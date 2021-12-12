ب 333 ريال أحصل على العرض الجبار عروض تقسيط سيارة تويوتا كورولا 2022 من عبد اللطيف جميل

سعر ومواصفات سيارة تويوتا كورلا GLI بالتقسيط 333 ريال من أكثر البيانات التي يبحث عنها الكثير من الناس ممن يفضلون الاقتناء للسيارات الفخمة، وبعروض تقسيط تتبع أكبر الشركات الحاصلة على توكيلات توزيع لموديلات سيارات فارهة مثل هذا الموديل جي إل إي والذي يمتلك العديد من المواصفات حيث يعد تابع لخط إنتاج الشركة اليابانية العالمية تويوتا، ومن خلال الآتي نقوم بالعرض لأهم التفاصيل الخاصة بالسيارة، وعرض التقسيط لثمن السيارة بعبد اللطيف جميل أهم الشركات التي تبيع هذا الموديل بقسط سهري يبلغ ثلاثمئة ثلاثة وثلاثين ريال سعودي.

سعر ومواصفات سيارة تويوتا كورلا GLI بالتقسيط 333 ريال

من أهم ما يبحث عنه العملاء حول أهم تفاصيل القيمة السعرية، والمواصفات والتجهيزات لهذا الطراز الياباني عالي المواصفات لمثل تلك السيارة المتميزة، والتي تعد ممتلكة لمواصفات منها قوة الأداء وجمال التصميم مع تمتعها بما يلي من المواصفات

المواصفات لسيارة تويوتا كورلا GLI بالتقسيط 333 ريال نعرضها من خلال الآتي من النقاط القادمة

السيارة بقوة محرك تصل لنحو مائة وخمسين حصان.

عزم الدوران للمحرك يفوق أربعمائة وخمسين نيوتن لكل متر.

السيارة تمتاز بقوة لهيكل الخارجي.

المقصورة الداخلية للسيارة تعد على قدر عالي من الرحابة والاتساع.

توفر المكيف الداخلي للسيارة، والذي يحسن من الأجواء بداخل السيارة.

السيارة تحتوي على الشاشة للعرض بمقاس مناسب.

مقبس للكهرباء وشحن الهاتف عبر منفذ اليو إس بي.

تتوفر مختلف المصابيح من النوع ليد للإضاءة اليدة داخل السيارة.

لديها كفاءة عالية في استهلاك الوقود فممكن ذكر استهلاكها الوقود يصل إلى 27.6 كم .

السيارة تحتوي على تصميم خارجي في غاية الجمال والاناقة.

عرض التقسيط لسيارة تويوتا كورلا GLI بالتقسيط 333 ريال

السيارة لها الكثير من المواصفات والتجهيزات التي تؤهلها لكي تكون هي الأفضل من بين السيارات القوية من ماركات أخرى، ويتوفر العرض الخاص بالتقسيط لسعرها بقسط شهري يبلغ ثلاثمئة وثلاثة وثلاثين ريال كل شهر والسداد للقيمة المالية مقابل السيارة يكون على عدد خمس سنوات، وبسداد دفعة القسط الأولى يتسلم العميل السيارة على الفور يمكنكم شراءها بسهوله من أفرع الشركه في بلدكم .