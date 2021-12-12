تويوتا رايز 2022 toyota raize سيارة جديدة بمواصفات جبارة في السعودية

تويوتا رايز 2022 toyota raize سيارة جديدة بمواصفات جبارة عالم السيارات ملئ بالعديد من السيارات المميزة والأنيقة والتي تحتوي على العديد من المواصفات المميزة والخلابة التي تتناسب مع جميع السائقين من محبي القيادة تحت أي ظروف موجودة، ولكن سيارة تويوتا رايز 2022 واحدة من السيارات الجديدة المعلن عنه هذا العام والغنية بالعديد من الإمكانيات التي تروق اعجاب محبي القيادة بمختلفة أنواعها، حيث أنها تضم مجموعة من التكنولوجيا المميزة والأنيقة التي يبحث عنها الكثير، والتي حققت تفوق على غيرها من السيارات في هذه الفئة السعرية ما تتمتع به من إمكانيات مختلفة في الموديل الجديد للسيارة. تويوتا رايز 2022 toyota raize سيارة جديدة بمواصفات جبارة تتميز السيارة بشكل خارجي انيق ومميز حيث الطول المناسب الذي يصل إلى 4030 مل، ويصل عرض السيارة إلى 1710 مل، كما أن ارتفاعها يبلغ 1600 مل.

بالإضافة إلى المحرك لقوي للسيارة والعجلات المميزة والأنيقة التي يصل سمكها حتى 2252 مل، بالإضافة إلى صندوق أمتعة كبير مساحته 369 لتر.

بالإضافة إلى محرك قوي في السيارة يبلغ سعة 1200 سي سي وتصل قوته إلى 83 حصان.

فضلا عن معدل الاستهلاك المناسب للوقود الذي يصل إلى 20.2 لتر ويحتوي على خزان بسعة 39 لتر.

تم تصميم السيارة لتسع أكثر من خمس أفراد من الركاب، كما أنها تعمل بناقل حركة أتوماتيكي.

مزودة بمجموعة من المصابيح الامامية التي تتميز بانها تعمل بتقنية الليد في الليل والنهار. مواصفات سيارة تويوتا رايز 2022 تويوتا رايز 2022 toyota raize سيارة جديدة بمواصفات جبارةمواصفات سيارة تويوتا رايز 2022 تتميز السيارة بأنها تضم مجموعة من المواصفات المختلفة التي تتمثل في خاصية الدفع الامامي للعجلات.

مزودة بإضاءة في المقصورة الداخلية للسيارة بالإضافة إلى المقاعد المصنوعة من الجلد الفاخر.

فضلا عن أنها تحتوي على منفذ يو اس بي وارتفاع مناسب عن الأرض.

تحتوي على شاحن لاسلكي للهواتف الذكية وشاشة تعمل بتقنية اللمس.

تم اجراء اختبارات على السيارة ولم يجد فيها أي عيب على الرغم من نواجدها في الأسواق منذ فترة. سعر السيارة في السوق السعودي سعر السيارة متوفرة في السوق السعودي للفئة الأولى من السيارة يبلغ 63595 ريال سعودي.

متوفرة في السوق السعودي للفئة الأولى من السيارة يبلغ 63595 ريال سعودي. وبالنسبة إلى السعر للفئة الثانية من السيارة فقد يبلغ 69575 ريال سعودي. الوسوم

تويوتا رايز 2022 toyota raize سيارة جديدة بمواصفات جبارة عالم السيارات ملئ بالعديد من السيارات المميزة والأنيقة والتي تحتوي على العديد من المواصفات المميزة والخلابة التي تتناسب مع جميع السائقين من محبي القيادة تحت أي ظروف موجودة، ولكن سيارة تويوتا رايز 2022 واحدة من السيارات الجديدة المعلن عنه هذا العام والغنية بالعديد من الإمكانيات التي تروق اعجاب محبي القيادة بمختلفة أنواعها، حيث أنها تضم مجموعة من التكنولوجيا المميزة والأنيقة التي يبحث عنها الكثير، والتي حققت تفوق على غيرها من السيارات في هذه الفئة السعرية ما تتمتع به من إمكانيات مختلفة في الموديل الجديد للسيارة. تويوتا رايز 2022 toyota raize سيارة جديدة بمواصفات جبارة تتميز السيارة بشكل خارجي انيق ومميز حيث الطول المناسب الذي يصل إلى 4030 مل، ويصل عرض السيارة إلى 1710 مل، كما أن ارتفاعها يبلغ 1600 مل.

بالإضافة إلى المحرك لقوي للسيارة والعجلات المميزة والأنيقة التي يصل سمكها حتى 2252 مل، بالإضافة إلى صندوق أمتعة كبير مساحته 369 لتر.

بالإضافة إلى محرك قوي في السيارة يبلغ سعة 1200 سي سي وتصل قوته إلى 83 حصان.

فضلا عن معدل الاستهلاك المناسب للوقود الذي يصل إلى 20.2 لتر ويحتوي على خزان بسعة 39 لتر.

تم تصميم السيارة لتسع أكثر من خمس أفراد من الركاب، كما أنها تعمل بناقل حركة أتوماتيكي.

مزودة بمجموعة من المصابيح الامامية التي تتميز بانها تعمل بتقنية الليد في الليل والنهار. مواصفات سيارة تويوتا رايز 2022 تويوتا رايز 2022 toyota raize سيارة جديدة بمواصفات جبارةمواصفات سيارة تويوتا رايز 2022 تتميز السيارة بأنها تضم مجموعة من المواصفات المختلفة التي تتمثل في خاصية الدفع الامامي للعجلات.

مزودة بإضاءة في المقصورة الداخلية للسيارة بالإضافة إلى المقاعد المصنوعة من الجلد الفاخر.

فضلا عن أنها تحتوي على منفذ يو اس بي وارتفاع مناسب عن الأرض.

تحتوي على شاحن لاسلكي للهواتف الذكية وشاشة تعمل بتقنية اللمس.

تم اجراء اختبارات على السيارة ولم يجد فيها أي عيب على الرغم من نواجدها في الأسواق منذ فترة. سعر السيارة في السوق السعودي سعر السيارة متوفرة في السوق السعودي للفئة الأولى من السيارة يبلغ 63595 ريال سعودي.

متوفرة في السوق السعودي للفئة الأولى من السيارة يبلغ 63595 ريال سعودي. وبالنسبة إلى السعر للفئة الثانية من السيارة فقد يبلغ 69575 ريال سعودي.

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