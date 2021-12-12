الفخامة.. سيارة تويوتا راف فور مواصفاتها ومميزاتها وأسعارها فى السعودية

سيارة تويوتا راف فور، تعد سيارة تويوتا راف فور صناعة يابانية وهي من سيارات الكروس أوفر وتعمل بواسطة فتيس أوتوماتيك واستطاعت السيارة تحقيق شهرة عالمية وقد تم طرحها في الأسواق أول مرة في عام 1994، تتميز السيارة بوجود خطوط طوليه في الواجهة الأمامية هي ذات تصميم أنيق فتح تحتوي على العديد من المميزات على مستوى التجهيزات الداخلية للسيارة وتصميمها الخارجي. سيارة تويوتا راف فور سيارة تويوتا راف فور مواصفات سيارة تويوتا راف فور يبلغ ارتفاع سيارة تويوتا راف فور 1510 مليمتر بينما يصل طولها إلى 4950 ملليمتر أما عرضها الكلى فيصل إلى 1980 ملليمتر.

تويوتا راف فور 1510 مليمتر بينما يصل طولها إلى 4950 ملليمتر أما عرضها الكلى فيصل إلى 1980 ملليمتر. وزن سيارة يتراوح ما بين 2160 إلى 2200 كيلوغرام.

تعمل من خلال ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من ثمان سرعات وتبلغ قاعدة العجلات حوالي 2850 مليمتر.

يتوفر بالسيارة أنظمة أمان على مستوى رفيع حيث تشمل نظام مانع للسرقة وتحتوي على مكابح كهربائية EBD.

تصل سعة التخزين الخلفية للسيارة حوالي 580 لتر وتعدي مساحة كبيرة يمكن من خلالها تخزين الأغراض المختلفة.

عجلات السيارة مصنوع من الألمنيوم وهي رياضيه مقاس 18 بوصة.

محرك السيارة يتكون من اربع أسطوانات وسعته 2500 سي سي.

اتصل قوة المحرك إلى 203 حصان.

وتعمل السيارة بنظام الدفع الكلي للعجلات وتحتوي على مصابيح ضبابية في الواجهة الأمامية والخلفية للسيارة.

بالإضافة إلى أنها تشمل نوافذ كهربائية آلية.

يتوفر بالسيارة تكييف أوتوماتيكي ثنائي كما يوجد بها مثبت سرعة. مواصفات سيارة تويوتا راف فور مميزات سيارة تويوتا راف فور يوجد سياره تويوتا راف فور شاشة بمقاس 7 بوصة كما يوجد بها مرآة كهربائية.

تويوتا راف فور شاشة بمقاس 7 بوصة كما يوجد بها مرآة كهربائية. السيارة مزودة بنظام صوتي يعمل من خلال ست مكبرات للصوت.

كما يوجد بالسيارات شاحن لاسلكي يستخدم في شحن الهواتف.

كما تشتمل على مستشعرات أمطار و شاشة لعرض المعلومات بمقاس 4.2 بوصة.

توفر نظام غلق الأبواب بسرعة عالية، كما تحتوي على فَتْحَة سقف عادية.

يوجد بها خاصية بيبي لوك وهو نظام يعمل على حماية الأطفال في أثناء القيادة.

تتميز السيارة باتزان كبير أثناء السير بها وتوفر كاميرا خلفيه من أجل مساعدة السائق على ركن السيارة. أسعار سيارة تويوتا راف فور في السعودية أسعار تويوتا راف فور في السعودية من 89,500 ريال سعودي. مميزات سيارة تويوتا راف فورأسعار سيارة تويوتا راف فور في السعودية الوسوم

سيارة تويوتا راف فور، تعد سيارة تويوتا راف فور صناعة يابانية وهي من سيارات الكروس أوفر وتعمل بواسطة فتيس أوتوماتيك واستطاعت السيارة تحقيق شهرة عالمية وقد تم طرحها في الأسواق أول مرة في عام 1994، تتميز السيارة بوجود خطوط طوليه في الواجهة الأمامية هي ذات تصميم أنيق فتح تحتوي على العديد من المميزات على مستوى التجهيزات الداخلية للسيارة وتصميمها الخارجي. سيارة تويوتا راف فور سيارة تويوتا راف فور مواصفات سيارة تويوتا راف فور يبلغ ارتفاع سيارة تويوتا راف فور 1510 مليمتر بينما يصل طولها إلى 4950 ملليمتر أما عرضها الكلى فيصل إلى 1980 ملليمتر.

تويوتا راف فور 1510 مليمتر بينما يصل طولها إلى 4950 ملليمتر أما عرضها الكلى فيصل إلى 1980 ملليمتر. وزن سيارة يتراوح ما بين 2160 إلى 2200 كيلوغرام.

تعمل من خلال ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من ثمان سرعات وتبلغ قاعدة العجلات حوالي 2850 مليمتر.

يتوفر بالسيارة أنظمة أمان على مستوى رفيع حيث تشمل نظام مانع للسرقة وتحتوي على مكابح كهربائية EBD.

تصل سعة التخزين الخلفية للسيارة حوالي 580 لتر وتعدي مساحة كبيرة يمكن من خلالها تخزين الأغراض المختلفة.

عجلات السيارة مصنوع من الألمنيوم وهي رياضيه مقاس 18 بوصة.

محرك السيارة يتكون من اربع أسطوانات وسعته 2500 سي سي.

اتصل قوة المحرك إلى 203 حصان.

وتعمل السيارة بنظام الدفع الكلي للعجلات وتحتوي على مصابيح ضبابية في الواجهة الأمامية والخلفية للسيارة.

بالإضافة إلى أنها تشمل نوافذ كهربائية آلية.

يتوفر بالسيارة تكييف أوتوماتيكي ثنائي كما يوجد بها مثبت سرعة. مواصفات سيارة تويوتا راف فور مميزات سيارة تويوتا راف فور يوجد سياره تويوتا راف فور شاشة بمقاس 7 بوصة كما يوجد بها مرآة كهربائية.

تويوتا راف فور شاشة بمقاس 7 بوصة كما يوجد بها مرآة كهربائية. السيارة مزودة بنظام صوتي يعمل من خلال ست مكبرات للصوت.

كما يوجد بالسيارات شاحن لاسلكي يستخدم في شحن الهواتف.

كما تشتمل على مستشعرات أمطار و شاشة لعرض المعلومات بمقاس 4.2 بوصة.

توفر نظام غلق الأبواب بسرعة عالية، كما تحتوي على فَتْحَة سقف عادية.

يوجد بها خاصية بيبي لوك وهو نظام يعمل على حماية الأطفال في أثناء القيادة.

تتميز السيارة باتزان كبير أثناء السير بها وتوفر كاميرا خلفيه من أجل مساعدة السائق على ركن السيارة. أسعار سيارة تويوتا راف فور في السعودية أسعار تويوتا راف فور في السعودية من 89,500 ريال سعودي. مميزات سيارة تويوتا راف فورأسعار سيارة تويوتا راف فور في السعودية

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