عرض خرافي.. تقسيط سيار ة كيا كادينزا LX 2021 في السعودية على 60 شهر

عرض خرافي.. تقسيط سيار ة كيا كادينزا LX 2021 في السعودية نلاحظ انتشار سيارات كيا كادينزا منذ إصدارها لأول مرة داخل الأسواق السعودية والتي تم إنتاجها من قبل أشهر الشركات الكورية وهي كيا موتورز التي استطاعت أن تخرج هذه السيارة للأسواق بمظهر يحمل مختلف معاني الرقي والفخامة إلى جانب تصنيف السيارة بأعلى معدلات القوية والتسارع لمحركها الداخلي وهذا بالرغم من تهدد إصدارات السيارة وفئاتها إلا اننا سوف نتعرف على أهم المواصفات التي تضمها السيارة بشكل عام وأحدث التفاصيل الخاصة بسعرها في الأسواق.

تتوفر سيارة كيا كادينزا بفئتها الأولى داخل المملكة وهي LX 2021 بسعر يبدء من 126613 ريال سعودي.

حيث تعرض هذه السيارة بالعملة المقابله على الصعيد العالمي بتكلفة تبلغ 29150 دولار أمريكي.

الفئة الثانية من سيارة كيا كادينزا وهي EX 2021 والتي تعرض بأسعار تبدأ من 172613 ريال سعودي.

بينما يعرض هذا الإصدار الثاني في الأسواق العالمية بحوالي 39730 دولار بالعملة الأمريكية.

كما يمكنك تقسيط السيارة على 60 شهر من الجبر للمتمويل بدفعه اولي 12.662 الف ريال سعودي.