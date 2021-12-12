سيارات مستعملة للتقبيل والتنازل في السعودية «تجميعة الأسبوع» سعر جيد

كيا وتويوتا والكثير من السيارات المستعملة التي يعرضها أصحابها لـ التنازل أو التقبيل في المملكة العربية السعودية. وهذا النظام المحبب لدى الكثير من الأفراد. حيث يشترون السيارة من البنك أو الوكيل المالي وبعد ذلك يرغبون في بيعها وبأقساطها وهناك من يرغب في التنازل المجاني أو بنسبة والتقبيل نفس الأمر. ولقد جمعنا لكم بعض من الاعلانات المنشورة في المواقع المتخصصها لتعطيكم نظرة على الأمر.

كيا سبورتاج 2021 للتنازل بدون مقابل.

– الموديل: كيا – سبورتاج – الموديل: 2021.

وسائل السلامة وسائد هوائية للسائق – وسائد هوائية للراكب الأمامي.

– منع انغلاق المكابح (ABS) وسائل الراحة ريموت كونترول تحكم دركسون

. تشغيل بصمه بدون مفتاح (بصمه)تشغيل السيارة عن بعدنوافذ كهربائية (أمامية)فتحات تكييف هواء (أمامي)فتحات تكييف هواء (خلفي).

حساسات (خلفي)كاميرا خلفي ةمثبت السرعة.

ربط الهاتف بلوتوث.

مرايا جانبية كهربائية.

المقاعد جلد ومخمل.

مقاعد خلفية قابلة للطي.

الميزات الداخلية سقف بانوراما الميزات الخارجية مقابض الباب .

– نفس لون السيارة نظام الصوت مشغل (MP3)مدخل AUXمدخل USB.

العجلات والإطارات 17 إنش مميزات أخرى فتحة سقف – جنوط ملاحظة/ يوجد رش تجميلي صدام امامي كبوت صدام خلفي.

وكالة محركات شرط وبدي شرط سبب التنازل / شراء بيت عن طريق البنك ولازم اتنازل عن السيارة.

تفاصيل التنازل والقسط/ قسط:1609 تم دفع 15 قسط متبقي 45 قسط سداد مبكر :88.700 دفعه اخيرة :33.756 *التنازل : بدون مقابل المطلوب / تعريف بالراتب + تثبيت راتب +كشف حساب 3 اشهر+ الاقامة+ التنازل فوري.

سيارات مستعملة تنازل تقبيل السعودية كيا و تويوتا بسعر متميز ومريح

السيارة: ⁨تويوتا⁩ – ⁨كامري⁩.

الموديل: ⁨2020⁩.

حالة السيارة: ⁨جديدة⁩.

القير: ⁨قير اوتوماتيك⁩.

نوع الوقود: ⁨بنزين⁩.

الممشى: ⁨75⁩ ألف

الموتر فيه رفرف امامي شغل وكاله الموتر على بنك الراجحي مقدم فيه 27 الف قصد الموتر 1160 ريال الموتر شرط من الصدام الا المذكور.

(المطلوب والمقابل 15 الف ).

تنازل كامري 2020 ب مقابل

– الموديل: تويوتا – هايلوكس.

– الموديل: 2017.

– جهة التنازل: عبداللطيف جميل للتمويل.

– القير: عادي.

– الوقود : بنزين.

– العداد : 140 الف كم.

– الموديل: تويوتا – هايلوكس.

تويوتا هايلكس غمارتين (2GL)

الموديل/ 2017

ماشي / 142

سعودية / عبداللطيف جميل

+ زجاج الوكاله

محركات شرط وكالة

الموصفات

+اشارات بالمريا+ حجم المكينة (2700سي سي 4سلندر+مقابض الابواب كروم +ازرار تحكم بالدركسون +بلوتوث +نظام توفير الوقود (ECO) +مدخل USB-AUX + ريموت كنترول الوكالة +جير عايدي وزجاج كهرباء +زجاج خلفي قابل للفتح +مرايا كروم +مقاعد اماميه منفصله+ دعاء السفر السبير الكفر وكاله واغراضه كامل معداته ولوحه مميزه

انواره عليها عازل+ المتبقي33 بس

والقصد1666

السعر :30 الف ريال سعودي.

سيارات مستعملة تنازل تقبيل السعودية كيا و تويوتا بسعر متميز ومريح

الموديل تويوتا – هايلوكس – القير عادي الم للتنازل سيارات مستعملة للتقبيل في المملكة العربية السعودية

السيارة: ⁨دودج⁩ – ⁨تشارجر⁩.

الموديل: ⁨2017⁩.

حالة السيارة: ⁨مستعملة⁩.

القير: ⁨قير اوتوماتيك⁩.

نوع الوقود: ⁨بنزين⁩.

الممشى: ⁨180⁩.

للتنازل بمقابل او بدل ب كابرس او كدنزاء ويكمل الاقصاد الاقصاد المتبقيه 9 شهور والقصد 1424 وموخر 40 الف اجمالي المتبقي 52 الف علي البنك الاهلي.



الموديل: ⁨2019⁩.

حالة السيارة: ⁨مستعملة⁩.

القير: ⁨قير اوتوماتيك⁩.

نوع الوقود: ⁨بنزين⁩.

الممشى: ⁨76⁩.

قسطها : 1600 دفعه اخيره 38 باقي ثلاث سنين

السداد المبكر 78 بنك الاهلي.

فيها باب مغير وباب معدل ورفرفين تعديل.

والباقي واضح بالصور.

محركات وبطن الموتر شرط.

الي يتقبلها له 5000.

الاسباب : ابي موتر صغير وراتب صافي بدون اقساط. .

السيارة: ⁨تويوتا⁩ كامري⁩ سيارات في السعودية للتقبيل

هيونداي سيارات مهمة جدًا في السوق السعودي. منها سيارات مستعملة للتقبيل في المملكة العربية السعودية. وهذا النظام يكون عبارة عن التنازل والتقبيل بكل سهولة حيث يتنازل صاحب السيارة عن سيارته ويعطيها للمشتري، وهو يقوم بدفع الأقساط. وعادة ما تكون أسعارها مريحة وجيدة ومناسبة. واليوم سننشر مجموعة من السيارات أعلنها أصحابها على المواقع الإلكترونية المتخصصة للسيارات.

هيونداي سوناتا 2018.

لتوضيح دافع مقدم في السياره 10250 ريال وقد تم سداد 23 دفعه.

علما بان المتبقي من حساب السياره مع الدفعه الاخيره 68000 ريال.

واخيرا السياره جاء عليها سوم 10000 ريال قبل سنه وشهرين.

اسم البنك او شركة التمويل: بنك الراجحي.

قيمة السيارة: 101,000 ريال.

قيمة القسط الشهري: 1,060 ريال.

عدد الاقساط المتبقية: 27.

الدفعة الاخيرة: 26,000 ريال.

سيارات مستعملة للتقبيل بـ السعودية هيونداي بسعر جيد ومريح

سيارات مستعملة للتنازل في السعودية تويوتا بأسعار رخيصة ومريحة

هيونداي أزيرا 2020.

ازيرا نص فل ٦ سلندر مكينه ٣.٥.

شاشه مقاعد جلد داخليه بيج كميرا شنطه ذكيه.

مقابل التنازل ٢٠٠٠ ريال فقط وتنقل الاقصاد من البنك على اسمك.

اسم البنك او شركة التمويل: بنك الراجحي.

قيمة السيارة: 164,000 ريال.

قيمة القسط الشهري: 2,000 ريال سعودي.

عدد الاقساط المتبقية: 126000.

الدفعة الاخيرة: 45,000 ريال.

هيونداي أزيرا 2020 سيارات مستعملة للتقبيل بـ السعودية هيونداي بسعر جيد ومريح

هيونداي أزيرا 2017 مستعملة للتنازل. ناقل الحركة أوتوماتيك. والمسافة المقطوعة عند عرض السيارة للتنازل هي 39,999-30,000 لون السيارة الخارجي أبيض السيارة متواجدة حاليا في الرياض. اسم البنك او شركة التمويل: شركة تأجير. قيمة السيارة: 96,000 ريال. قيمة القسط الشهري: 2,000 ريال. عدد الاقساط المتبقية: 40. الدفعة الاخيرة: 22 ريال سعودي.

هيونداي أزيرا 2017 للتنازل في السعودية

السيارة مستعملة.

سيدان.

اللون أبيض.

نوع القير: أوتوماتيك.

الممشى: 40000-49999.

يوجد طقة بالرفرف الخلفي + حكة بالصدام الخلفي.

اسم البنك او شركة التمويل: ايجارة.

قيمة السيارة: 114,875 ريال.

قيمة القسط الشهري: 2,078 ريال.

عدد الاقساط المتبقية: 38.

الدفعة الاخيرة: 29,640 ريال.

هيونداي أزيرا موديل 2020 للتنازل.

اسم المركز /شركة اتوماكس لبيع السيارات

#بيع فقط اقساط لا توجد كاش

السيارة : هونداي

الموديل : 2020

الفئة : جي ال اس

وارد :ناغي

اللون :أبيض

عداد :19901

السعر:75900#بيع فقط اقساط لا توجد كاش

ضمان 3 سنوات او 60 الف كيلو (شركة الحماية )

مكينة -جير -كمبروسر-علبة فرامل -علبة دركسون-ثلاجة المحرك

دفرنس كمبيتوتر السيارة مقصات العلوية والسفلية والمساعدات واليايات

مكينة جير شاسيه ارباق سليمه

سبب البيع /تعثر سداد

رجيع عبداللطيف جميل

ملاحظه

*البدي غير معروفه يرجى زيارة الموقع للمعاينه وفحص البدي

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مواصفات السياره

* محرك 2000 سي سي 4 سلندر بنزين

* جير اوتوماتيك

* دفع امامي

* كشافات ضباب

*جنوط 18

* اشارات مرايا

* حساسات خلفية

* دخول ذكي

* تشغيل ذكي

* زجاج كهربائي

* مرايا كهربائية مع زر خاصية الطي

* نقطة عمياء

* مقاعد قماش

* كرسي السائق كهربائي

* مثبت سرعة

* تحكم دركسون

* شاشة معلومات

* كاميرا

* بلوتوث

* شاحن لا سلكي

* مدخل usb

* عداد الرحلات

* فرامل abs

* نظام الثبات الألكتروني

* ارباج للسائق ارباج للراكب

* حساس كفرات

* عدد 5 حزام امان

هيونداي كونا 2020 بيع تمويل فقط

هيونداي إلنترا 2020 مستعملة للتنازل. ناقل الحركة أوتوماتيك والمسافة المقطوعة عند عرض السيارة للتنازل هي 119,999-100,000. لون السيارة الخارجي رمادي السيارة متواجدة حاليا في جدة. اسم البنك او شركة التمويل: بنك الراجحي. قيمة السيارة: 66,504 ريال. قيمة القسط الشهري: 1,395 ريال. عدد الاقساط المتبقية: 39. الدفعة الاخيرة: 23,000 ريال.

هيونداي إلنترا 2020 مستعملة للتنازل

تويوتا بأسعار رخيصة ومريحة إنها سيارات مستعملة للتنازل في السعودية. يمكنك الحصول عليها ومعرفة متوسط الأسعار وبعض الأماكن. وهذا نظام التقبيل المشهور في المملكة العربية السعودية الذي يفضله الكثير حيث يمكنك أن تتعامل مع البنك مباشرة. ولا تتعامل مع شخص آخر وتدفع بقية الاقساط. والآن سننشر بعض من الاعلانات الخاصة عن السيارات المستعملة للتنازل في السعودية.

نعرض لكم أيضًا متوسط سعر السيارة تويوتا – كورولا.

تلك التي يصل الموديل: 2014.

بالنسبة لـ حالة السيارة : مستعملة استعمال جيد من صاحبها.

وننتقل هنا إلى القير: عادي.

أما بالنسبة لـ الوقود : فهو بنزين.

وبالنسبة لـ أستمارة وفحص جديد.

أما السعر لـ الحد 25 ألف.

تويوتا يارس 2021 مستعملة للتنازل. ناقل الحركة أوتوماتيك.

كذلك والمسافة المقطوعة عند عرض السيارة للتنازل هي 49,999-.

أما الممشى فقد قطعت 40,000 لون السيارة الخارجي بني السيارة متواجدة حاليا في القصيم.

اسم البنك او شركة التمويل: عبداللطيف جميل للتمويل؟

قيمة القسط الشهري: 1,070 ريال.

سيارات مستعملة للتنازل في السعودية تويوتا بأسعار رخيصة ومريحة سعر سيارة تويوتا كورولا موديل 2014 معروضة للبيع في المملكة العربية السعوديةسيارات للتنازل في السعودية بنظام التقبيل

تويوتا فورتشنر 2021 مستعملة للتنازل. ناقل الحركة أوتوماتيك.

والمسافة المقطوعة عند عرض السيارة للتنازل هي 19,999-10,000..

لون السيارة الخارجي أبيض السيارة متواجدة حاليا في جدة.

اسم البنك او شركة التمويل: بنك الإمارات دبي الوطني.

قيمة السيارة: 130,000 ريال.

قيمة القسط الشهري: 1,648 ريال.

عدد الاقساط المتبقية: 50.

الدفعة الاخيرة: 45,000 ريال.

عقود الإيجار البنكي من البنك الوطني السويسري لخطة 5 سنوات.

القسط الشهري 937.

مطلوب تحويل عاجل.

المحرك 1.5.

4000 كم

اسم البنك او شركة التمويل: البنك الاهلي التجاري.

قيمة السيارة: 64,500 ريال.

قيمة القسط الشهري: 937 ريال.

عدد الاقساط المتبقية: 58.

الدفعة الاخيرة: 10,000 ريال.

تويوتا فورتشنر 2021 مستعملة للتنازلتويوتا يارس بلس ➕سيارات مستعملة للتنازل في السعودية تويوتا بأسعار رخيصة ومريحة

من ضمن السيارات المستعملة للتقبيل في السعودية حاليًا سيارة تويوتا راش 2020 مستعملة للتنازل.

ناقل الحركة أوتوماتيك.

والمسافة المقطوعة عند عرض السيارة للتنازل هي 39,999-30,000.

لون السيارة الخارجي أبيض السيارة متواجدة حاليا في جدة.

اسم البنك او شركة التمويل: عبداللطيف جميل للتمويل.

قيمة السيارة: 59,000 ريال.

قيمة القسط الشهري: 1,369 ريال.

عدد الاقساط المتبقية: 59.

الدفعة الاخيرة: 12,305 ريال سعودي.

عليها حماية بالكامل من الوكالة نانوا ٤ طبقات. مع ضمان وعازل حراري. مع ضمان وعرض صيانة وتئغير زيت مجاناً الى 10 الف. وبعدها صيانة عليك وصيانة علينا ومواصفات GLE X فل كامل المعروفه. اسم البنك او شركة التمويل: بنك الراجحي. قيمة القسط الشهري: 1,870 ريال.

تويوتا كامري هايبرد رمادي اصفار للتنازل بدون مقابل GLE X 2022