ريال سعودي.

أما الفئة الثالثة EX 2022 فيبلغ سعرها 123.738 ريال سعودي. الوسوم

بسعر رائع.. كيا سبورتاج الاسطورة الفخمة فالسعودية ، انتشرت سيارة كيا سبورتاج بشكل كبير ولاقت شعبية واسعة في الأسواق العربية وخاصة في أسواق المملكة العربية السعودي ومصر، فهي تتمتع بقوة كبيرة وتستطيع تحمل الكثير من الصدمات التي قد تتعرض إليها أثناء قيادتك لسيارتك، ولذا يفضلها الكثير من عشاق السيارات ولذا طورت منها عدة موديلات منها لعام 2022 وستظهر بحولي خمس فئات وهي سيارة كورية مميزة ولها عدد كبير من المواصفات التي جعلتها تتصدر أولي السيارات التي تحتوي على عدد كبير من المميزات التي يحتاج إليها ويبحث عنها كل مالك سيارة، كما سنتعرف خلال مقالنا على الكثير من مميزاتها وأهم المواصفات الخاصة بالسيارة وكذلك أسعارها في السوق السعودي فتابعنا. بسعر رائع.. كيا سبورتاج الاسطورة الفخمة فالسعودية بسعر رائع.. كيا سبورتاج الاسطورة الفخمة فالسعودية سنتعرف خلال السطور التالية حول الكثير من مواصفات كيا سبورتاج وهي كالتالي: لديها محرك رباعي، يمكن أن يعمل بقوة 140 حصانًا وتلك السيارة بها مثبت سرعة وكاميرا خلفية ومستشعرات وقوف السيارات لسهولة ركن السيارة، كما تتمتع بعدة انطمة عالية الجودة تساعد السائق على تجاوز كافة المرتفعات.

يتواجد بها فتحة سقف، وزر تشغيل وتوقف المحرك بصمة الإصبع، وكذلك يتواجد بها عجلة قيادة مميزة وشاشة عرض للوسائط المتعددة.

لديها نظام أمان عالي مثل الوسائد الهوائية التي تقلل من حدوث أي نوع من المخاطر أو الإصابات عند وقوع الحوادث.

تتميز بوجود إطارات رياضية كبير الحجم.

لديها شكل وطراز خارق ويتميز بالقوة كما تم إخفاء عوادم السيارة مما أعطى السيارة جاذبية وأناقة.

لوحة عدادات تاتش وأزرار تحكم بنظام التكييف الداخلي اضافة الى نظام ملاحة متطور.

مقاعد رياضية ويستطيع السائق التحكم في وضعيات المقعد لديه لعدة اتجاهات. سعر سيارة كيا سبورتاج بحث العديد من الأشخاص عن سعر سيارة كيا سبورتاج والتي حازت على إعجاب الملايين من الأشخاص ومحبين السيارات، ولذلك سنضع إليك الحدود التي أعلنت عنها الشركه المنفذة لهذه السيارة واعلنت عن أنه سعرها يتراوح ما بين 94،000 إلى 128،000 ريال سعودي، وسعر كل فئة هو: سعر الفئة LX 2022 حوالي 93.148 ريال سعودي.

بينما يبلغ سعر فئة Night Fall 2022 حوالي 105.338 ريال سعودي.

أما الفئة الثالثة EX 2022 فيبلغ سعرها 123.738 ريال سعودي.

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