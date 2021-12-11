الفخامة والقوة اليابانية.. سيارة تويوتا بيلتا 2022 في السعودية بمواصفات وإمكانيات جبارة

أعلنت شركة تويوتا بيلتا عن الإصدارات الحديثة الخاصة بعام 2022 الخاصة بالسيارات التي تنتجها، ومن أهم الإصدارات الحديثة هي سيارة تويوتا بيلتا 2022 والتي تم الإعلان أن التصميم الحديث لها به العديد من المميزات، وتعد شركة تويوتا من الشركات الموثوقة والتي تقدم تصاميم مميزة من السيارات بطرازات مختلفة واستطاعت الشركة في وقت قصير منذ افتتاحها تحقيق شهرة ونجاح كبير على مستوي العالم، والشركة لها وكلاء في كل البلاد حول العالم، وخلال هذا المقال سنوضح سعر السيارة في السعودية وأهم مواصفاتها.

ما هي أهم مميزات سيارة تويوتا بيلتا أصدار 2022

بعد أن أعلنت شركة تويوتا عن انه تم طرح التصميم الحديث من سيارة تويوتا بيلتا ازدادت عمليات البحث عن المواصفات الجديدة في السيارة والتي تجعلها مميزة، ومن أهم هذه المواصفات: –

السيارة تناسب العائلة والمقاعد بها مريحة ويمكن تغير ارتفاعها بسهولة.

تصميم السيارة من الخارج مميز ومتناسق، والوجهة الامامية من السيارة بها طلاء خارجي من طبقة الكروم المضادة للصدأ والتي تعطي السيارة شكل مميز جدا.

امان هذا الإصدار عالي جدًا فنسبة التحكم في الثبات في السيارة عالي وبالتالي لا تكون هناك فرصة لتعرض السيارة للانزلاق عند المرور في الطرق المنحنية.

الوسادات الهوائية في السيارة إعدادها كبيرة وموزعة على الأجزاء الامامية والخلفية من السيارة.

الفئات السعرية للإصدار الحديث من سيارة تويوتا بيلتا في السعودية

أعلن الوكيل عن شركة تويوتا الكورية في السعودية عن توافر إصدار 2022 من سيارة تويوتا بيلتا، وهو ما جعل الكثير من المواطنين هناك يبدؤون في البحث عن سعر هذا الإصدار، والفئة الاولي من تويوتا بيلتا الحديثة يصل سعرها 210 ريال سعودي وهذه الفئة بها مواصفات خاصة منها أن الكماليات بها حديثة مثل المصابيح التي صممت لتكون متأقلمة مع الاضاءات النهارية والليلية، والمرايات في السيارات تعكس الصورة بوضوح, كما أن الكاميرات الموزعة في جميع جوانب السيارة والتي تلتقط أدق التفاصيل، وأخيرا تعد أجهزة الاستشعار من اهم الكماليات الموجودة في هذا الإصدار.