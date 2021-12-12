لاندكروزر 2015 سيارة جبارة ولها شعبية كبيرة في السعودية، وتعد السيارة اختيار مناسب للكثير من السعوديين، ولذلك لقوة هيكلها واتساع صالونها ونظام تعليقها الجبار والمشجع أيضا على المغامرات، وزادت شعبية السيارة في السعودية خاصة بعد طرح موديل 2022 نظرا لفخامته ووعورتها الجبارة وزادت شعبية لاندكروزر بشكل عام في السعودية بعدما تم طرح موديلات من 2016 وحتى 2022. سيارات مستعملة لاندكروزر بأسعار رخيصة أقل من 165 ألف ريال سعودي تويوتا لاندكروزر 2015 مستعملة للبيع، الجير أوتوماتيك دبل، نوع الوقود بنزين، ممشى 85 ألف كيلومتر.

وفي الوقت نفسه السيارة من المالك الثالث وهي في الشرقية، فل كامل، بريمي، حالة البدي والمحرك وكالة خالية من الرش والسمكره.

سعر السيارة هو 165 ألف ريال والسيارة عليها طبقة عازل 3m تقيها من عوامل التعرض للشمس.

وتحتوي السيارة على العديد من المزايا ومنها احتوائها على حساسات خلفية وأمامية لتفادي الحوادث. سيارات لاندكروزر مستعملة بأقل الأسعار في المملكة العربية السعودية تويوتا لاندكروزر 2015 الممشى 205 الف كليومتر، تم عمل جميع الصيانات في الوكالة، مواصفات السيارة سعودي بريمي اصلي.

وفي الوقت نفسه فل كامل 8 سلندر فتحة سقف تزيد من رحابة صالون السيارة، تحتوي على شاشة وكاميرا خلفية.

حالة البودي بها رش جزي بسيط من ناحية باب السائق، فيما عدا ذلك حالة البودي جيدة.

وتأتي السيارة بمعظم تجهيزات وسائل الأمان ومنها مانع انغلاق الفرامل والوسائد الهوائية.

سعر السيارة هو 120 ألف ريال وهي متواجدة في الرياض. سيارات لاندكروزر مستعملة بأقل الأسعار في المملكة العربية السعودية لاند كروزر الوعرة الجبارة في المملكة العربية السعودية مستعملة بأرخص الاسعار هناك حالة أخرى من سيارات لاند كروزر موديل 2015، حالة السيارة مستعملة، القير اتوماتيك بدون دبل، نوع الوقود بنزين.

وفي الوقت نفسه ممشى السيارة 98 ألف كيلومتر، حالة السيارة وكالة من الداخل والخارج وهي تقع في أبها.

حالة المحرك والبودي جيدة وهي جاهزة للنقل لأي مكان، السيارة لا تحتاج إلى أي مصروفات.

وفي الوقت نفسه سعرها هو 155 ألف ريال سعودي البيع بنظام الكاش فقط.

وتعد السيارة المشار إليها واحدة من أقوى السيارات في السعودية ويمنحها سعرها المناسب ميزة كبرى في سوق السيارات السعودي. لاند كروزر الوعرة الجبارة في المملكة العربية السعودية مستعملة بأرخص الاسعار الوسوم

لاندكروزر 2015 سيارة جبارة ولها شعبية كبيرة في السعودية، وتعد السيارة اختيار مناسب للكثير من السعوديين، ولذلك لقوة هيكلها واتساع صالونها ونظام تعليقها الجبار والمشجع أيضا على المغامرات، وزادت شعبية السيارة في السعودية خاصة بعد طرح موديل 2022 نظرا لفخامته ووعورتها الجبارة وزادت شعبية لاندكروزر بشكل عام في السعودية بعدما تم طرح موديلات من 2016 وحتى 2022. سيارات مستعملة لاندكروزر بأسعار رخيصة أقل من 165 ألف ريال سعودي تويوتا لاندكروزر 2015 مستعملة للبيع، الجير أوتوماتيك دبل، نوع الوقود بنزين، ممشى 85 ألف كيلومتر.

وفي الوقت نفسه السيارة من المالك الثالث وهي في الشرقية، فل كامل، بريمي، حالة البدي والمحرك وكالة خالية من الرش والسمكره.

سعر السيارة هو 165 ألف ريال والسيارة عليها طبقة عازل 3m تقيها من عوامل التعرض للشمس.

وتحتوي السيارة على العديد من المزايا ومنها احتوائها على حساسات خلفية وأمامية لتفادي الحوادث. سيارات لاندكروزر مستعملة بأقل الأسعار في المملكة العربية السعودية تويوتا لاندكروزر 2015 الممشى 205 الف كليومتر، تم عمل جميع الصيانات في الوكالة، مواصفات السيارة سعودي بريمي اصلي.

وفي الوقت نفسه فل كامل 8 سلندر فتحة سقف تزيد من رحابة صالون السيارة، تحتوي على شاشة وكاميرا خلفية.

حالة البودي بها رش جزي بسيط من ناحية باب السائق، فيما عدا ذلك حالة البودي جيدة.

وتأتي السيارة بمعظم تجهيزات وسائل الأمان ومنها مانع انغلاق الفرامل والوسائد الهوائية.

سعر السيارة هو 120 ألف ريال وهي متواجدة في الرياض. سيارات لاندكروزر مستعملة بأقل الأسعار في المملكة العربية السعودية لاند كروزر الوعرة الجبارة في المملكة العربية السعودية مستعملة بأرخص الاسعار هناك حالة أخرى من سيارات لاند كروزر موديل 2015، حالة السيارة مستعملة، القير اتوماتيك بدون دبل، نوع الوقود بنزين.

وفي الوقت نفسه ممشى السيارة 98 ألف كيلومتر، حالة السيارة وكالة من الداخل والخارج وهي تقع في أبها.

حالة المحرك والبودي جيدة وهي جاهزة للنقل لأي مكان، السيارة لا تحتاج إلى أي مصروفات.

وفي الوقت نفسه سعرها هو 155 ألف ريال سعودي البيع بنظام الكاش فقط.

وتعد السيارة المشار إليها واحدة من أقوى السيارات في السعودية ويمنحها سعرها المناسب ميزة كبرى في سوق السيارات السعودي. لاند كروزر الوعرة الجبارة في المملكة العربية السعودية مستعملة بأرخص الاسعار

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