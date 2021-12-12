عرض خرافي.. تقسيط سيار ة كيا كادينزا LX 2021 في السعودية على 60 شهر

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عرض خرافي.. تقسيط سيار ة كيا كادينزا LX 2021 في السعودية نلاحظ انتشار سيارات كيا كادينزا منذ إصدارها لأول مرة داخل الأسواق السعودية والتي تم إنتاجها من قبل أشهر الشركات الكورية وهي كيا موتورز التي استطاعت أن تخرج هذه السيارة للأسواق بمظهر يحمل مختلف معاني الرقي والفخامة إلى جانب تصنيف السيارة بأعلى معدلات القوية والتسارع لمحركها الداخلي وهذا بالرغم من تهدد إصدارات السيارة وفئاتها إلا اننا سوف نتعرف على أهم المواصفات التي تضمها السيارة بشكل عام وأحدث التفاصيل الخاصة بسعرها في الأسواق.
اسعار سيارة كيا كادينزا في الأسواق السعودية
- تتوفر سيارة كيا كادينزا بفئتها الأولى داخل المملكة وهي LX 2021 بسعر يبدء من 126613 ريال سعودي.
- حيث تعرض هذه السيارة بالعملة المقابله على الصعيد العالمي بتكلفة تبلغ 29150 دولار أمريكي.
- الفئة الثانية من سيارة كيا كادينزا وهي EX 2021 والتي تعرض بأسعار تبدأ من 172613 ريال سعودي.
- بينما يعرض هذا الإصدار الثاني في الأسواق العالمية بحوالي 39730 دولار بالعملة الأمريكية.
كما يمكنك تقسيط السيارة على 60 شهر من الجبر للمتمويل بدفعه اولي 12.662 الف ريال سعودي.
مواصفات سيارة كيا كادينزا 2021
- تأتي السيارة بمساحات داخلية تكفي لنحو خمس أفراد بينما تبلغ مساحة الشنطة حوالي 452 لتر.
- تعتمد السيارة على أنظمة الدفع الأمامي للعجلات الخاصة بالقيادة مع استخدام البنزين كوقود للسيارة.
- ترتفع سعة المحرك الداخلي لنحو 3.5 لتر بينما تصل سعة خزان الوقود ذاته لنحو 70 لتر.
- أداء المحرك يصل لنحو 290 حصان من حيث القوة بينما يبلغ 338 في معدل عزم دوران القيادة.
- يزود المحرك بعدد سلندر 6 من الاسطوانات مع ناقل أوتوماتيكي للحركة.
- تصنف ضمن السيارات الاقتصادي والتي تستهلك مقدار بسيط من الوقود يبلغ 9.4 لتر لكل مسافة 100 كم يتم اقتطاعه.
- تتوفر بها عدد خمس وسائد هوائية موزعة على أجزاء متفرقه بالسيارة تضمن الحماية من المخاطر المختلفة.
- تأتي بها عدد اربع كاميرات تغطي زوايا السيارة المختلفة بنحو 360 زاوية.
- امكانية عرض حالة الإطارات وضغط الواد بداخلها مع أنظمة للمقاعد الخاصة بالأطفال.
- تحتوي السيارة على مطفأة الحريق مع أنظمة تحذير عند خروج السيارة عن مسارها الطبيعي.
- صممت مقاعد السيارة بواسطة إحدى أنواع القماش ذات جودة عالية.
- القدرة على التحكم في مستويات التكييف الخاصة بـ المقاعد المتواجدة في الأجزاء الخلفية.
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عرض خرافي.. تقسيط سيار ة كيا كادينزا LX 2021 في السعودية نلاحظ انتشار سيارات كيا كادينزا منذ إصدارها لأول مرة داخل الأسواق السعودية والتي تم إنتاجها من قبل أشهر الشركات الكورية وهي كيا موتورز التي استطاعت أن تخرج هذه السيارة للأسواق بمظهر يحمل مختلف معاني الرقي والفخامة إلى جانب تصنيف السيارة بأعلى معدلات القوية والتسارع لمحركها الداخلي وهذا بالرغم من تهدد إصدارات السيارة وفئاتها إلا اننا سوف نتعرف على أهم المواصفات التي تضمها السيارة بشكل عام وأحدث التفاصيل الخاصة بسعرها في الأسواق.
اسعار سيارة كيا كادينزا في الأسواق السعودية
- تتوفر سيارة كيا كادينزا بفئتها الأولى داخل المملكة وهي LX 2021 بسعر يبدء من 126613 ريال سعودي.
- حيث تعرض هذه السيارة بالعملة المقابله على الصعيد العالمي بتكلفة تبلغ 29150 دولار أمريكي.
- الفئة الثانية من سيارة كيا كادينزا وهي EX 2021 والتي تعرض بأسعار تبدأ من 172613 ريال سعودي.
- بينما يعرض هذا الإصدار الثاني في الأسواق العالمية بحوالي 39730 دولار بالعملة الأمريكية.
كما يمكنك تقسيط السيارة على 60 شهر من الجبر للمتمويل بدفعه اولي 12.662 الف ريال سعودي.
مواصفات سيارة كيا كادينزا 2021
- تأتي السيارة بمساحات داخلية تكفي لنحو خمس أفراد بينما تبلغ مساحة الشنطة حوالي 452 لتر.
- تعتمد السيارة على أنظمة الدفع الأمامي للعجلات الخاصة بالقيادة مع استخدام البنزين كوقود للسيارة.
- ترتفع سعة المحرك الداخلي لنحو 3.5 لتر بينما تصل سعة خزان الوقود ذاته لنحو 70 لتر.
- أداء المحرك يصل لنحو 290 حصان من حيث القوة بينما يبلغ 338 في معدل عزم دوران القيادة.
- يزود المحرك بعدد سلندر 6 من الاسطوانات مع ناقل أوتوماتيكي للحركة.
- تصنف ضمن السيارات الاقتصادي والتي تستهلك مقدار بسيط من الوقود يبلغ 9.4 لتر لكل مسافة 100 كم يتم اقتطاعه.
- تتوفر بها عدد خمس وسائد هوائية موزعة على أجزاء متفرقه بالسيارة تضمن الحماية من المخاطر المختلفة.
- تأتي بها عدد اربع كاميرات تغطي زوايا السيارة المختلفة بنحو 360 زاوية.
- امكانية عرض حالة الإطارات وضغط الواد بداخلها مع أنظمة للمقاعد الخاصة بالأطفال.
- تحتوي السيارة على مطفأة الحريق مع أنظمة تحذير عند خروج السيارة عن مسارها الطبيعي.
- صممت مقاعد السيارة بواسطة إحدى أنواع القماش ذات جودة عالية.
- القدرة على التحكم في مستويات التكييف الخاصة بـ المقاعد المتواجدة في الأجزاء الخلفية.
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