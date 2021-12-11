سيارات مستعملة كامري وسوناتا بحالة ممتازة للبيع بأسعار رخيصة، توفرت للبيع بمدينة الرياض سيارة كيا كادينزا K7 2012 فل كامل بنزين، محرك 6 سلندر 3500 سي سي قير أوتوماتيكوالممشى 387 ألف كيلو متر، قير وماكينة على الشرط استخدام 6 سنوات، البدي فيه بعض الرشات النظيفة والشاص سليم والسعر المطلوب 29 ألف ريال. تتميز السيارة بفتحة سقف بانوراما، دخول بصمة، كراسي جلد وشاشة وكالة تدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو، تحكم من خلال المقود في مثبت سرعة، كرسي السائق كهرباء ومساج مع إمكانية تبريد وتسخين مراتب، فرامل مانعة للانزلاق، تحكم المسجل والمكيف من المقاعد الخلفية، مساحات اتوماتيك مع المطر وحساسات خلفية، 4 كفرات جديدة وبطارية جديدة والسيارة لا تحتاج إلى صيانة ابداً.

سيارات مستعملة رخيصة للبيع

تتوفر للبيع بمدينة الطايف سيارة تويوتا كامري مستعمل 2012 فل كامل بنزين، محرك رباعي الاسطوانات سعته 2500 سي سي والجير أوتوماتيك والممشى 240 ألف كيلو متر. السيارة باللون الأبيض اللؤلؤي بودي موضح بالصور مع داخلية مخمل باللون البيج، تتميز بإمكانية التحكم من خلال عجلة القيادة متعددة الأغراض في المسجل والشاشة ومثبت سرعة، ستارة وكاميرا خلفية إلى جانب حساسات أمامية وخلفية ومنافذ يو اس بي وAUX، وصل أعلى سوم على السيارة إلى 33 ألف ريال والبيع قريب.

تتوفر بمدينة الطايف سيارة تويوتا كامري 2015 GLX خليجي فل كامل بنزين، المالك الثاني للسيارة بمحرك 4 سلندر 2500 سي سي بتقنية توفير الوقود، الجير أوتوماتيك والممشى 384 ألف كيلو متر، البودي به رش نظيف على الرفرف الأمامي يمين وطرف كبوت يمين والرفرف الخلفي يسار وصدامين، الماكينة والقير والايرباق والشاص وباقي البدي شرط وقد وصل أعلى سوم إلى 38 ألف ريال. تتميز السيارة بفتحة سقف بانوراما ودخول بصمة مع إمكانية التحكم من خلال عجلة القيادة، شاشة تدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو، حساسات أمامية وخلفية وكاميرا خلفية مع مراتب ذو تحكم كهربائي ومكيف خلفي.

حراج سيارات مستعملة بحالة ممتازة

تتوفر بمدينة الرياض للبيع من المالك مباشرة سيارة هيونداي سوناتا 2017 نص فل بنزين، محرك 4 سلندر 2400 سي سي قير أوتوماتيك والممشى 139 ألف كيلو متر، البودي به رش كبوت خارجي تجميلي وباقي البودي وكالة، الماكينة والقير وكالة على الشرط والاستمارة والفحص جديدين وقد وصل أعلى سوم إلى 45 ألف ريال.، تتميز بشاشة وسطية تدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو يمكنك من خلالها رؤية الكاميرا الخلفية، مثبت سرعة وتحكم للمسجل والبلوتوث، مكيف خلفي وحساسات خلفية وغيرها من المواصفات.

تتوفر بالشرقية سيارة كيا سيراتو مستعمل موديل 2014 فل كامل بنزين للبيع بسعر 33 ألف ريال غير قابل للتفاوض.، محرك 4 سلندر 2000 سي سي وجير أوتوماتيك والممشى 196 ألف كيلو متر، البودي والمحركات بحالة نظيفة والسيارة لا تحتاج لأي صيانة. تتميز السيارة بفتحة سقف مع إمكانية طي المرايات أوتوماتيكياً، شاشة وسطية تدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو، سنتر لوك مع إمكانية تدفئة المقاعد وحساسات خلفية.