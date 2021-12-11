القوة والفخامة الكورية.. سيارة كيا سيراتو 2022 في السعودية بمواصفات جبارة وبالتقسيط على 5 سنوات

نقدم اليوم عرض تقسيط سيارة كيا سيراتو 2022، وهذا العرض مقدم من شركة عبد اللطيف جميل، حيث أن تلك الشركة متميزة بعروضها دائما، حيث تقدم عروض السداد إلى خمس سنوات، كما أن تلك السيارة الكورية المقدمة من شركة كيا، سوف تظهر بشكل جديد في الشهور القادمة، نظرا لوجود بعض المواطنين العاشقين للسيارات الكورية نظرا لقوتها، قدمت الشركة عروض لهم أيضا.

تقسيط سيارة كيا سيراتو 2022 في المملكة العربية السعودية

قامت شركة عبد اللطيف جميل بالإفصاح عن عدة عروض لتقسيط السيارات، منها تقسيط سيارة كيا سيراتو 2022، فقد يبدأ سعر هذا النوع من 48030 ريال سعودي، لذا تكون قيمة القسط عالية تصل إلى 1356 ريال سعودي شهريا، أما بالنسبة لمدة السداد، تقوم الشركة بتوفير أشكال متعددة للسداد حتى 5 سنوات.

مواصفات سيارة كيا سيراتو الجديدة

تعتبر السيارات الكورية من السيارات القوية والمتينة، كما أنا تتسم بالمواصفات الآتية:

بالنسبة للمحرك سعته: 1600 سي سي.

قوة المحرك: 130 حصان.

عزم الدوران الخاص بالمحرك: 155 نيوتن/ متر، به 4 اسطوانات.

مقاس الجنط الخاص بالعجلات الرياضي: 16 بوصة، وأحيانا 15.

استهلاك الوقود يصل إلى: 6.5 لتر/ 100كم.

تمتاز السيارة بوجود خاصية الدخول بذكاء.

كافة المرايا بها وزجاج السيارة يعمل بشكل كهربائي.

بها مدخل USB.

بها إنذار لمنع السرقة.

نظام الفرامل: أتوماتيكي.

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لا تحتوي تلك الفئة على وسائل الأمان الكافية، فعلى سبيل المثال لا تحتوي على وسائد هوائية.

السعر مرتفع، مقارنة بالموديلات المشابهة لها.

لا تتوفر في تلك الفئة شكل الهاتشباك.

يوجد بعض كثير من المكونات بالداخل مصنوعة من مادة البلاستيك الصلب.

المقعد الأمامي بها غير مريح.

صوت المحرك عالي للغاية، وهذا يجعل الراكب لا يشعر بالاسترخاء، خاصة عند القيادة في الطرق السريعة.

السيارة غير ثابتة في السرعات المرتفعة، أو الطرق السريعة، وهذا يقلل من عناصر الأمان لديها.

تفتقر كثير من الكماليات لديها مثل عدم وجود وسائل ترفيه كافيه.

لذا عند المقارنة بين السعر والعيوب نجد أن عيوبها كثيرة، ولا تستحق هذا السعر المرتفع.

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