الفخمة تويوتا تقتحم الأسواق|| سيارة سيارة تويوتا ايجو اكس 2022 الجديدة كليا بمواصفاتها الجبارة

الفخمة تويوتا تقتحم الأسواق|| سيارة تويوتا ايجو اكس 2022 تتمتع سيارة تويوتا ايجو اكس 2022 بالمميزات الرائعة والتصميمات المختلفة التي تميزها عن غيرها من السيارات الموجودة في الأسواق، وهذا حيث أنها تتواجد حاليا في الأسواق وتم مقارنتها بالعديد من الموديلات الموجودة في الأسواق، فقد تم الإعلان عنها بأنها من فئة السيارات الكروس أوفر والتي تتميز بأنها صغيرة الحجم ولكنها قد تتميز ببعض المواصفات المختلفة والرائعة بالإضافة إلى السعر المناسب المطروحة به في الأسواق وهذا حيث أنها تتميز بالمحرك القوي وعزم دوران قوي وناقل أوتوماتيم ويدوي ونتعرف معا على كافة مواصفات السيارة.

مواصفات تويوتا ايجو اكس 2022

تتمتع السيارة ببعض من المواصفات الهامة التي تجعلها تحتل مكانة كبيرة بين الأشخاص المحبة للقيادة، حيث الإمكانيات التالية:

تتميز بأنها تنتقل من الثبات إلى ال100 كم في غضون 15 ثانية.

كما أنها تتمتع بقوة 72 حصان وتتميز بأنها متوفرة ب1000 سي سي

كما أنها تحتوي على ناقل حركة اس في تي يضم ست سرعات مختلفة.

والحجم الخارجي للسيارة مميز للغاية من حيث الطول والعرض والارتفاع

فهي تتوفر بارتفاع 1525مم ومتوفرة بعرض 1740مم، وتتوفر أيضا بطول 3700 مم.

كما ان السيارة مزودة بشنطة خلفية تصل مساحتها 329 لتر.

مميزات زيارة تويوتا ايجو اكس 2022

تتميز السيارة بأنها تتمتع بتصميم خارجي أنيق ومميز ومتوفرة بمجموعة مختلفة من الألوان المميزة التي تتمثل في: