الفخمة تويوتا تقتحم الأسواق|| سيارة سيارة تويوتا ايجو اكس 2022 الجديدة كليا بمواصفاتها الجبارة

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الفخمة تويوتا تقتحم الأسواق|| سيارة تويوتا ايجو اكس 2022 تتمتع سيارة تويوتا ايجو اكس 2022 بالمميزات الرائعة والتصميمات المختلفة التي تميزها عن غيرها من السيارات الموجودة في الأسواق، وهذا حيث أنها تتواجد حاليا في الأسواق وتم مقارنتها بالعديد من الموديلات الموجودة في الأسواق، فقد تم الإعلان عنها بأنها من فئة السيارات الكروس أوفر والتي تتميز بأنها صغيرة الحجم ولكنها قد تتميز ببعض المواصفات المختلفة والرائعة بالإضافة إلى السعر المناسب المطروحة به في الأسواق وهذا حيث أنها تتميز بالمحرك القوي وعزم دوران قوي وناقل أوتوماتيم ويدوي ونتعرف معا على كافة مواصفات السيارة.
مواصفات تويوتا ايجو اكس 2022
تتمتع السيارة ببعض من المواصفات الهامة التي تجعلها تحتل مكانة كبيرة بين الأشخاص المحبة للقيادة، حيث الإمكانيات التالية:
- تتميز بأنها تنتقل من الثبات إلى ال100 كم في غضون 15 ثانية.
- كما أنها تتمتع بقوة 72 حصان وتتميز بأنها متوفرة ب1000 سي سي
- كما أنها تحتوي على ناقل حركة اس في تي يضم ست سرعات مختلفة.
- والحجم الخارجي للسيارة مميز للغاية من حيث الطول والعرض والارتفاع
- فهي تتوفر بارتفاع 1525مم ومتوفرة بعرض 1740مم، وتتوفر أيضا بطول 3700 مم.
- كما ان السيارة مزودة بشنطة خلفية تصل مساحتها 329 لتر.
تتميز السيارة بأنها تتمتع بتصميم خارجي أنيق ومميز ومتوفرة بمجموعة مختلفة من الألوان المميزة التي تتمثل في:
- تحتوي السيارة على مصابيح في الخلف والامام
- كما أنها مزودة بواجهة مميزة وأنيقة
- تحتوي على سقف من مادة القماش
- ومزود بجميع وسائل الأمان المناسبة للركاب والقائدين
- وتحتوي على نظام رصد خاص بالمشاه
- كما أن الدراجات الخاصة بالسيارة تتمتع بنظام الفي سي اس للحماية من الصدمات
- المقاعد الامامية للسائق تتميز بأنها مرتفعة بحوال 55 مم
- مزودة أيضا بشاشات عرض لنظام الملاحة وتعمل باللمس
- وتتوفر بتوصيلات مختلفة للهواتف الذكية المختلفة\وبها أيضا شاحن لاسلكي ونظام خاص بالصوت مكون من اربع سماعات متوفرة بقوة 300 واط
- تتميز بأنها عازلة تماما من الصوت الخارجي مما يجعلها سيارة مريحة للغاية في القيادة والسفر من مكان إلى آخر
- تتوفر السيارة بسعر 18760 دولار أمريكي
الوسوم
الفخمة تويوتا تقتحم الأسواق|| سيارة تويوتا ايجو اكس 2022 تتمتع سيارة تويوتا ايجو اكس 2022 بالمميزات الرائعة والتصميمات المختلفة التي تميزها عن غيرها من السيارات الموجودة في الأسواق، وهذا حيث أنها تتواجد حاليا في الأسواق وتم مقارنتها بالعديد من الموديلات الموجودة في الأسواق، فقد تم الإعلان عنها بأنها من فئة السيارات الكروس أوفر والتي تتميز بأنها صغيرة الحجم ولكنها قد تتميز ببعض المواصفات المختلفة والرائعة بالإضافة إلى السعر المناسب المطروحة به في الأسواق وهذا حيث أنها تتميز بالمحرك القوي وعزم دوران قوي وناقل أوتوماتيم ويدوي ونتعرف معا على كافة مواصفات السيارة.
مواصفات تويوتا ايجو اكس 2022
تتمتع السيارة ببعض من المواصفات الهامة التي تجعلها تحتل مكانة كبيرة بين الأشخاص المحبة للقيادة، حيث الإمكانيات التالية:
- تتميز بأنها تنتقل من الثبات إلى ال100 كم في غضون 15 ثانية.
- كما أنها تتمتع بقوة 72 حصان وتتميز بأنها متوفرة ب1000 سي سي
- كما أنها تحتوي على ناقل حركة اس في تي يضم ست سرعات مختلفة.
- والحجم الخارجي للسيارة مميز للغاية من حيث الطول والعرض والارتفاع
- فهي تتوفر بارتفاع 1525مم ومتوفرة بعرض 1740مم، وتتوفر أيضا بطول 3700 مم.
- كما ان السيارة مزودة بشنطة خلفية تصل مساحتها 329 لتر.
تتميز السيارة بأنها تتمتع بتصميم خارجي أنيق ومميز ومتوفرة بمجموعة مختلفة من الألوان المميزة التي تتمثل في:
- تحتوي السيارة على مصابيح في الخلف والامام
- كما أنها مزودة بواجهة مميزة وأنيقة
- تحتوي على سقف من مادة القماش
- ومزود بجميع وسائل الأمان المناسبة للركاب والقائدين
- وتحتوي على نظام رصد خاص بالمشاه
- كما أن الدراجات الخاصة بالسيارة تتمتع بنظام الفي سي اس للحماية من الصدمات
- المقاعد الامامية للسائق تتميز بأنها مرتفعة بحوال 55 مم
- مزودة أيضا بشاشات عرض لنظام الملاحة وتعمل باللمس
- وتتوفر بتوصيلات مختلفة للهواتف الذكية المختلفة\وبها أيضا شاحن لاسلكي ونظام خاص بالصوت مكون من اربع سماعات متوفرة بقوة 300 واط
- تتميز بأنها عازلة تماما من الصوت الخارجي مما يجعلها سيارة مريحة للغاية في القيادة والسفر من مكان إلى آخر
- تتوفر السيارة بسعر 18760 دولار أمريكي
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