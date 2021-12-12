بأقل من 1000 ريال عرض تقسيط سوزوكي ديزاير 2022 الجديدة على 60 شهر من عبد اللطيف جميل

نقدم لكم عروض تقسيط من مجموعة عبد اللطيف جميل السعودية على سيارة سوزوكي ديزاير 2022 بقسط شهري حوالي 800 ريال سعودي ولمدة 5 سنوات وهذه فرصة رائعة لكل الراغبين في شراء السيارة سواء كانوا من المواطنين السعوديين أو من خارج المملكة العربية السعودية وتعد السيارة خيار مثالي لكل المشترين حيث أنها استطاعت أن تتفوق على السيارات المنافسة لها في السوق في العديد من المميزات والمواصفات بالرغم من قلة انتشارها حتى الآن بسبب حداثتها. أبرز مواصفات سيارة سوزوكي ديزاير 2022 أبرز مواصفات سيارة سوزوكي ديزاير 2022 طول السيارة يبلغ 3.995 متر بينما عرضها 1.735 متر وارتفاعها يبلغ 1.515 متر.

سعة وحجم الصندوق الخلفي 211 لتر.

محرك السيارة تبلغ سعته 1200 سي سي وقوته الحصانية 85 حصان.

تحتوي على مشغلات mp3 ومنافذ USB.

أقصى عزم دوران للسيارة يبلغ 113 نيوتن لكل متر. مميزات السيارة الجديدة من سوزوكي موديل ديزاير تتميز بالاقتصاد الجيد والممتاز في استهلاك الوقود.

ارتفاعها عن الأرض مناسب جدًا وخاصة على الطرق الوعرة والمليئة بالمطبات الصناعية.

توفر العديد من وسائل الأمان والسلامة الخاصة بالركاب والسائق وبالسيارة نفسها.

خاصية الدخول الذكي والفرامل المانعة للانغلاق.

كشف النقطة العمياء والمصابيح الأمامية تعمل بتقنية الليد.

الكاميرا الأمامية للسيارة تدور بزاوية 360 درجة مئوية تكشف الطريق بأكمله.

ركن السيارة ذاتيًا وتصميمها الخارجي مميز وجذاب.

سعرها مناسب بالنسبة لمواصفاتها وللسيارات المنافسة لها. عيوب السيارة الجديدة من سوزوكي موديل ديزاير غير منتشرة بكثرة وعملية بيعها صعبة إلى حد ما ويمكن أن نبرر هذا بأنها لا تزال موديل جديد ومن المتوقع أن تنتشر في بدايات عام 2022.

قطع غيارها غير متوفرة في السوق بشكل كبير وذلك لأنها لا تزال سيارة جديدة.

لا تحتوي على البلوتوث وتسارع المحرك بطئ.

عزلها للضوضاء الخارجي ضعيف إلى حد ما. تقسيط مجموعة عبد اللطيف جميل على سيارة سوزوكي ديزاير الجديدة كليًا وأسعارها في السوق السعودية مميزات السيارة الجديدة من سوزوكي موديل ديزايرعيوب السيارة الجديدة من سوزوكي موديل ديزايرتقسيط مجموعة عبد اللطيف جميل على سيارة سوزوكي ديزاير الجديدة كليًا وأسعارها في السوق السعودية قدمت شركة عبد اللطيف جميل السعودية بعمل عروض مميزة خاصة بالتقسيط على سيارة سوزوكي الجديدة كليًا موديل 2022 وبلغت قيمة القسط الشهري حوالي 800 ريال سعودي والتقسيط يتم على 5 سنوات وسعر السيارة في السوق السعودي يبدأ من 40 ألف ريال سعودي في الفئات الأولى. الوسوم

نقدم لكم عروض تقسيط من مجموعة عبد اللطيف جميل السعودية على سيارة سوزوكي ديزاير 2022 بقسط شهري حوالي 800 ريال سعودي ولمدة 5 سنوات وهذه فرصة رائعة لكل الراغبين في شراء السيارة سواء كانوا من المواطنين السعوديين أو من خارج المملكة العربية السعودية وتعد السيارة خيار مثالي لكل المشترين حيث أنها استطاعت أن تتفوق على السيارات المنافسة لها في السوق في العديد من المميزات والمواصفات بالرغم من قلة انتشارها حتى الآن بسبب حداثتها. أبرز مواصفات سيارة سوزوكي ديزاير 2022 أبرز مواصفات سيارة سوزوكي ديزاير 2022 طول السيارة يبلغ 3.995 متر بينما عرضها 1.735 متر وارتفاعها يبلغ 1.515 متر.

سعة وحجم الصندوق الخلفي 211 لتر.

محرك السيارة تبلغ سعته 1200 سي سي وقوته الحصانية 85 حصان.

تحتوي على مشغلات mp3 ومنافذ USB.

أقصى عزم دوران للسيارة يبلغ 113 نيوتن لكل متر. مميزات السيارة الجديدة من سوزوكي موديل ديزاير تتميز بالاقتصاد الجيد والممتاز في استهلاك الوقود.

ارتفاعها عن الأرض مناسب جدًا وخاصة على الطرق الوعرة والمليئة بالمطبات الصناعية.

توفر العديد من وسائل الأمان والسلامة الخاصة بالركاب والسائق وبالسيارة نفسها.

خاصية الدخول الذكي والفرامل المانعة للانغلاق.

كشف النقطة العمياء والمصابيح الأمامية تعمل بتقنية الليد.

الكاميرا الأمامية للسيارة تدور بزاوية 360 درجة مئوية تكشف الطريق بأكمله.

ركن السيارة ذاتيًا وتصميمها الخارجي مميز وجذاب.

سعرها مناسب بالنسبة لمواصفاتها وللسيارات المنافسة لها. عيوب السيارة الجديدة من سوزوكي موديل ديزاير غير منتشرة بكثرة وعملية بيعها صعبة إلى حد ما ويمكن أن نبرر هذا بأنها لا تزال موديل جديد ومن المتوقع أن تنتشر في بدايات عام 2022.

قطع غيارها غير متوفرة في السوق بشكل كبير وذلك لأنها لا تزال سيارة جديدة.

لا تحتوي على البلوتوث وتسارع المحرك بطئ.

عزلها للضوضاء الخارجي ضعيف إلى حد ما. تقسيط مجموعة عبد اللطيف جميل على سيارة سوزوكي ديزاير الجديدة كليًا وأسعارها في السوق السعودية مميزات السيارة الجديدة من سوزوكي موديل ديزايرعيوب السيارة الجديدة من سوزوكي موديل ديزايرتقسيط مجموعة عبد اللطيف جميل على سيارة سوزوكي ديزاير الجديدة كليًا وأسعارها في السوق السعودية قدمت شركة عبد اللطيف جميل السعودية بعمل عروض مميزة خاصة بالتقسيط على سيارة سوزوكي الجديدة كليًا موديل 2022 وبلغت قيمة القسط الشهري حوالي 800 ريال سعودي والتقسيط يتم على 5 سنوات وسعر السيارة في السوق السعودي يبدأ من 40 ألف ريال سعودي في الفئات الأولى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بأقل من 1000 ريال عرض تقسيط سوزوكي ديزاير 2022 الجديدة على 60 شهر من عبد اللطيف جميل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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