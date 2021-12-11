الوحش الياباني وصل.. سيارة تويوتا ايجو إكس 2022 الجديدة كليا في السعودية بأسعار ومواصفات ولا في الأحلام

سعر ومواصفات سيارة ايجو اكس2022 في السعودية والأسواق الاخري نتبعها من خلال الآتي من الفقرات القادمة حيث تعتبر تلك السيارة من أبرز الماركات التي تتوفر من أفضل موديلات السيارات التي يرغب في اقتنائها الكثيرون حيث أن تلك السيارة تمتلك العديد من المواصفات التي تجعلها أكثر تميز عن غيرها من السيارات من الموديلات المنافسة لسيارة من نوع إيجو إكس، ومن خلال الآتي من الفقرات القادمة نتحدث بالتفصيل على التكلفة الشرائية لتلك السيارة من المعارض المتواجدة بالمملكة العربية السعودية، وأهم المواصفات الخاصة بتلك السيارة المتميزة.

سعر ومواصفات سيارة ايجو اكس 2022 في السعودية

سعر ومواصفات سيارة ايجو اكس 2022في السعودية والأسواق الاخري نتعرف عليه من خلال فقرتنا الحالية حيث تعتبر تلك النوعية من السيارات تمتاز بجمال وأناقة التصميم وروعة والمقصور الداخلية واتساعها كما تتوفر مجموعة المقاعد المريحة للركاب، ومن خلال بعض الكماليات لمتاحة بالسيارة تكون رحلة القيادة باستعمال سيارة إيجو إكس هي الأفضل من نوعها، ومن خلال ما يلي نتعرف على أهم المعلومات عن مواصفات السيارة.

مواصفات سيارة ايجو اكس 2022في السعودية والأسواق الاخري

أهم المواصفات لسيارة ايجو اكس 2022في السعودية والأسواق الأخري تكون كما يلي في النقاط القادمة:

السيارة قد جاءت بالمحرك بالقوة التي تبلغ اثنين وسبعين حصان.

السعة الخاصة بمحرك سيارة من نوع آيجو إكس تبلغ حوالي ألف سي سي.

العزم لدوران محرك السيارة يبلغ ثلاثة وتسعين نيوتن لكل متر والناقل الأوتوماتيكي للحركة الخاص بتلك السيارة مقسم لعدد من السرعات ومتوفر بالتقنية سي في تي.

يتوفر أيضا ناقل التحرك اليدوي وتقسيمه يكون لعدد ست حركات.

السيارة تتوفر بالطول المتجاوز ثلاثة آلاف ونصف مل متر.

الارتفاع الخاص بها يلغ ما قيمته ألف ونصف مللي متر.

الحقيبة الخلفية متوفرة بالمساحة ثلاثمئة وتسعة وعشرين لتر.

الواجهة الأمامية متميزة وسقفها من الممكن اختياره من خام القماش.

السيارة تتوفر بالسعر الذي يبدأ من ثمانية عشر ألف دولار أمريكي.

السعر مبدئي لهذا الموديل وهي تتوفر بالعديد من المعارض بالمملكة

تكلفة الشراء للسيارة: