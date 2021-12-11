السرعة والغضب.. سيارة تويوتا Aygo X موديل 2022 اليابانية وحش الطريق سعر أقل مواصفات أقوى

سيارة تويوتا Aygo X موديل 2022، أصدرت شركة تويوتا الكروس أوفر الصغيرة جداً أيجو أكس الجديدة، والتي تعد طرازها الجديد من الفئة A ميني كار التي تضفي عناصر كروس أوفر الي سيارة المدينة أيجو، ويعتبر هذا الطراز هو نسخة الإنتاج الاختبارية مع الاحتفاظ بمعظم مكونات التصميم الغريب للسيارة، ومن المقرر وصولها أوروبا عام 2022 بخيار محرك واحد غير هجين.

سيارة تويوتا Aygo X موديل 2022

تعد سيارة تويوتا Aygo X موديل 2022 من السيارات التي تنتمي لفئة الكروس أوفر تحت المدمجة والتي تم الإعلان عنها مؤخراً، وهي سيارة صغيرة في الحجم ولكنها لديها العديد من المواصفات الرائعة، وقد أعلنت شركة تويوتا اليابانية عن مستويات التسعير والمواصفات الخاصة بسيارة أيجو إكس الجديدة، وذلك استعداداً للبدء في تسليمها خلال شهر مايو 2022، فهي تنتمي ضمن السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات وتأتي بأربع فئات رسمية وهي Limited Edition و Pure و edge و Exclusive.

تعتمد سيارة أيجو إكس 2022 محرك بقوة 72 حصان وسعة 1000 سي سي وبعزم دوران 93 نيوتن / متر.

كما تعتمد على ناقل حركة أوتوماتيك cvt وناقل كرحة يدوي 6 سرعات.

بينما تتسارع السيارة من الثبات حتي 100 كم / ساعة في غضون 15.6 ثواني.

ويعد طول السيارة يبلغ 3.700 مم وعرضها يبلغ 1.740 مم والارتفاع 1.525مم وقاعدة عجلات 2.430 مم بينما تبلغ مساحة الحقيبة الخلفية 329 لتر.

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تتميز السيارة بتصميم خارجي متعدد الألوان يمكن الاختيار بينهم. كما يوجد بها مصابيح أمامية وخلفية LED وواجهة أمامية مميزة. بينما يعد سقف السيارة من القماش. ويتوافر بها وسائل الأمان من مثبت السرعة والكاميرا ورادار ونظام رصد للمشاة والدراجات. كما بها نظام PCS للتحذير قبل حدوث الاصطدام. بينما تتميز السيارة بتصميم رائع للمقاعد الداخلية باللون الأسود مع وجود خاصية العزل الخارجي مما يجعل السيارة أكثر راحة. ويوجد شحن لاسلكي ونظام للصوت بأربعة سماعات ومضخم للصوت بقوة 300 واط. كما تحتوي على شاشة معلومات لنظام الملاحة وشاشة تعمل باللمس مقاس 9 بوصة.

مواصفات سيارة تويوتا Aygo X 2022مميزات سيارة تويوتا Aygo X موديل 2022أسعار تويوتا Aygo X 2022

وعلى حسب الأسعار المبدئية سيتم عرض السيارة تويوتا أيجو إكس 2022 بسعر يبدأ من 18.760 دولار أمريكي.