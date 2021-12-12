تقسيط السيارات من المعارض السعودية.. الخطوات والشروط

يتساءل الكثير من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية حول شروط تقسيط السيارات من المعارض السعودية، لأنه لا يمكن للجميع شرائها نقدًا، وذلك بسبب الظروف المادية التي يمر بها الشخص، أو لأنّ الشخص لا يملك حاليًا ما يكفي من المال لشراء هذه السيارة، لذلك يلجأ الناس إلى التقسيط، ويعتبر امتلاك سيارة أحد أهم الظروف المعيشية لإنجاز الوظائف، وتقديم طلبات الأسرة والعديد من الأمور الأخرى.

شروط تقسيط السيارات من المعارض السعودية

يعتبر امتلاك سيارة أحد أهم سبل الراحة وتلبية الاحتياجات، لذلك يبحث الكثير من المواطنين والمقيمين في المملكة عن شروط تقسيط السيارات في المعارض السعودية، وتتمثل شروط التقسيط من خلال ما يلي:

نظام السداد: يتيح نظام السداد لمن يرغب في شراء سيارة بالتقسيط اختيار عدد سنوات التقسيط وفقاً للاتفاق بين الطرفين بعد دفع المبلغ المحدد. الرسوم المطبقة: فلا يحق للمشتري دفع أي رسوم إدارية تزيد عن 1٪ من إجمالي مبلغ العقد. الالتزام بعقد تقسيط السيارة: حيث ينبغي على المشتري الالتزام بالعقد الذي يتم بينه وبين البائع بشرط أن يحتوي على كافة التفاصيل بما في ذلك قيمة السيارة والمبلغ المدفوع مقدمًا وقيمة القسط ورقم القسط وعدد شهور القسط، ويستلم المشتري سيارة جديدة بنفس الحالة التي كانت عليها وقت البيع بعد الالتزام بالشروط المحددة في العقد، بالإضافة إلى استلام جميع ملحقات السيارة. إنهاء العقد التقسيط: يمكن للبائع فسخ عقد تقسطيع السيارة عند امتناع المشتري عن دفع قيمة القسط كما هو متفق عليه في العقد. الجدارة الائتمانية: ينبغي على البائع فحص السجل الائتماني للمشتري بموافقة خطية لمعرفة السلوك الائتماني، مع إمكانية قيام المشتري بسداد الأقساط وأن يكون ذلك موثقًا في الملف المالي، ويجب على البائع أن يضمن أن المشتري سيدفع الباقي، ويجب على البائع تسجيل المعلومات الائتمانية، وكذلك تحديثها خلال مدة العقد معه من خلال الشركات المرخص لها بجمع المعلومات الائتمانية، ولا يجوز للبائع قبول طلب بيع السيارة بالتقسيط إذا لم يحصل على الموافقة. التأمين الإجباري: ينبغي أن تكون السيارة مؤمنة ضد الحوادث والسرقة وتتراوح نسبة التأمين من 3٪ إلى 4٪ من قيمة السيارة، حيث يتم دفع قيمة التأمين من الدفعة المقدمة من المبلغ المدفوع للسيارة، وبعد استيفاء جميع الشروط المحددة في عقد البيع، يمكن للمشتري الحصول على سيارته الجديدة بنفس الحالة التي كانت عليها أثناء المعاينة قبل البيع مع كافة ملحقات السيارة.

خطوات شراء سيارة جديدة بالتقسيط

تتبيّن الخطوات التي يجب اتباعها لمن يرغب في الحصول على سيارة بالتقسيط من خلال ما يلي:

ينبغي على المتقدم لشراء سيارة بالتقسيط تقديم الأوراق اللازمة لنظام التقسيط، وهي محل الإقامة وبطاقة الهوية الوطنية والراتب الإجمالي الذي يجب أن يعادل ثلاثة أضعاف القسط الشهري. يجب على البائع التحقق من دقة المعلومات التي قدمها المشتري، بما في ذلك الشقة وعنوان العمل والوظيفة وما إلى ذلك. يتم قبول طلب التقسيط بعد التأكد من استكمال الأوراق المطلوبة لتقسيط السيارة، يدفع المشتري مقدم السيارة ويوقع والشيكات البنكية، ويحصل على السيارة. استكمال إجراءات رخصة السيارة ودفع رسوم الترخيص وإثبات منع بيع السيارة بموجب الرخصة حتى دفع الأقساط.

يقوم البائع بتحديد عدد الأقساط التي تتناسب مع المشتري بتاريخ كل قسط. كما يجب تحديد المبلغ المتفق عليه بين الطرفين لتقسيط السيارة وطريقة السداد. يتم إدخال الحساب المصرفي للبائع في العقد حتى يتمكن المشتري من إيداع قيمة القسط به. ينبغي سداد القسط بموجب العقد المبرم على البيع للبائع والمشتري إما شهرياً أو كل ثلاثة أشهر أو ستة أشهر.

نظام سداد الأقساط في معارض السيارات