الفخامة والتميز.. سيارة تويوتا تندرا 2022 في السعودية بالشكل الجديد بمواصفات وأسعار ولا في الاحلام

سيارة تويوتا تندرا 2022 في السعودية، تعتبر واحدة من أقوى الطرز للسيارات يابانية الصنع، من إنتاج ماركة وعلامة من أقوى العلامات التجارية في عالم السيارات، ومن خلال الآتي من الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات عن السيارة، والمواصفات الأساسية لهذا النوع من السيارات، والتي تعتبر جامع لكل المواصفات المتميزة، ولها العديد من المزايا والتي تجعلها مرشحة وبقوة للاقتناء من قبل كل من يرغب في الشراء لسيارة تجمع ما بين روعة التصميم، وقوة الأداء، وفيما يأتي توضيح لأهم التجهيزات الأساسية لتلك السيارة، والكماليات التي تتوفر فيها.

مواصفات سيارة تويوتا تندرا 2022 في السعودية

السيارة من النوع لماركة تويوتا اليابانية من بين أنواع السيارات الأكثر تميز والتي لها العديد من المواصفات والتي تعد من أبرز ما يجذب الكثير من العملاء لاقتناء موديل تندرا المميز، والذي يعد أبرز الموديلات والتي لها الكثير من المواصفات والتي نذكر منها ما يلي في النقاط القادمة:

المحرك بالسعة التي تبلغ خمسة وسبعة من عشرة لتر.

الوضع الخاص بالمحرك بالوضع الأمامي أو الوضع الطولي.

القوة الخاصة بالمحرك تبلغ ثلاثمئة واحد وثمانين نيوتن.

عزم الدوران للمحرك يبلغ ما يعدل أربعمائة وواحد حصان.

الحركة الخاصة بالسيارة من النوع الخاص بالدفع الرباعي والدفع الخلفي.

الناقل الحركي من النوع الأوتوماتيك وبستة من قطع الغيارات.

الوزن للسيارة يبلغ ثلاثة ألاف كيلو جرام.

السرعة الخاصة بالسيارة مائتين خمسة وثمانين م لكل ث.

الخزان الخاص بالوقود يبلغ من السعة حوالي مائة لتر.

مميزات سيارة تويوتا تندرا 2022 في السعودية

السيارة تتسم بالكثير من التجهيزات، وأهمها المقاعد المريحة، والتي تحتوي على أنواع الوسائد الهوائية والتي تقي من الرضوض والصدمات، كما أن الكثير من الكماليات تتوفر بالسيارة، والتي من أهمها أن السيارة محتوية على المكيف الداخلي والذي يحسن من الأجواء في داخل السيارة، كما تتوفر المصابيح اليد المميزة للضباب، والتي توفر الطاقة، وكذلك السيارة من بين مزايا توفر المنفذ الخاص باليو إس بي، وكذلك في داخل السيارة يتوفر الراديو وكذلك الشاشة للعرض والتي تبلغ مساحتها ستة وسبعة من عشرة بوصة