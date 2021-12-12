مواصفات دودج Dodge 2023 الجديدة سرعة قوة وثبات وتكنولوجيا عالية

في هذه المقالة سوف نعرض عليكم مواصفات دودج Dodge 2023 وأهم المعلومات الخاصة عن مستبقل الأجيال القادمة من سيارات دودج 2023 ،حيث أن محبين السيارات الأمريكية ينتظرون موعد إطلاق سيارة دودج 2023 الجديدة ولكن لم يتم تحديد موعد رسمي لظهور هذه السيارة السيدان الأمريكية، وأيضاً منذ أن قدمت دودج طرازها لعام2008 لم تشهد تطوراً في إعادة التصميم، ثم تلقت تحديثاً قوياً في عام 2015 مما أظهر هذا التحديث تطويراً ملحوظاً في المبيعات ،وعلي الرغم من ذلك لازالت الأسئلة مستمرة عن موعد إطلاق دودج 2023 الجديدة.

ما نعرفه حتي الأن عن دودج Dodge 2023

كما أشرنا سابقاً أن Challenger الجديدة سيتم إطلاقها في 2023 وهذا لا يعني اختفاء النموذج الحالي لدودج، حيث صرح موبار إنسايدر في شركة فيات كرايسلر للسيارات أن challenger سوف تستأنف إنتاجها حتي عام 2023 ، وأعلنت دودج مؤخراً خبر تأجيل موعد الإصدار واحتمالية وصول تشالنجر في الوقت الحالي تقريباً وهذه ليست المرة الأولى التي تفعلها دودج، حيث أصدرت شركة لصناعة السيارات صورة Ram Redel TRX في الساعة 7:07 واستنتجنا أن 707 هو بالطبع مقدار القوة التي ينتجها محرك Hellcat. باعت دودج 46.699 من طراز Challenger في سبتمبر لعام 2019 وهو رقم قوي بالنسبة لمبيعات السنوات الأخيرة لذا لا يمكننا توقع زيادة شعبية النموذج إلا إذا تحققت هذه الشائعات، لذا سيتعين علينا الانتظار ورؤية ما يخبئه لنا المتجر.

طرازين تشالنجر وتشارجر من دودج 2023

تعتبر سيارة دودج تشارجر ودودج تشالنجر هما الدعامة الأساسية منذ طرحهما في عامي 2006 و2008 ،حيث عزز النوعين منذ ظهورهما مكانتهما في moper folklore بمساعدة بعض موديلات سيارات المختلفة مثل Hellcat ،Demon ،Daytona ،SRT Super Stock وعلي الرغم من ذلك لم تنتهي FCA من إطلاق Challenger وChargers الجديدة.

توقعات عن مواصفات دودج Dodge 2023 الجديدة