الفخامة والتميز.. سيارة تويوتا رايز 2022 وأحدث مواصفاتها الجبارة وأسعارها في السعودية

سيارة تويوتا رايز من أفضل السيارات التي لها استخدامات متعددة، وتم الإعلان عن الإصدار الجديد منها في المؤتمر الذي تقيمه الشركة في جدة كل عام، وتعد شركة تويوتا اليابانية من الشركات الرائدة في عالم تصنيع السيارات الحديثة حول العالم، وبدء الكثير في البحث عن اهم مميزات هذا الإصدار من السيارة بعد الإعلان عن طرحة في الأسواق ولدي جميع الوكلاء، وما هي أسعار اصدار 2022 من سيارة تويوتا رايز في المملكة العربية وفي مصر.

اهم مواصفات سيارة تويوتا رايز 2022

هناك العديد من الصفات المميزة للإصدار الجديد من سيارة تويوتا رايز 2022 وهو ما يجعلها من أفضل السيارات حول العالم ومن اهم هذه المميزات الاتي: –

تصميم السيارة من الخارج مميز وجذاب ويجذب انتباه الشباب حيث تعد من أكثر التصميمات المناسبة للشباب.

المحرك الخاص بالسيارة سعته كبيرة تصل الي 1500 سي سي, ويستهلك الوقود بشكل اقتصادي.

تتميز السيارة بان لها عزم في الدوران عالي مع الثبات بشكل عالي وهو ما يمنع التعرض للانزلاق عند السر في الطرق التي تحتوي على منحنيات، كما ان الفرامل الموجودة بها مزودة بخاصية منع الغلق.

امان السيارة عالي إذ تحتوي على مجموعة من وسائل الأمان تتمثل في أجهزة الاستشعار التي تعطي انذار في حالة الخطر، والكاميرات الموزعة في جميع جوانب السيارة وتعمل على تصوير التفاصيل الصغيرة حول السيارة وتحسب المسافة بين السيارة والسيارات التي حولها، وأخيرا وسادات الهواء من أفضل وسائل الأمان والتي تحمي السائق في حالة التعرض للحوادث.

أسعار الإصدار الحديث من سيارة تويوتا رايز 2022

بعد ان تم الإعلان عن توافر اصدار سيارة تويوتا رايز الخاص لعام 2022 وانه متوفر لدي جميع الوكلاء في جميع الدول حول العالم، ويصل سعر السيارة في المملكة العربية الي 63 ألف ريال سعودي، وفي مصر سعر السيارة 130 ألف جنية مصري، وقد تم إطلاق اول اصدار من السيارة عام 2019 وكل عام تحرص الشركة على طرح تصميم جديد وحديث من هذه السيارة ، تستطيع الذهاب الى احكي المعارض وشراء السيارة بعد مشاهدة مواصفاتها الجبارة والرائعة.