سواء كانت السيارات المستعملة تويوتا أو هيونداي فهي تكون جيدة جدًا في الشراء للمرة الثانية. لقد جئنا لكم اليوم بمجموعة من الاعلانات عن سيارات مستعملة بسعر مريح جدًا وجيد للجميع الذي يمكنكم الحصول عليه بكل سهولة من المالك. وسننشره لكم بالترتيب كالتالي. تويوتا وهيونداي مستعملة في السعودية سيارات بسعر مريح ومناسب للراتب تويوتا كورولا 2020 مستعملة للبيع.

ناقل الحركة أوتوماتيك.

والمسافة المقطوعة عند عرض السيارة للبيع هي 119,999-100,000 .

لون السيارة الخارجي فضي.

السيارة متواجدة حاليا في جدة بمبلغ 60375 .

الفئة: XLI.

رقم الشاصيه: RKLBB0BE6L0004430

تويوتا وهيونداي مستعملة في السعودية سيارات بسعر مريح ومناسب للراتب تويوتا كورولا.

موديل عام 2020.

المدينة المنورة.

مستعملة.

سيدان.

القير: أوتوماتيك.

اللون رمادي.

الممشى: 50 ألف كيلو متر.

موتور ١٦٠٠.

٤ اسطوانات.

اوتوماتيك.

حساسات خلفية.

كاميرا خلفية تويوتا وهيونداي مستعملة في السعودية سيارات بسعر مريح ومناسب للراتبتويوتا وهيونداي مستعملة في السعودية سيارات بسعر مريح ومناسب للراتب تويوتا فورتشنر 2021 تويوتا فورتشنر 2021 مستعملة للتنازل. ناقل الحركة أوتوماتيك والمسافة المقطوعة عند عرض السيارة للتنازل هي 19,999-10,000 لون السيارة الخارجي. اسم البنك او شركة التمويل: بنك الإمارات دبي الوطني. قيمة السيارة: 130,000 ريال سعودي. قيمة القسط الشهري: 1,648 ريال. عدد الاقساط المتبقية:50. الدفعة الاخيرة: 45,000 ريال سعودي. تويوتا فورتشنر 2021 الوسوم

سواء كانت السيارات المستعملة تويوتا أو هيونداي فهي تكون جيدة جدًا في الشراء للمرة الثانية. لقد جئنا لكم اليوم بمجموعة من الاعلانات عن سيارات مستعملة بسعر مريح جدًا وجيد للجميع الذي يمكنكم الحصول عليه بكل سهولة من المالك. وسننشره لكم بالترتيب كالتالي. تويوتا وهيونداي مستعملة في السعودية سيارات بسعر مريح ومناسب للراتب تويوتا كورولا 2020 مستعملة للبيع.

ناقل الحركة أوتوماتيك.

والمسافة المقطوعة عند عرض السيارة للبيع هي 119,999-100,000 .

لون السيارة الخارجي فضي.

السيارة متواجدة حاليا في جدة بمبلغ 60375 .

الفئة: XLI.

رقم الشاصيه: RKLBB0BE6L0004430

تويوتا وهيونداي مستعملة في السعودية سيارات بسعر مريح ومناسب للراتب تويوتا كورولا.

موديل عام 2020.

المدينة المنورة.

مستعملة.

سيدان.

القير: أوتوماتيك.

اللون رمادي.

الممشى: 50 ألف كيلو متر.

موتور ١٦٠٠.

٤ اسطوانات.

اوتوماتيك.

حساسات خلفية.

كاميرا خلفية تويوتا وهيونداي مستعملة في السعودية سيارات بسعر مريح ومناسب للراتبتويوتا وهيونداي مستعملة في السعودية سيارات بسعر مريح ومناسب للراتب تويوتا فورتشنر 2021 تويوتا فورتشنر 2021 مستعملة للتنازل. ناقل الحركة أوتوماتيك والمسافة المقطوعة عند عرض السيارة للتنازل هي 19,999-10,000 لون السيارة الخارجي. اسم البنك او شركة التمويل: بنك الإمارات دبي الوطني. قيمة السيارة: 130,000 ريال سعودي. قيمة القسط الشهري: 1,648 ريال. عدد الاقساط المتبقية:50. الدفعة الاخيرة: 45,000 ريال سعودي. تويوتا فورتشنر 2021

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