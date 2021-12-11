بأمكانيات رهيبة… سيارة بيستون T77 2022 وأبرز مواصفاتها وأسعارها في السوق

بأمكانيات رهيبة… سيارة بيستون T77 2022 اليكم أهم مميزات وعيوب سيارة بيستون T77 2022 وأبرز مواصفاتها وأسعارها في سوق السيارات المصري، السيارة الجديدة من مجموعة فاو في جمهورية الصين الشقيقة والمتوفرة في السوق المصري بثلاث فئات وتنتمي السيارة إلى فئة سيارات الكروس أوفر وفئة إس يو في الرياضية وكشفت شركة “مصر حلوان اوتوموتيف” الوكيل الرسمي الجديد لمجموعة سيارات الفاو الصينية في مصر عن موعد الكشف عن السيارة وهو بحلول العام القادم 2022 في بدايات الربع الأول منه. أبرز مواصفات سيارة بيستون T77 2022 الجديدة كليًا تبلغ سعة محرك السيارة حوالي 1400 سي سي (1.4 لتر) وقوته تبلغ 107 نيوتن.

المحرك مرتبط بناقل حركة يعمل أوتوماتيكيًا ويدور بعزم دوران يبلغ 185 نيوتن لكل متر كحد أقصى.

يبلغ استهلاك السيارة من الوقود حوالي 6.3 لتر عند قطعها مسافة تبلغ 100 كيلو متر. مميزات سيارة الفاو الجديدة موديل 2022 نظام الدفع الأمامي والجر الخلفي لعجلات السيارة.

تكفي السيارة لحمل 5 أفراد بالغين.

اقتصادية إلى درجة كبيرة في استهلاك الوقود.

المقاعد مصنوعة من الجلد الفاخر من اللون الأسود اللامع والأحمر المتناسق.

شاشتين لعرض الوسائط إحداهما أمام السائق مباشرة والأخرى وسط لوحة تركيز السيارة.

كشافات أمامية كبيرة لإضاءة الطريق أمام السائق.

مقابض الأبواب مصنوعة من الكروم الفاخر واللامع.

المرايا الجانبية للسيارة تُغلق بالكهرباء.

منافذ يو إس بي.

المصابيح الأمامية تعمل بتقنية الليد الحديثة. عيوب سيارة الفاو الجديدة موديل 2022 تصميمها الداخلي والخارجي يفتقر للإبداع وخاصة مقارنة بالسيارات المنافسة لها في السوق ومن نفس الجيل والفئة.

المواد المصنوعة منها المقصورة الداخلية رديئة الجودة وتفتقر للأمان وخاصة على صحة الأطفال.

دواسة الوقود تستجيب بصعوبة مما يصعب على السائق الوقوف وقت الحاجة.

الوسائد الهوائية مزودة بنظام لا يستجيب بسرعة ولا يستشعر بدقة.

عند السرعات العالية تحدث رعشة بسيطة في عجلة قيادة السيارة.

مواد متدنية في السيارة تجعلها خفيفة وهذه مشكلة كبيرة عند السرعات العالية. أسعار سيارة الفاو الجديدة موديل 2022 في سوق السيارات المصري أبرز مواصفات سيارة بيستون T77 2022 الجديدة كليًامميزات سيارة الفاو الجديدة موديل 2022عيوب سيارة الفاو الجديدة موديل 2022أسعار سيارة الفاو الجديدة موديل 2022 في سوق السيارات المصري تبدأ أسعار الفئة الأولى للسيارة في سوق السيارات المصري من سعر حوالي 455.000 جنيه مصري أما الفئة الثانية لها تبدأ أسعارها من 475.000 جنيه مصري. الوسوم

بأمكانيات رهيبة… سيارة بيستون T77 2022 اليكم أهم مميزات وعيوب سيارة بيستون T77 2022 وأبرز مواصفاتها وأسعارها في سوق السيارات المصري، السيارة الجديدة من مجموعة فاو في جمهورية الصين الشقيقة والمتوفرة في السوق المصري بثلاث فئات وتنتمي السيارة إلى فئة سيارات الكروس أوفر وفئة إس يو في الرياضية وكشفت شركة “مصر حلوان اوتوموتيف” الوكيل الرسمي الجديد لمجموعة سيارات الفاو الصينية في مصر عن موعد الكشف عن السيارة وهو بحلول العام القادم 2022 في بدايات الربع الأول منه. أبرز مواصفات سيارة بيستون T77 2022 الجديدة كليًا تبلغ سعة محرك السيارة حوالي 1400 سي سي (1.4 لتر) وقوته تبلغ 107 نيوتن.

المحرك مرتبط بناقل حركة يعمل أوتوماتيكيًا ويدور بعزم دوران يبلغ 185 نيوتن لكل متر كحد أقصى.

يبلغ استهلاك السيارة من الوقود حوالي 6.3 لتر عند قطعها مسافة تبلغ 100 كيلو متر. مميزات سيارة الفاو الجديدة موديل 2022 نظام الدفع الأمامي والجر الخلفي لعجلات السيارة.

تكفي السيارة لحمل 5 أفراد بالغين.

اقتصادية إلى درجة كبيرة في استهلاك الوقود.

المقاعد مصنوعة من الجلد الفاخر من اللون الأسود اللامع والأحمر المتناسق.

شاشتين لعرض الوسائط إحداهما أمام السائق مباشرة والأخرى وسط لوحة تركيز السيارة.

كشافات أمامية كبيرة لإضاءة الطريق أمام السائق.

مقابض الأبواب مصنوعة من الكروم الفاخر واللامع.

المرايا الجانبية للسيارة تُغلق بالكهرباء.

منافذ يو إس بي.

المصابيح الأمامية تعمل بتقنية الليد الحديثة. عيوب سيارة الفاو الجديدة موديل 2022 تصميمها الداخلي والخارجي يفتقر للإبداع وخاصة مقارنة بالسيارات المنافسة لها في السوق ومن نفس الجيل والفئة.

المواد المصنوعة منها المقصورة الداخلية رديئة الجودة وتفتقر للأمان وخاصة على صحة الأطفال.

دواسة الوقود تستجيب بصعوبة مما يصعب على السائق الوقوف وقت الحاجة.

الوسائد الهوائية مزودة بنظام لا يستجيب بسرعة ولا يستشعر بدقة.

عند السرعات العالية تحدث رعشة بسيطة في عجلة قيادة السيارة.

مواد متدنية في السيارة تجعلها خفيفة وهذه مشكلة كبيرة عند السرعات العالية. أسعار سيارة الفاو الجديدة موديل 2022 في سوق السيارات المصري أبرز مواصفات سيارة بيستون T77 2022 الجديدة كليًامميزات سيارة الفاو الجديدة موديل 2022عيوب سيارة الفاو الجديدة موديل 2022أسعار سيارة الفاو الجديدة موديل 2022 في سوق السيارات المصري تبدأ أسعار الفئة الأولى للسيارة في سوق السيارات المصري من سعر حوالي 455.000 جنيه مصري أما الفئة الثانية لها تبدأ أسعارها من 475.000 جنيه مصري.

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