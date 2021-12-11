التقيل وصل.. سيارة تويوتا رايز 2022 مواصفاتها وأسعارها في سوق السيارات السعودي

نقدم لكم مواصفات رائعة في سيارة تويوتا رايز 2022 وأسعارها في سوق السيارات السعودي ويعد عالم السيارات بمثابة بحر واسع من السيارات وخاصة بعد التطور التكنولوجي أصبح هناك مميزة عديدة في السيارات توفر على السائق والركاب الوقت والمجهود بفضل التكنولوجيا المتفوقة وتتسابق السيارات مع بعضها من هذه الناحية حيث تسعى كل سيارة في التفوق على الأخرى وتعد سيارة تويوتا الجديدة موديل 2022 واحدة من هذه السيارة التي استطاعت أن تتفوق على منافسيها في بعض المواصفات.

طول السيارة يبلغ حوالي 4030 مللي متر بينما يصل عرضها إلى 1710 مللي متر ويبلغ ارتفاعها حوالي 1600 مللي متر.

يصل طول قاعدة عجلات السيارة إلى حوالي 2252 مللي متر وسعة صندوق الأمتعة الخلفي 369 لتر.

محرك السيارة من النوع CVT تبلغ سعته حوالي 1200 سي سي “1.2 لتر” وقوته الحصانية 83 حصان.

مكون من 3 أسطوانات للتنفس ومرتبط بناقل حركة يعمل أوتوماتيكيًا وأقصى عزم دوران له 113 نيوتن لكل متر.

معدل استهلاك السيارة من الوقود 20.2 لتر وسعة خزان الوقود 39 لتر ويمكنها حمل 5 أفراد.

مقاس الجنوط الرياضية لعجلات السيارة 17 بوصة.

المصابيح الأمامية تعمل بتقنية الليد المضيئة نهارًا وليلًا.

خاصية الدفع الأمامي لعجلات السيارة FWD.

تحتوي على إضاءة أرضية والمقصورة الداخلية من قماش فاخر ومخملي والفئات الأعلى من الجلد.

ارتفاعها عن الأرض مناسب ويحمي من المطبات والإحتكاك على الأرض.

منافذ USB و AUX والأنظمة الصوتية تعمل باللمس.

شاشات معلوماتية وترفيهية تعمل باللمس.

شحن الهواتف اللاسلكي.

مواصفات رائعة في سيارة تويوتا رايز 2022 الجديدة كليًامميزات سيارة تويوتا فئة رايز الجديدةعيوب سيارة تويوتا فئة رايز الجديدة

لم يتم الكشف عن عيوب للسيارة حتى الآن حيث أنها موديل جديد وبمجرد الإعلان عن عيوب سنقوم بإخباركم بها.

أسعار سيارة تويوتا فئة رايز الجديدة في سوق السيارات السعودي

تختلف أسعار السيارات في الأسواق بحسب نوع وفئة السيارة حيث جاءت أسعار هذه السيارة في سوق السيارات السعودي كالآتي:-