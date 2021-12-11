مواصفات وأسعار سيارة سوزوكي جيمني 2022 بنقنية جديدة في الشرق الأوسط والعالم العربي

تعتبر سوزوكي جيمني 2021 من اقوي السيارات وهي منافسًا رئيسيًا للكثير من أنواع السيارات، حيث تم تكليف مصمميها بتقديم العديد من الميزات والمواصفات التي تؤهلها للمنافسة في الأسواق العالمية مثل الشرق الأوسط والعالم العربي والأسواق الأخرى، وسنغطي كل ما يحتاج القارئ لمعرفته حول مواصفات ومميزات وأسعار سوزوكي جيمني 2021 في هذا التقرير.

سوزوكي جيمني 2021 هي واحدة من أشهر موديلات سيارات الدفع الرباعي في السوق لديها قدرات فنية وتكتيكية، بالإضافة إلى فكرة جيدة التنظيم مما يمنحها ميزة في السير في بعض الطرق الخطرة قد يكون للسيارة مظهر خارجي مميز يشمل المصابيح الأمامية والمصابيح الاخري، وهي تقع على جانبي المصد الأمامي الذي يحتوي على شبكات متعددة الأقسام في المنتصف وبجانب نظام كالاندري الموجود أسفل غطاء المحرك، مع مساحة تخزين خلفية كبيرة وخزان وقود بسعة 40 لترًا.

يتم تشغيل سوزوكي جيمني 2021 بمحرك رباعي الأسطوانات بإزاحة 1500 سم 3

تبلغ قوتها القصوى 102 قناة ويبلغ عزم دوران أقصى وهو حوالي 130 نيوتن متر، كما تحتوي على علبتي تروس الأول (يدوي) بخمس سرعات والثاني (آلي) بست سرعات (أوتوماتيكي)

على الرغم من حقيقة أنه يوفر خيارات بعجلتين أو أربع عجلات متحركة، تتوفر أجهزة تلفزيون كهربائية ونظام صوتي وتحكم في المناخ وقفل يتم التحكم فيه مركزيًا وزجاج باب يعمل بالكهرباء.

كما أن لديها وسائد هوائية AIRBAGS وميزة مساعدة بدء التشغيل، بالإضافة إلى نظام مراقبة ضغط الإطارات TPMS.

ويحتوى على نظام حفظ المسار ومكابح مانعة للانغلاق، ونظام توزيع إلكتروني للفرامل، أو EBD، يعتمد على زوج من جنوط رياضية مقاس 15 بوصة.

يوجد فارق رباعي السرعات بين العجلات الأمامية والخلفية.

كما أن لها أبعادًا مدمجة وصغر حجمها مما يجعل المناورة سهلة وجيدة.

حتى تتمكن من السير في جميع الطرق مهما كانت طبيعتها بفضل نظام الدفع الرباعي.

لها مخرج 12 فولت.

كما أن لديها الكثير من ميزات الأمان والراحة من شاشة الوسائط المتعددة التي تعمل باللمس مقاس 7 بوصات.

سعر سوزوكي جيمني 2021

يتراوح سعر السيارة في السعودية بين 83 ألفاً و 87975 ريالاً سعودياً.

ويتراوح سعره في الكويت بين 5170 دينارا و 5830 دينارا كويتيا.