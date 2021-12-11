سيارة جيب جراند شيروكي Jeep Grand Cherokee 2022 تنافس في الأسواق بالتصميم الراقي والتكنولوجيا المتطورة

أعلنت شركة جيب العالمية عن سيارة جيب جراند شيروكي Jeep Grand Cherokee 2022 في شكلها الجديدة، وهو يعتبر الجيل الخامس المنتظر بالكامل من سيارة الدفع الرباعي، وخلال شهر يناير من عام 2021 الماضي قد تم الإعلان عن النسخة جيب جراند شيروكي والتي م تعديلها بشكل كامل، من أجل توفير الراحة ورفاهية أكثر للسائق والركاب، ومن أجل مواكبة التكنولوجيا المعاصرة في عالم السيارات.

سيارة جيب جراند شيروكي Jeep Grand Cherokee 2022

سيارة جيب جراند شيروكي ٢٠٢٢ التي تم إعادة تصميمها، وتم إضافة العديد من المميزات المتطورة جداً والتي تهدف إلى حماية السائق، وتوفير مساحة داخلية أوسع، وتجديد شكل الكراسي بالكامل، ومن التغييرات الملحوظة في سيارة جيب شيروكي جراند 2022، وتم طرح جيب جراند شيروكي موديل 2022 من الجيل الجديد لهذه السيارة، بمحرك V6 سعة 3.6 لتر، أو محرك V8 بسعة 5.7 لتر، وهنا العديد من التساؤلات عن تصميم السيارة وعن سعرها سوف نجيب عنها من خلال السطور القادمة.

تصميم سيارة Jeep Grand Cherokee 2022

بالنسبة إلى تصميم جيب Jeep Grand Cherokee 2022 ، يعد هذا التصميم من أحدث موديلات جيب الموجودة في الأسواق، ويتميز من الداخل والخارج بتواجد قدرة هائلة وديناميكيات قيادة مريحة ومتوازنة، بالإضافة إلى توفير أنظمة جيب للدفع الرباعي الشهيرة (Quadra-Trac I و Quadra-Trac II و Quadra-Drive II) ونظام التعليق الهوائي Quadra-Lift ونظام إدارة الجر Selec-Terrain.

شكل Jeep Grand Cherokee 2022

تم إعادة تصميم سيارة جيب شيروكي بالكامل لتنافس سيارات الجيل الخامس بالأسواق، ولكن هناك بعض التفاصيل المستوحاه من سيارة جيب واجونير، وتم إضافة شاسيه أحادي الشكل مصنوع خصيصا لكل من طرازات الصفين أو الثلاث صفوف من أجل أن تكون مناسبة لحمل 7 راكب، وجاء تصميم Jeep Grand Cherokee 2022 من الداخل مع مقاعد فاخرة جديدة بالكامل تم صنعها من مواد عالية الجودة كما أنها مصنوعة بشكل يدوي، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من كماليات تضمن الراحة والسلامة إلى الركاب وللسائق، وتتمثل في:لوحة أمامية تحتوي على فتحات تهوية، بالإضافة إلى مجموعة مركزية لإمكانية وصول أسرع للسائق، وتوجد أيضًا شاشة رقمية مقاس 10.0 بوصة.

أسعار سيارة جيب جراند شيروكي 2022

جاءت أبعادها بقاعدة عجلات بطول 116.7 بوصة (296.4 سم)، طول السيارة: 193.5 بوصة (491 سم)

وعرض السيارة: 84.6 بوصة (215 سم)، وفيما يخص أسعار فئات جيب جراند شيروكي 2022، التي تم إعلانها هي بين 43,710 دولار أمريكي، وفي المملكة العربية السعودية 164,000 ريال سعودي.