الاسطورة الجبارة.. سيارة تويوتا فينزا 2022 اسطورة السيارات مواصفاتها واسعارها في السعودية

الاسطورة الجبارة.. سيارة تويوتا فينزا 2022 اسطورة السيارات نقدم لكم أبرز مواصفات سيارة تويوتا فينزا 2022 ومميزاتها وعيوبها وأسعارها في سوق السيارات السعودي وهي من أفضل السيارات المقدمة حديثًا من شركة تويوتا اليابانية وتتميز السيارة باستهلاكها الاقتصادي من الوقود والعديد من وسائل الترفيه المتطورة التي تجعلها مميزة عن السيارات المنافسة لها من نفس الفئة وأعلنت تويوتا أنه سيتم الكشف عن السيارة بشكل كلي في الربع الأول من العام الميلادي القادم 2022 في الأسواق اليابانية وبعدها بفترة ربع عام سيتم انتشارها في باقي أسواق السيارات. مواصفات سيارة تويوتا فينزا 2022 الجديدة كليًا المحرك من النوع CVT وسعته تبلغ 2500 سي سي (2.5 لتر) وبقوة حصانية 219 نيوتن.

بينما يدور بعزم دوران 279 نيوتن لكل متر ويقترن بناقل حركة يعمل أوتوماتيكيًا مكون من 4 أسطوانات.

التسارع الخاص بالسيارة يبدأ من البداية (0) حتى قطع مسافة قدرها 100 كيلو متر في زمن قدره 7.6 ثانية.

سعة الشحن الخاصة بها 28.7 قدم مكعب بالنسبة لمساحة المقاعد الخلفية.

أما بالنسبة للمقاعد الموجودة في المنتصف القابلة للطي سعة تخزينها تبلغ حوالي 54.9 قدم مكعب. مميزات سيارة تويوتا الجديدة موديل 2022 سقف السيارة مصنوع من مادة الزجاج.

مقصورتها الداخلية تتميز بالهدوء.

الأمان والترفيه الداخلي الخاص بها على درجة عالية من الجودة.

المقاعد الداخلية مصنوعة من القماش الفاخر عالي الجودة.

نظام السيارة للدفع الرباعي مميز.

استهلاك السيارة من الوقود جيد واقتصادي جدًا وخاصة مقارنة بالمنافسين لها.

منافذ يو إس بي وAUX.

نقطة إتصال بالواي فاي وشحن الهاتف اللا سلكي.

النظام الصوتي عالي الدقة والمكبرات الصوتية عالية الجودة.

كشف النقطة العمياء وخاصية الدخول الذكي للسيارة.

تشغيل السيارة عن بعد.

نظام الفرامل المانعة للانغلاق. عيوب سيارة تويوتا الجديدة موديل 2022 حجمها متوسط بالنسبة لسيارات الدفع الرباعي.

تساع محرك السيارة بطئ.

متوفرة في الأسواق كنسخة من السيارات الهجينة.

قدرتها ضعيفة نسبيًا في السير على الطرق الوعرة. أسعار سيارة تويوتا الجديدة موديل 2022 في السوق السعودية مواصفات سيارة تويوتا فينزا 2022 الجديدة كليًامميزات سيارة تويوتا الجديدة موديل 2022عيوب سيارة تويوتا الجديدة موديل 2022أسعار سيارة تويوتا الجديدة موديل 2022 في السوق السعودية بلغ سعر السيارة من الفئة الأولى موديل LE حوالي 33 آلاف دولار أميركي فيما يعادل حوالي 54 ألف ريال سعودي بينما الفئات الأعلى من السيارة تصل إلى 37 ألف و40 ألف دولار أميركي. الوسوم

الاسطورة الجبارة.. سيارة تويوتا فينزا 2022 اسطورة السيارات نقدم لكم أبرز مواصفات سيارة تويوتا فينزا 2022 ومميزاتها وعيوبها وأسعارها في سوق السيارات السعودي وهي من أفضل السيارات المقدمة حديثًا من شركة تويوتا اليابانية وتتميز السيارة باستهلاكها الاقتصادي من الوقود والعديد من وسائل الترفيه المتطورة التي تجعلها مميزة عن السيارات المنافسة لها من نفس الفئة وأعلنت تويوتا أنه سيتم الكشف عن السيارة بشكل كلي في الربع الأول من العام الميلادي القادم 2022 في الأسواق اليابانية وبعدها بفترة ربع عام سيتم انتشارها في باقي أسواق السيارات. مواصفات سيارة تويوتا فينزا 2022 الجديدة كليًا المحرك من النوع CVT وسعته تبلغ 2500 سي سي (2.5 لتر) وبقوة حصانية 219 نيوتن.

بينما يدور بعزم دوران 279 نيوتن لكل متر ويقترن بناقل حركة يعمل أوتوماتيكيًا مكون من 4 أسطوانات.

التسارع الخاص بالسيارة يبدأ من البداية (0) حتى قطع مسافة قدرها 100 كيلو متر في زمن قدره 7.6 ثانية.

سعة الشحن الخاصة بها 28.7 قدم مكعب بالنسبة لمساحة المقاعد الخلفية.

أما بالنسبة للمقاعد الموجودة في المنتصف القابلة للطي سعة تخزينها تبلغ حوالي 54.9 قدم مكعب. مميزات سيارة تويوتا الجديدة موديل 2022 سقف السيارة مصنوع من مادة الزجاج.

مقصورتها الداخلية تتميز بالهدوء.

الأمان والترفيه الداخلي الخاص بها على درجة عالية من الجودة.

المقاعد الداخلية مصنوعة من القماش الفاخر عالي الجودة.

نظام السيارة للدفع الرباعي مميز.

استهلاك السيارة من الوقود جيد واقتصادي جدًا وخاصة مقارنة بالمنافسين لها.

منافذ يو إس بي وAUX.

نقطة إتصال بالواي فاي وشحن الهاتف اللا سلكي.

النظام الصوتي عالي الدقة والمكبرات الصوتية عالية الجودة.

كشف النقطة العمياء وخاصية الدخول الذكي للسيارة.

تشغيل السيارة عن بعد.

نظام الفرامل المانعة للانغلاق. عيوب سيارة تويوتا الجديدة موديل 2022 حجمها متوسط بالنسبة لسيارات الدفع الرباعي.

تساع محرك السيارة بطئ.

متوفرة في الأسواق كنسخة من السيارات الهجينة.

قدرتها ضعيفة نسبيًا في السير على الطرق الوعرة. أسعار سيارة تويوتا الجديدة موديل 2022 في السوق السعودية مواصفات سيارة تويوتا فينزا 2022 الجديدة كليًامميزات سيارة تويوتا الجديدة موديل 2022عيوب سيارة تويوتا الجديدة موديل 2022أسعار سيارة تويوتا الجديدة موديل 2022 في السوق السعودية بلغ سعر السيارة من الفئة الأولى موديل LE حوالي 33 آلاف دولار أميركي فيما يعادل حوالي 54 ألف ريال سعودي بينما الفئات الأعلى من السيارة تصل إلى 37 ألف و40 ألف دولار أميركي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاسطورة الجبارة.. سيارة تويوتا فينزا 2022 اسطورة السيارات مواصفاتها واسعارها في السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.