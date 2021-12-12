تويوتا 4 رنر Toyota 4 Runner 2022 سيارة الدفع الرباعي والطرق الواعرة

تويوتا 4 رنر Toyota 4 Runner 2022 سيارة مذهلة تمتلك قدرات رائعة على الطرقات المستوية أو الغير مستوية، أداء متميز وثابت، تدعم أحدث تقنيات السلامة والأمان، مصنعة من مواد صلبة ومتينة، مقصورة داخلية واسعة، ومقاعد مريحة، محرك قوي، أنظمة ترفيهية متعددة، المظهر الخارجي صلب، ينم عن مدى قوة السيارة، تأتي بطول 483.1 سنتيمتر، وارتفاع 181،6 سنتيمتر، فئات تويوتا فور رنر ذات الدفع الأمامي يزيد طولها قليلا يبلغ 182،8 سنتمتر، والرباعي يصل الطول 24،3 سنتيمتر، متاح منها مجموعة من الألوان المبهرة، منها ال SUPER WHIT، و NAUTICAL GRAY METALLIC.

تويوتا 4 رنر Toyota 4 Runner 2022 سيارة الدفع الرباعي

مركبة متعددة الاستخدامات تناسب كل الظروف والمناسبات، دفع رباعي من الفئة متوسطة الحجم، تملك مظهر خارجى جذاب، وراقي، تم إدخال العديد من التحديثات على الإصدار الجديدة من فور رنر، تنافس وبقوة في الأسواق كأفضل سيارات الدفع الرباعي في الوطن العربي، بها نظام تعليق قوي يجعل القيادة أكثر سلاسة في أصعب الظروف، الضمان الذي يأتي معها لمدة 3 سنوات، أما ضمان ناقل الحركة يصل إلي 5 سنوات.

تصميم Toyota 4 Runner 2022 الداخلي والخارجي

واجهة سيارة 4 Runner تبهر العين، بتأكيد سوف يلاحظها الجميع على الطرقات، تملك مظهر خارجي صلب، مع شباك أمامية مميزة تحمل شعار الشركة، مصابيح عالية الشعاع، ونهارية، المصدات أصبحت أقوي من ذي قبل، سواء في الأمام أو الخلف، الجنوط قياس 20 بوصة يزينها سبائك من الألومنيوم والفولاذ لتناسب السير في كافة الأحوال المناخية والتضاريس.

المقصورة الداخلية فاخرة تنجيد عالى الجودة للمقاعد، من الجلد سواء الصناعي أو الطبيعي حسب فئة السيارة، التصميم كلاسيكي لم يتغير بشكل كبير، تويوتا 4 RUNNER منها طرازات تتكون من 5 مقاعد وأخري 7، ولكن عادة ماتكون مقاعد الصف الثالث ضيقة تناسب الأطفال بشكل أفضل، أما مقاعد الصف الأول والثاني مريحة جداً، يوجد بها نظام تدفئة، ويمكن تعديل مقعد السائق لأكثر من وضع.

محرك سيارة تويوتا 4 رنر 2022

تملك تويوتا فور رنر 2022 محرك قوي يمنحها أداء فائق على الطرقات المستعصية، الغير مستوية، 4000 سي سي، تصل قوته إلى 270 حصان، سداسي الأسطوانات، مع ناقل حركة سريع 5 سرعات، تصل سرعة ال 100 كيلو خلال 7،3 ثواني، يأخذ عليه استهلاك الوقود بشكل كبير.

أسعار Toyota 4 Runner 2022

السعر العالمي للفئة الأساسية من فور رنر 2022 يقدر ب 36،340 دولار بما يعادل 136،275 ريال، ويصل سعر النسخة الأعلى منها 42،000 دولار بما يعادل 15.000 ريال.